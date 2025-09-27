Этот салат с пастой и фасолью станет вашим фаворитом: секрет в особой заправке — вкуснее не пробовали

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ищет вкусное, сытное и полезное блюдо. Он сочетает в себе нежную цельнозерновую пасту, богатую растительным белком фасоль и нут, а также хрустящие свежие овощи. Все это объединяется пикантной заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока, создавая гармоничный и сбалансированный вкус.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с пастой и овощами

Главное преимущество этого салата в том, что со временем его вкус только улучшается: ингредиенты пропитываются ароматами, делая блюдо еще более насыщенным. Это делает его идеальным вариантом для подготовки обедов на работу или для непринужденных дружеских посиделок.

Почему этот салат так полезен?

Источник растительного белка: Фасоль и нут делают блюдо очень сытным и являются отличной альтернативой мясу, что особенно актуально для вегетарианцев или тех, кто стремится разнообразить свой рацион.

Сложные углеводы: Цельнозерновая паста обеспечивает организм длительной энергией благодаря высокому содержанию клетчатки, которая также полезна для пищеварения.

Витаминный заряд: Свежие овощи — болгарский перец, огурец, помидоры и красный лук — обогащают салат витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для удобства все ингредиенты переведены в граммы и миллилитры, с округлением до удобных для измерения значений.

Для салата:

Паста: 115 г цельнозерновых фузилли или других коротких макаронных изделий (перья, пенне).

Фасоль: 120 г консервированной красной фасоли, промытой и осушенной.

Нут: 120 г консервированного нута, промытого и осушенного.

Овощи: 120 г виноградных помидоров, разрезанных пополам. 120 г английского огурца, нарезанного кубиками (примерно четверть крупного огурца). 120 г болгарского перца (любого цвета), нарезанного кубиками (примерно половина среднего перца). 120 г красного лука, нарезанного кубиками (примерно половина средней луковицы).

Сыр: 60 г сыра фета, раскрошенного.

Для заправки:

30 мл оливкового масла первого холодного отжима.

15 мл свежевыжатого лимонного сока.

15 мл красного винного уксуса.

5 г (1 ч. л.) сушеного орегано.

1 г (1/4 ч. л.) свежемолотого черного перца.

0,5 г (щепотка или 1/8 ч. л.) соли.

Пошаговое приготовление

Процесс приготовления этого салата невероятно прост и не отнимет много времени.

Приготовление пасты. Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды. Добавьте 115 г пасты и варите согласно инструкции на упаковке до состояния "аль денте". Откиньте пасту на дуршлаг, тщательно промойте под холодной проточной водой, чтобы остановить процесс приготовления и охладить ее. Это позволит пасте сохранить приятную текстуру в салате. Приготовление заправки. В большой миске, где вы будете смешивать салат, взбейте венчиком или вилкой все ингредиенты для заправки: 30 мл оливкового масла, 15 мл лимонного сока, 15 мл уксуса, 5 г орегано, 1 г перца и 0,5 г соли. У вас получится ароматная эмульсия. Сборка салата. К готовой заправке в миску добавьте все подготовленные овощи: 120 г фасоли, 120 г нута, 120 г помидоров, 120 г огурца, 120 г болгарского перца и 120 г красного лука. Аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись заправкой. Финальный штрих. Добавьте в миску охлажденную пасту и снова все тщательно перемешайте. Сверху посыпьте салат 60 г раскрошенного сыра фета. Не стоит перемешивать сыр слишком интенсивно, чтобы он не потерял свою текстуру.

Совет от шефа: "Этот салат идеально подходит для приготовления заранее. Дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы успели подружиться и стать еще ярче".

Хранение: Готовый салат можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Это делает его прекрасным решением для планирования полезных обедов на всю рабочую неделю.

Этот рецепт — прекрасная основа для экспериментов. Вы можете добавлять в него маслины, свежую зелень (петрушку, базилик) или кукурузу, создавая каждый раз новое вкусное блюдо.