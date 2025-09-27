Этот салат с пастой и фасолью станет вашим фаворитом: секрет в особой заправке — вкуснее не пробовали

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ищет вкусное, сытное и полезное блюдо. Он сочетает в себе нежную цельнозерновую пасту, богатую растительным белком фасоль и нут, а также хрустящие свежие овощи. Все это объединяется пикантной заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока, создавая гармоничный и сбалансированный вкус.
Главное преимущество этого салата в том, что со временем его вкус только улучшается: ингредиенты пропитываются ароматами, делая блюдо еще более насыщенным. Это делает его идеальным вариантом для подготовки обедов на работу или для непринужденных дружеских посиделок.
Источник растительного белка: Фасоль и нут делают блюдо очень сытным и являются отличной альтернативой мясу, что особенно актуально для вегетарианцев или тех, кто стремится разнообразить свой рацион.
Сложные углеводы: Цельнозерновая паста обеспечивает организм длительной энергией благодаря высокому содержанию клетчатки, которая также полезна для пищеварения.
Витаминный заряд: Свежие овощи — болгарский перец, огурец, помидоры и красный лук — обогащают салат витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.
Для удобства все ингредиенты переведены в граммы и миллилитры, с округлением до удобных для измерения значений.
Паста: 115 г цельнозерновых фузилли или других коротких макаронных изделий (перья, пенне).
Фасоль: 120 г консервированной красной фасоли, промытой и осушенной.
Нут: 120 г консервированного нута, промытого и осушенного.
120 г виноградных помидоров, разрезанных пополам.
120 г английского огурца, нарезанного кубиками (примерно четверть крупного огурца).
120 г болгарского перца (любого цвета), нарезанного кубиками (примерно половина среднего перца).
120 г красного лука, нарезанного кубиками (примерно половина средней луковицы).
Сыр: 60 г сыра фета, раскрошенного.
30 мл оливкового масла первого холодного отжима.
15 мл свежевыжатого лимонного сока.
15 мл красного винного уксуса.
5 г (1 ч. л.) сушеного орегано.
1 г (1/4 ч. л.) свежемолотого черного перца.
0,5 г (щепотка или 1/8 ч. л.) соли.
Процесс приготовления этого салата невероятно прост и не отнимет много времени.
Приготовление пасты. Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды. Добавьте 115 г пасты и варите согласно инструкции на упаковке до состояния "аль денте". Откиньте пасту на дуршлаг, тщательно промойте под холодной проточной водой, чтобы остановить процесс приготовления и охладить ее. Это позволит пасте сохранить приятную текстуру в салате.
Приготовление заправки. В большой миске, где вы будете смешивать салат, взбейте венчиком или вилкой все ингредиенты для заправки: 30 мл оливкового масла, 15 мл лимонного сока, 15 мл уксуса, 5 г орегано, 1 г перца и 0,5 г соли. У вас получится ароматная эмульсия.
Сборка салата. К готовой заправке в миску добавьте все подготовленные овощи: 120 г фасоли, 120 г нута, 120 г помидоров, 120 г огурца, 120 г болгарского перца и 120 г красного лука. Аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись заправкой.
Финальный штрих. Добавьте в миску охлажденную пасту и снова все тщательно перемешайте. Сверху посыпьте салат 60 г раскрошенного сыра фета. Не стоит перемешивать сыр слишком интенсивно, чтобы он не потерял свою текстуру.
Совет от шефа: "Этот салат идеально подходит для приготовления заранее. Дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы успели подружиться и стать еще ярче".
Хранение: Готовый салат можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Это делает его прекрасным решением для планирования полезных обедов на всю рабочую неделю.
Этот рецепт — прекрасная основа для экспериментов. Вы можете добавлять в него маслины, свежую зелень (петрушку, базилик) или кукурузу, создавая каждый раз новое вкусное блюдо.
