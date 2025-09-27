Этот салат с пастой и фасолью станет вашим фаворитом: секрет в особой заправке — вкуснее не пробовали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:11
Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ищет вкусное, сытное и полезное блюдо. Он сочетает в себе нежную цельнозерновую пасту, богатую растительным белком фасоль и нут, а также хрустящие свежие овощи. Все это объединяется пикантной заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока, создавая гармоничный и сбалансированный вкус.

Салат с пастой и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с пастой и овощами

Главное преимущество этого салата в том, что со временем его вкус только улучшается: ингредиенты пропитываются ароматами, делая блюдо еще более насыщенным. Это делает его идеальным вариантом для подготовки обедов на работу или для непринужденных дружеских посиделок.

Почему этот салат так полезен?

  • Источник растительного белка: Фасоль и нут делают блюдо очень сытным и являются отличной альтернативой мясу, что особенно актуально для вегетарианцев или тех, кто стремится разнообразить свой рацион.

  • Сложные углеводы: Цельнозерновая паста обеспечивает организм длительной энергией благодаря высокому содержанию клетчатки, которая также полезна для пищеварения.

  • Витаминный заряд: Свежие овощи — болгарский перец, огурец, помидоры и красный лук — обогащают салат витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для удобства все ингредиенты переведены в граммы и миллилитры, с округлением до удобных для измерения значений.

Для салата:

  • Паста: 115 г цельнозерновых фузилли или других коротких макаронных изделий (перья, пенне).

  • Фасоль: 120 г консервированной красной фасоли, промытой и осушенной.

  • Нут: 120 г консервированного нута, промытого и осушенного.

  • Овощи:

    • 120 г виноградных помидоров, разрезанных пополам.

    • 120 г английского огурца, нарезанного кубиками (примерно четверть крупного огурца).

    • 120 г болгарского перца (любого цвета), нарезанного кубиками (примерно половина среднего перца).

    • 120 г красного лука, нарезанного кубиками (примерно половина средней луковицы).

  • Сыр: 60 г сыра фета, раскрошенного.

Для заправки:

  • 30 мл оливкового масла первого холодного отжима.

  • 15 мл свежевыжатого лимонного сока.

  • 15 мл красного винного уксуса.

  • 5 г (1 ч. л.) сушеного орегано.

  • 1 г (1/4 ч. л.) свежемолотого черного перца.

  • 0,5 г (щепотка или 1/8 ч. л.) соли.

Пошаговое приготовление

Процесс приготовления этого салата невероятно прост и не отнимет много времени.

  1. Приготовление пасты. Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды. Добавьте 115 г пасты и варите согласно инструкции на упаковке до состояния "аль денте". Откиньте пасту на дуршлаг, тщательно промойте под холодной проточной водой, чтобы остановить процесс приготовления и охладить ее. Это позволит пасте сохранить приятную текстуру в салате.

  2. Приготовление заправки. В большой миске, где вы будете смешивать салат, взбейте венчиком или вилкой все ингредиенты для заправки: 30 мл оливкового масла, 15 мл лимонного сока, 15 мл уксуса, 5 г орегано, 1 г перца и 0,5 г соли. У вас получится ароматная эмульсия.

  3. Сборка салата. К готовой заправке в миску добавьте все подготовленные овощи: 120 г фасоли, 120 г нута, 120 г помидоров, 120 г огурца, 120 г болгарского перца и 120 г красного лука. Аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись заправкой.

  4. Финальный штрих. Добавьте в миску охлажденную пасту и снова все тщательно перемешайте. Сверху посыпьте салат 60 г раскрошенного сыра фета. Не стоит перемешивать сыр слишком интенсивно, чтобы он не потерял свою текстуру.

Совет от шефа: "Этот салат идеально подходит для приготовления заранее. Дайте ему настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы успели подружиться и стать еще ярче".

Хранение: Готовый салат можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Это делает его прекрасным решением для планирования полезных обедов на всю рабочую неделю.

Этот рецепт — прекрасная основа для экспериментов. Вы можете добавлять в него маслины, свежую зелень (петрушку, базилик) или кукурузу, создавая каждый раз новое вкусное блюдо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
