Забудьте о перезревших бананах: этот простой метод сохранит их идеальными на неделю

4:39
Еда

Бананы по праву считаются одним из самых популярных и любимых фруктов во всём мире. Их яркий, солнечный вид и сладкий вкус знакомы с детства, но главная ценность скрывается внутри. Это настоящий суперфуд, обладающий впечатляющим набором питательных веществ. Особенно важно их свойство благотворно влиять на пищеварение.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бананы

В отличие от многих других фруктов, бананы часто рекомендуют включать в диету при расстройстве желудка, так как они помогают организму мягко и эффективно восстановить силы. Неудивительно, что в Венгрии, как и во многих других странах, этот фрукт (хотя с ботанической точки зрения банан — это ягода) стал настоящим фаворитом.

Однако у этой медали есть и обратная сторона — крайне короткий срок "идеальной" спелости. Каждый, кто покупал связку бананов, сталкивался с ситуацией, когда уже через пару дней аппетитные желтые плоды начинают активно покрываться темными пятнами и быстро перезревать. К счастью, существуют простые и эффективные способы решить эту проблему.

Экспертное решение для продления свежести

В одной из своих недавних статей экспертное издание NLC предложило простое и гениальное решение, которое помогает значительно замедлить процесс созревания. Всё, что требуется — это обернуть ножку (стебель) банановой грозди обычной алюминиевой фольгой. Этот нехитрый метод работает за счет контроля над выделением этиленового газа.

"Этот метод замедляет выделение этилена, который является основным фактором, способствующим быстрому созреванию", — поясняют эксперты.

Этилен — это природный растительный гормон, который фрукты выделяют в процессе дозревания. Основная его концентрация приходится именно на область плодоножки. Плотно обернув это место фольгой, мы существенно ограничиваем выход газа, тем самым продлевая бананам жизнь в их идеальном состоянии.

Другие эффективные способы хранения бананов

Помимо метода с фольгой, существует еще несколько проверенных способов, которые помогут вам дольше сохранить бананы свежими.

  • Хранение в герметичной таре. Отделите один банан от грозди (не очищая его) и поместите в герметичный контейнер или банку. Храните емкость в темном и прохладном месте, но не в холодильнике. В ограниченном пространстве концентрация этилена вокруг самого плода повышается, но это, как ни парадоксально, замедляет процесс распада хлорофилла и пектина, отвечающих за размягчение.

  • Изоляция от других фруктов. Никогда не храните бананы в одной вазе или пакете с другими фруктами, особенно с яблоками, грушами или авокадо. Эти плоды сами являются активными производителями этилена, и их соседство ускорит созревание всей партии.

  • Использование холодильника для спелых плодов. Если бананы уже достигли желаемой степени спелости, дальнейший процесс можно замедлить, поместив их в холодильник. Кожура при этом почернеет, но сама мякоть останется плотной и вкусной еще в течение 1-2 дней.

Почему бананы так полезны для здоровья?

Возвращаясь к питательной ценности, стоит подробнее разобрать, чем же так хорош этот доступный фрукт. Его регулярное употребление приносит организму значительную пользу.

  • Источник калия и магния. Бананы богаты калием, который essential для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы, а также магнием, помогающим бороться с усталостью и стрессом.

  • Пищевые волокна для пищеварения. Наличие пектина и резистентного крахмала (в недозрелых плодах) способствует улучшению пищеварения, питает полезную микрофлору кишечника и мягко регулирует его работу, что особенно ценно при диарее.

  • Быстрая энергия. Высокое содержание легкоусвояемых углеводов делает банан идеальным перекусом до или после физических нагрузок для быстрого восполнения энергии.

Таким образом, банан — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. А зная простые лайфхаки с фольгой и правильным хранением, можно легко избежать главного разочарования, связанного с этим фруктом — его слишком быстрой порчи, и всегда наслаждаться им в лучшей форме.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
