Тот самый сырок из СССР больше не найти на полках: сделаем его точь-в-точь сами

Еда

Многие из нас с теплом вспоминают детство, когда любимым лакомством были глазированные сырки. Маленькие плиточки из нежного творога в шоколадной оболочке продавались буквально на каждом шагу и стоили совсем недорого. Со временем ассортимент увеличился, появились варианты с джемами, орехами, кокосовой стружкой и даже карамелью. Но, как и многие магазинные сладости, такие десерты часто содержат консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы. Поэтому хозяйки всё чаще предпочитают готовить сырки дома — ведь это не только вкусно, но и полезно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашние глазированные сырки

Домашние сырки позволяют экспериментировать с начинкой, контролировать качество продуктов и получать удовольствие от самого процесса приготовления. К тому же, это отличная идея для быстрого, но питательного перекуса, который можно взять с собой на работу, в дорогу или дать ребёнку в школу.

Почему стоит готовить сырки дома

Главное преимущество домашнего варианта в том, что вы точно знаете состав. Нет сомнений в свежести творога, качестве масла или шоколада. Кроме того, можно регулировать количество сахара, делая сырки более диетическими.

Ещё один плюс — возможность добавлять любимые ингредиенты: немного варенья, горсть изюма, курагу или кокосовую стружку. Так легко создавать новые вкусы, которые никогда не наскучат.

Необходимые продукты

Для приготовления классических сырков в шоколадной глазури вам понадобятся:

творог — 200 г;

сахар — 30 г;

сливочное масло — 30 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для глазури:

молочный шоколад — 100 г;

сливочное масло — 50 г.

Совет: выбирайте творог средней жирности и без крупинок. Если в нём есть зернистость, лучше протереть массу через сито.

Подготовка творожной массы

Для начала растопите сливочное масло и соедините его с сахаром. Массу нужно тщательно перемешать, чтобы крупинки сахара полностью растворились. Добавьте творог и ванильный сахар. Чтобы получить однородную консистенцию, используйте блендер или перетрите творог через сито. Из полученной массы сформируйте небольшие заготовки. Это могут быть "колбаски" или мини-брусочки. Удобнее всего воспользоваться кондитерским мешком.

Готовые заготовки отправьте в морозильную камеру минимум на два часа. Творог должен хорошо застыть — так его будет проще покрывать шоколадом.

Приготовление глазури

Пока заготовки охлаждаются, займитесь глазурью. Для этого:

Поломайте шоколад на кусочки и положите в миску. Добавьте сливочное масло. Растопите всё на водяной бане, аккуратно помешивая до получения однородной блестящей массы.

Важно: не перегревайте шоколад. Как только он полностью растаял, снимайте с огня.

Глазировка сырков

Достаньте застывшие заготовки из морозилки и аккуратно обмакните их в шоколад. Чтобы глазурь легла ровным слоем, используйте вилку или специальные щипцы для кондитерских изделий.

Покрытые шоколадом сырки снова поместите в морозильную камеру, пока глазурь полностью не застынет. Обычно достаточно 30-40 минут.

Полезные советы

Если хотите, чтобы глазурь была более хрустящей, используйте тёмный шоколад.

Для детей можно приготовить десерт с белым шоколадом — он мягче на вкус.

В качестве начинки подойдут орехи, курага, сушёная вишня или клубничное варенье. Главное — не переборщить с добавками, чтобы сырки не потеряли форму.

Хранить готовое угощение лучше в холодильнике в закрытом контейнере.

Домашние глазированные сырки — это отличный способ побаловать себя и близких вкусным и полезным десертом. Готовить их несложно, а результат всегда радует: нежная творожная начинка, аромат ванили и аппетитная шоколадная корочка. Один кусочек такого лакомства моментально возвращает в детство и дарит хорошее настроение.