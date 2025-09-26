Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шторм ударил по Toyota: запуск нового Yaris Cross завис между небом и землёй
Скидки, которые оборачиваются переплатой: чего ждать от супермаркетов
Тайная дверь открывается: личные границы запускают новую жизнь без лишней нервотрёпки
Осень перестаёт быть скучной: новый тренд с подиумов превращает гардероб в манифест бунта
Не только мозг: учёные нашли неожиданную причину для стимуляции сна
Главный триггер агрессии у пауков: дело не в борьбе за территорию, а в неожиданном факторе
Оранжевые звёзды в саду: цветы, которые распускаются, пока вы спите
Массовка не для короля: Филипп Киркоров высказался о конкурсе Интервидение
Белое тает, как первый снег весной: простой трюк вернёт белью ослепающую чистоту

Бабушкины пироги оставались мягкими неделями не просто так: они знали этот секрет про мёд и масло

3:29
Еда

Домашняя выпечка ассоциируется не только с вкусом, но и с уютом. Тёплый аромат свежеиспечённого хлеба, пирожков или пирогов способен наполнить дом атмосферой спокойствия и тепла. Многие хозяйки любят готовить угощения своими руками, ведь так можно быть уверенным в составе и качестве продуктов. Но часто возникает вопрос: как сделать так, чтобы домашние булочки и хлеб как можно дольше оставались мягкими и свежими?

Тесто для пиццы без дрожжей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тесто для пиццы без дрожжей

Маленькие хитрости для долгой свежести

Опытные кулинары уверяют: основа вкусной и долго хранящейся выпечки — правильно подготовленные ингредиенты. Самое важное — мука. Её стоит не просто просеять, а сделать это несколько раз. Такой приём насыщает её кислородом, тесто становится более воздушным, а готовое изделие — мягким и нежным.

Помимо этого, важно учитывать и дополнительные компоненты. К примеру, часть молока в рецепте можно заменить на минеральную воду с газом. Газированные пузырьки помогут тесту подняться лучше, придадут готовой выпечке лёгкость, а главное — она дольше сохранит свежесть.

Манка и её польза в тесте

Есть ещё один кулинарный секрет — манка. Если добавить немного этой крупы в тесто, выпечка будет медленнее черстветь и оставаться мягкой даже на следующий день. При этом можно сократить количество яиц: манка отлично связывает ингредиенты и делает тесто пластичным. Такой приём особенно полезен для сладких пирогов и булочек.

Масло — гарантия мягкости

Растительное масло — ещё один продукт, который помогает продлить жизнь домашним угощениям. Достаточно добавить всего пару ложек в тесто, чтобы изделия стали мягкими и не пересыхали так быстро. Масло создаёт внутри корочки защитный слой, удерживающий влагу, а сама выпечка дольше остаётся свежей.

Секретный ингредиент — мёд

Особого внимания заслуживает мёд. Опытные хозяйки знают: стоит добавить всего одну ложку этого продукта в тесто, и срок хранения готового блюда увеличится. Дело в том, что мёд обладает природными антисептическими свойствами, препятствует быстрому высыханию и придаёт выпечке лёгкий, приятный аромат. К тому же он делает тесто эластичным и улучшает вкус.

Дополнительные советы

  • Чтобы хлеб и пироги не черствели слишком быстро, храните их в полотняных или бумажных пакетах, а не в полиэтиленовых. В целлофане выпечка быстрее "задыхается" и покрывается плесенью.
  • Если нужно сохранить изделия на несколько дней, их можно заморозить. После разморозки в духовке или микроволновке булочки будут почти такими же свежими, как и в день выпечки.
  • Не храните разные виды выпечки вместе: сладкие булочки и солёный хлеб лучше держать отдельно, иначе вкусы могут смешаться.

Секреты кулинаров просты, но эффективны: просеянная мука, газированная вода, манка, немного растительного масла и ложка мёда могут творить чудеса. Благодаря таким небольшим хитростям домашняя выпечка останется мягкой и вкусной дольше, а дом — наполненным ароматом уюта.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Военные новости
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Мир. Новости мира
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Белое тает, как первый снег весной: простой трюк вернёт белью ослепающую чистоту
Истинный вкус Франции: раскроем секрет аутентичного киша Лотарингии — только нежная заливка и хрустящий бекон
Мелкая царапина сегодня — ржавчина завтра: простые хитрости помогут убрать дефекты без СТО
Урожайный год: сколько тонн рыбы добыли российские промысловики
Новый закон шокировал владельцев: привычные питомцы внезапно оказались запрещены — 121 вид
Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов
Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью
Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.