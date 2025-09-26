Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока
Соседи жгут спирали, а вы просто сажаете: кусты, после которых комары исчезают как дым
Там, где вечная мерзлота: под льдами Антарктиды оживает целый мир — найдено 85 новых живых озёр
Женщины обладают невидимой защитой от собак: раскрыт секрет, почему их почти никогда не кусают
Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей
Старые моторы дают фору новым: эти двухлитровые агрегаты переживают поколения
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение
Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт

Даже лучшие макароны превращаются в безвкусную клейкую массу, если забыть эти правила

2:27
Еда

Даже самые дорогие и качественные макароны могут потерять вкус, если нарушить базовые правила приготовления. Итальянцы уверены: вкус пасты формируется ещё на этапе варки, а не только благодаря соусу.

Макароны с мясным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Макароны с мясным соусом

Сколько соли нужно

В Италии воду для варки солят щедро — около 7-10 граммов на литр. Такой вкус сравнивают с "водой моря". Если соли будет мало, макароны останутся пресными, и соус не сможет это компенсировать.

Важно помнить: соль добавляют только после закипания воды, но до того, как высыпать макароны. Это помогает сохранить высокую температуру и не даёт пасте слипаться.

Объём воды

Для равномерного приготовления итальянцы используют не менее литра воды на каждые 100 граммов макарон. Просторная кастрюля позволяет пасте вариться свободно и не превращаться в клейкую массу.

Ошибки, которых стоит избегать

Категорически не рекомендуется наливать масло в воду. Жировая плёнка не только не спасает от слипания, но и мешает соусу равномерно обволакивать макароны.

Идеальная степень готовности

Классическая паста должна быть приготовлена "al dente" — слегка упругой в центре. Проверять готовность стоит за 1-2 минуты до времени, указанного на упаковке. Лёгкое сопротивление при укусе — главный признак правильно сваренной пасты.

Итальянский приём

Перед тем как слить воду, итальянцы всегда оставляют половину стакана крахмалистой жидкости. Эта вода помогает сделать соус более густым и шелковистым, позволяя ему идеально соединяться с макаронами.

Плюсы и минусы классического способа

Плюсы Минусы
Гарантированно насыщенный вкус Нужно точно соблюдать пропорции соли
Равномерная варка и текстура al dente Требуется много воды и большая кастрюля
Соус лучше соединяется с пастой Нельзя сократить время варки "на глаз"

FAQ

Можно ли варить макароны без соли?
Да, но вкус получится пустым, даже если добавить насыщенный соус.

Почему нельзя добавлять масло в воду?
Жирная плёнка мешает соусу держаться на макаронах.

Что делать с водой после варки?
Оставьте немного жидкости и добавьте её в соус для густоты и шелковистости.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Мир. Новости мира
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Домашние животные
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение
Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт
Ковры уходят в прошлое: этот материал задаёт новый стандарт в дизайне интерьеров
Дальняя дорога может обернуться бедой: что проверить в машине заранее
Виски выдают возраст громче паспорта: эти домашние приёмы убирают седину надёжнее салонных процедур
То, что должно было спасти, теперь убивает: раскрыта опасность кастрации и стерилизации питомцев
Забытая деревенская еда: эта уникальная крупа действует нежно, но работает как щётка для организма
Даже лучшие макароны превращаются в безвкусную клейкую массу, если забыть эти правила
Утренняя кардиотренировка работает как жиросжигающая кнопка — вот почему
Железный монстр на колёсах: уникальная Niva продаётся дешевле себестоимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.