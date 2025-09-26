Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад создал монстра: Малофеев раскрыл правду о 9/11 и Украине
Призрак прошлого: британский политик собирается править сектором Газа
Секретный щит России: ПВО уничтожило почти 2 тысячи БПЛА и ракеты НАТО
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Секретный удар Днепра: ВСУ лишаются главного козыря на фронте
Юг идет в атаку: успехи ВС РФ на территории ДНР
Обычные животные с необычными способностями: как они помогают находить болезни людей на старте
Забытые методы снова в ходу: как ремонт агрегатов стал выгоднее замены
Восток пошёл вглубь: российская армия выдавливает ВСУ

Обычное мясо превращается в праздник: секрет итальянского рагу с вином и травами

4:29
Еда

Курица каччиаторе — это не просто рагу, а символ итальянской домашней кухни. В переводе с итальянского cacciatore значит "охотник", и когда-то это блюдо готовили прямо в полевых условиях, используя всё, что под рукой: мясо дичи, вино и свежие овощи. Сегодня рецепт трансформировался, но сохранил душевность и простоту. В разных регионах Италии его готовят по-своему: кто-то кладёт больше томатов, кто-то добавляет маслины и каперсы, а кто-то предпочитает нежное белое вино вместо красного. Но главная идея остаётся неизменной — медленное тушение в ароматном соусе, который впитывает все оттенки вкуса.

Курица каччиаторе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица каччиаторе

Особенность каччиаторе

Основой блюда чаще всего становится курица или кролик. Кусочки мяса сначала обжаривают, чтобы запечатать соки, затем добавляют овощи и вино, и в финале тушат всё вместе в насыщенном соусе с травами. Секрет успеха — толстостенная сковорода или сотейник, где тепло распределяется равномерно. А чтобы вкус получился насыщенным, в соус кладут чеснок, розмарин, орегано и иногда хлопья чили.

Процесс приготовления

  1. Перед обжаркой обсушите курицу бумажными полотенцами — так мясо покроется золотистой корочкой.
  2. Используйте оливковое масло первого отжима: оно придаст соусу характерный средиземноморский аромат.
  3. Овощи режьте равномерно — это обеспечит одинаковую степень готовности.
  4. Вино берите сухое: красное придаёт насыщенность, белое — лёгкость.
  5. Для более густого соуса добавьте немного протёртых томатов или ложку томатной пасты.
  6. Тушите под крышкой на медленном огне — спешка здесь враг вкуса.
  7. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой и тертым пармезаном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком сильный огонь при обжарке → мясо пересыхает → используйте умеренный огонь и толстостенную сковороду.
  • Белое вино низкого качества → соус приобретает горечь → выбирайте недорогое, но качественное сухое вино (например, соаве или кьянти).
  • Переваренные овощи → соус теряет текстуру → добавляйте их постепенно и следите за временем.
  • Слишком много соли → блюдо становится тяжёлым → используйте каперсы и оливки как естественный солёный акцент.

А что если

  • Заменить курицу на кролика? Блюдо станет более традиционным, с "охотничьим" оттенком.
  • Убрать каперсы? Вкус будет мягче, но можно добавить больше оливок.
  • Подать не с чиабаттой, а с пастой? Получится полноценное первое блюдо в итальянском стиле.
  • Использовать мультиварку? Да, каччиаторе получится ещё более нежным, но аромат будет менее насыщенным, чем при тушении в сковороде.

FAQ

Как выбрать вино для каччиаторе?
Лучше всего подойдут недорогие сухие вина: красное для насыщенности, белое — для лёгкости.

Можно ли приготовить без вина?
Да, замените его куриным бульоном с ложкой винного уксуса для кислинки.

Что лучше — курица или кролик?
Курица проще в приготовлении, но кролик ближе к классике рецепта.

Сколько стоит набор продуктов?
В среднем на 4 порции — от 800 до 1200 рублей, в зависимости от региона и качества вина.

Мифы и правда

  • Миф: Каччиаторе всегда готовят только с кроликом.
    Правда: Современные рецепты чаще используют курицу.

  • Миф: Без вина это уже не каччиаторе.
    Правда: Существует много вариаций без алкоголя, вкус остаётся гармоничным.

  • Миф: Это сложное ресторанное блюдо.
    Правда: На самом деле это деревенское рагу, которое легко готовится дома.

Курица каччиаторе — это пример того, как простое деревенское рагу стало символом итальянской кухни. Блюдо сочетает в себе доступные ингредиенты, яркий вкус и домашний уют. Оно остаётся универсальным: его можно готовить из курицы, кролика или индейки, добавлять разные вина и травы, экспериментировать с гарнирами. Главный секрет — неспешное тушение и внимание к деталям. Именно это превращает обычный ужин в атмосферное путешествие в Италию.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Три года молчания: Дания скрывает правду о взрыве Северного потока
Великобритания строит подводный щит: Европа на пороге новой гонки вооружений
Самостоятельные поездки — свобода или испытание? Ошибки, которые ставят крест на отдыхе
Беспилотный террор: Европа на грани паралича из-за неизвестных дронов
Кишинев в кольце фальсификаций: Молдавия душит голос Приднестровья
Зимний ветер сдирает кожу с лица: проверенный способ избежать красных щёк и шелушения
Украина вооружила хаос: Европа уже дрожит от украинских беспилотников
Русофобия объединяет: Латвия запрещает въезд молдавской оппозиции
76% россиян сказали да: феноменальная поддержка Путина
Бомба под мирным атомом: ВСУ атакуют российские АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.