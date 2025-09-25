Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь любви передаётся и без постели: названа инфекция, которой можно заразиться и без секса
Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом
Осенний цветник с эффектом брони: растения превращают сад в зону, закрытую для насекомых
Раздвоение личности? Известный финский актёр зарабатывает миллионы в России, критикуя СВО
Что скрывала скала: в Турции нашли римский стадион
Цена мечты: сколько стоит взойти на Манаслу и кто смог это сделать без кислородных баллонов
Хватит сливать деньги в канализацию: 4 способа использовать воду после стирки
Секрет долгожителей раскрыт: тело можно чинить, как машину — вопрос лишь в деталях
Опасная черта: Алёна Кравец подозревает у себя серьёзную болезнь после скандала с дочерью

Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети

Еда

Пшённая каша в горшочке из духовки — это настоящий вкус детства и деревенской кухни. Она получается более насыщенной и ароматной, чем приготовленная на плите. Всё потому, что томление в глиняной посуде позволяет крупе полностью раскрыть вкус и впитать молоко, а хозяйке не приходится переживать, что молоко убежит или каша пригорит.

Каша из пшена с кедровыми орешками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каша из пшена с кедровыми орешками

Главный секрет в том, что духовка делает всю работу сама. Достаточно подготовить продукты, заложить их в горшочки и включить нагрев. Через полтора-два часа у вас на столе будет горячее блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для завтрака, и для сытного ужина.

В чём особенность пшённой каши в духовке

В отличие от приготовления в кастрюле, в духовке каша не требует постоянного контроля. Горшочки равномерно прогреваются, и пшено томится в молоке, не теряя полезных веществ. Кроме того, вкус становится мягче: уходит характерная горчинка, которую так часто можно почувствовать в крупе.

Молоко в духовке не убегает, сахар растворяется равномерно, а сливочное масло делает кашу ещё более нежной.

Сравнение: каша в кастрюле и в духовке

Параметр На плите В духовке
Время 20-30 минут 1,5-2 часа
Контроль Нужно постоянно следить Не требует вмешательства
Консистенция Может пригореть или убежать Однородная и густая
Вкус Иногда остаётся горчинка Более мягкий и сливочный
Атмосфера Бюджетный вариант Деревенский стиль с ароматом печи

Советы шаг за шагом

  1. Промойте пшено несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это уберёт лишний крахмал и пыль.

  2. Обдайте крупу кипятком и оставьте на 5 минут. Такой приём избавляет от горечи.

  3. Выложите пшено в горшочек, добавьте сахар и соль, влейте молоко.

  4. Перемешайте и закройте крышкой. Ставьте горшочки в холодную духовку, только потом включайте нагрев.

  5. Томите при 180 °С около 45 минут.

  6. Добавьте сливочное масло, уменьшите температуру до 150 °С и дайте каше потомиться ещё полчаса.

  7. Подавайте горячей, можно с мёдом, вареньем или свежими ягодами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не промыть пшено.
    Последствие: каша будет горчить.
    Альтернатива: тщательно промывать и обдавать кипятком.

  • Ошибка: сразу ставить горшочек в горячую духовку.
    Последствие: молоко может "схватиться" и свернуться.
    Альтернатива: всегда включайте нагрев после того, как поставили посуду.

  • Ошибка: передержать кашу в духовке.
    Последствие: она станет слишком густой и сухой.
    Альтернатива: следите за временем и добавляйте молоко, если любите жидкую консистенцию.

А что если…

А что если приготовить кашу без крышки? Тогда сверху появится румяная молочная корочка, которая многим нравится даже больше, чем сама каша.

Можно также добавить в горшочек изюм, курагу или чернослив. Тогда блюдо превратится в полноценный десерт. Для более сытного варианта положите немного тыквы — она придаст нежную сладость и красивый цвет.

Плюсы и минусы пшённой каши в духовке

Плюсы Минусы
Полезная и питательная Готовится дольше, чем на плите
Не требует постоянного контроля Нужно заранее закладывать продукты
Подходит детям и взрослым Не всегда есть подходящие горшочки
Можно варьировать добавки Калорийность выше при использовании масла и сахара

FAQ

Как выбрать пшено для каши?
Лучше брать крупу ярко-жёлтого цвета, без примесей и постороннего запаха.

Можно ли готовить в стеклянной форме?
Да, но вкус и аромат будут другими. Глиняный горшочек даёт особую атмосферу и лучше сохраняет тепло.

Сколько хранится готовая каша?
В холодильнике до 2 суток. Перед подачей её можно слегка развести молоком и прогреть.

Что добавить для сладкого варианта?
Сухофрукты, мёд, варенье, орехи. Отлично подойдут яблоки и корица.

Мифы и правда

  • Миф: пшённая каша всегда горчит.
    Правда: горечь появляется из-за неправильно обработанной крупы, а промывание и обваривание кипятком полностью её убирают.

  • Миф: готовить в духовке слишком долго.
    Правда: время больше, но усилий меньше — не нужно стоять у плиты.

  • Миф: каша полезна только детям.
    Правда: пшено богато витаминами группы B, магнием и железом, оно полезно всем.

3 интересных факта

  1. В старину пшённая каша считалась праздничным блюдом и часто подавалась на свадьбах.

  2. В Сибири её готовили на топлёном молоке — получался карамельный вкус.

  3. В XIX веке пшёнка была обязательной в солдатском рационе, так как давала энергию на целый день.

Исторический контекст

Пшено на Руси ценилось не меньше, чем ржаной хлеб. Из него готовили каши, похлёбки, запеканки. В деревнях пшёнку ставили в печь вечером, а утром доставали уже готовую — горячую и ароматную. Этот способ сохранился и сегодня, только вместо русской печи мы используем духовку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Трамп развернулся на 180 градусов: Россия больше не слабачка
Мир. Новости мира
Трамп развернулся на 180 градусов: Россия больше не слабачка
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери
Приговор Блиновской: адвокат раскрыла правду о шансах на УДО
Пятиминутный хит к пиву: сосиски в японской темпуре с хрустящей корочкой
Хватит откладывать: 3 упражнения, чтобы триумфально вернуться к спорту после долгого перерыва
Качественный мотор погибает от некачественного топлива: как двигатель кричит о помощи
ИИ создаёт материалы будущего, но без российских данных он слеп — вот в чём загвоздка
Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой
Монстр из глубин? Гигантские ядовитые медузы Чёрному морю не грозят, но есть нюанс
Киркоров и Бузова делают кое-что наедине: скандальный поцелуй — лишь вершина айсберга их отношений
Прыщи не уходят после 30: почему каждая пятая женщина остаётся пленницей акне всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.