Пятиминутный хит к пиву: сосиски в японской темпуре с хрустящей корочкой

Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиски в темпуре — это яркий пример того, как простое блюдо может превратиться в оригинальную закуску, подходящую и для быстрого перекуса, и для праздничного стола. Темпура давно вышла за рамки японской кухни и стала популярной во многих странах. Изначально это была техника быстрого обжаривания во фритюре морепродуктов и овощей в особом кляре. Сегодня же в нем готовят самые разные продукты, включая мясо и даже сосиски.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корн-дог

Что такое темпура и чем она отличается от обычного кляра

Классическая японская темпура готовится на основе рисовой муки и очень холодной воды, иногда с добавлением желтков. Главный секрет — минимальное вмешательство при замешивании: тесто должно оставаться чуть неоднородным, тогда во время обжарки образуется воздушная и хрустящая корочка. Европейская адаптация рецепта допускает использование пшеничной муки и крахмала.

Для сосисок это решение идеально: кляр получается лёгким, но в то же время отлично держит форму, а хрустящая оболочка контрастирует с сочной начинкой.

Сравнение: традиционная и адаптированная темпура

Параметр Классическая японская Адаптированная европейская Основа Рисовая мука Пшеничная мука + крахмал Жидкость Ледяная вода Ледяная вода Дополнительно Яичные желтки Разрыхлитель Текстура Более воздушная Более плотная Использование Рыба, овощи Сосиски, мясо, овощи

Советы шаг за шагом

Подготовьте сосиски — лучше выбирать качественные свиные или говяжьи, а если хочется облегчённый вариант, подойдут куриные. Нарежьте кусочками по 3-4 см, чтобы они равномерно прожарились. Смешайте муку, крахмал, соль, перец и разрыхлитель. Вбейте яйцо и добавьте ледяную воду, размешивая быстро, не добиваясь полной однородности. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде — температура около 170-180 °С. Обмакните сосиски в кляр, при желании обваляйте в панко или сухарях. Жарьте небольшими партиями до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с соусом — майонезом, кетчупом, горчицей или соусом на основе бульона даши.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать тёплую воду для кляра.

Последствие: корочка получится мягкой и жирной.

Альтернатива: используйте ледяную воду, можно даже добавить кубики льда.

Ошибка: выкладывать сосиски в масло все сразу.

Последствие: температура резко падает, кляр становится сырым.

Альтернатива: жарьте небольшими партиями.

Ошибка: слишком долго держать во фритюре.

Последствие: кляр становится жёстким, а сосиски пересушиваются.

Альтернатива: ориентируйтесь на цвет — золотисто-коричневая корочка значит готово.

А что если…

А если заменить сосиски сыром сулугуни или тофу? Получится совершенно новый вкус, который оценят и мясоеды, и вегетарианцы. Можно использовать креветки, кусочки курицы или овощи: цветную капусту, кабачок, баклажан. Темпура универсальна, и это её главный плюс.

Плюсы и минусы сосисок в темпуре

Плюсы Минусы Быстро готовятся Калорийность выше, чем у варёных сосисок Подходят для фуршета и пикника Требуется много масла для фритюра Можно экспериментировать с соусами Нужно сразу подавать горячими Красиво смотрятся на столе При неправильной жарке впитывают лишний жир

FAQ

Сколько стоит приготовить порцию?

Стоимость зависит от выбранных сосисок и масла. В среднем порция обойдётся в 70-90 рублей.

Как выбрать масло для фритюра?

Лучше использовать рафинированное подсолнечное или кукурузное масло: они устойчивы к высоким температурам.

Что лучше подать в качестве соуса?

Классика — кетчуп, майонез, горчица. Для азиатской версии — соус на основе соевого соуса, даши и мирина.

Можно ли хранить готовые сосиски в темпуре?

Лучше всего есть сразу. При хранении корочка теряет хруст и становится мягкой.

Мифы и правда

Миф: темпура всегда очень жирная.

Правда: если правильно разогреть масло и готовить быстро, то кляр впитает минимум жира.

Миф: в темпуре можно готовить только рыбу и морепродукты.

Правда: сосиски, овощи и даже сладкие продукты вроде банана тоже подходят.

Миф: для темпуры обязательно нужна рисовая мука.

Правда: пшеничная с добавлением крахмала работает ничуть не хуже.

3 интересных факта

Слово "темпура" произошло от латинского tempora - "время поста", и в Японию оно пришло вместе с португальскими монахами. В современной Японии есть даже сладкая темпура — обжаривают яблоки, мороженое и пирожки. Панировочные хлопья панко придумали японские военные, чтобы получать хрустящую корочку даже без духовки.

Исторический контекст

Темпура появилась в XVI веке благодаря португальским миссионерам, которые привезли в Японию традицию обжаривать еду в тесте во время поста. Японцы адаптировали её, изменив рецептуру теста и технику жарки. Так родилось блюдо, которое стало одним из символов японской кухни и добралось до ресторанов по всему миру.