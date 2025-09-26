Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот рецепт понравится тем, кто ценит простоту и вкус. Всё, что нужно — немного пасты, ветчины, сыра и сливок. За 40 минут вы получите аппетитное блюдо с золотистой корочкой, которое подойдёт и для семейного ужина, и для лёгкой вечеринки.

Запеканка
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

Подготовка ингредиентов

Для четырёх порций потребуется:

  • 500 г спиральной лапши,

  • 150 г ветчины (можно использовать как сырую, так и предварительно приготовленную),

  • 100 г тёртого сыра,

  • 2 стакана сливок,

  • 2 стакана воды,

  • 2 ст. л. бульонного порошка.

Маленький кулинарный лайфхак: используйте пустую чашку от сливок в качестве мерки для воды — так рецепт станет ещё проще.

Приготовление

  1. Нарежьте ветчину кубиками.

  2. Выложите лапшу, ветчину, сливки, воду и бульонный порошок в кастрюлю.

  3. Быстро перемешайте и доведите до кипения.

  4. Через 10 минут добавьте половину сыра и снова перемешайте.

Запекание

Переложите смесь в форму для запекания, посыпьте оставшимся сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 20-30 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.

Общее время приготовления — около 40 минут, из которых лишь 5 минут займёт активная работа на кухне.

Пищевая ценность (на порцию)

  • 697 ккал,

  • 32,67 г белка,

  • 21,19 г жира,

  • 92,58 г углеводов.

 

Вариации рецепта запеканки из пасты

Овощная версия

Для тех, кто предпочитает более лёгкие блюда, можно заменить ветчину на брокколи, шпинат или кабачки. Перед запеканием слегка обжарьте овощи на сковороде, чтобы они сохранили вкус и текстуру.

С курицей

Вместо ветчины используйте отварное или запечённое куриное филе. Оно придаст блюду более нежный вкус и сделает его менее калорийным. Для аромата можно добавить немного чеснока или прованских трав.

С беконом

Для любителей насыщенного вкуса подойдёт вариант с хрустящим беконом. Обжарьте ломтики до золотистой корочки, добавьте их к пасте перед запеканием и посыпьте сверху сыром.

Вегетарианская версия

Вместо мяса используйте смесь овощей (томаты черри, шпинат, грибы) и разнообразные сыры. Можно добавить соевый соус или немного орегано, чтобы усилить вкус.

Сырная фантазия

Экспериментируйте с сыром: комбинация моцареллы, чеддера и пармезана создаст эффект "тянущейся" корочки и насыщенный аромат.

Таким образом, один базовый рецепт легко превращается в целое меню. Каждый вариант — это новый вкус и настроение: от лёгкого овощного ужина до сытного семейного блюда.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
