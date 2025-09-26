Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы

Этот рецепт понравится тем, кто ценит простоту и вкус. Всё, что нужно — немного пасты, ветчины, сыра и сливок. За 40 минут вы получите аппетитное блюдо с золотистой корочкой, которое подойдёт и для семейного ужина, и для лёгкой вечеринки.
Для четырёх порций потребуется:
500 г спиральной лапши,
150 г ветчины (можно использовать как сырую, так и предварительно приготовленную),
100 г тёртого сыра,
2 стакана сливок,
2 стакана воды,
2 ст. л. бульонного порошка.
Маленький кулинарный лайфхак: используйте пустую чашку от сливок в качестве мерки для воды — так рецепт станет ещё проще.
Нарежьте ветчину кубиками.
Выложите лапшу, ветчину, сливки, воду и бульонный порошок в кастрюлю.
Быстро перемешайте и доведите до кипения.
Через 10 минут добавьте половину сыра и снова перемешайте.
Переложите смесь в форму для запекания, посыпьте оставшимся сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 20-30 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.
Общее время приготовления — около 40 минут, из которых лишь 5 минут займёт активная работа на кухне.
697 ккал,
32,67 г белка,
21,19 г жира,
92,58 г углеводов.
Для тех, кто предпочитает более лёгкие блюда, можно заменить ветчину на брокколи, шпинат или кабачки. Перед запеканием слегка обжарьте овощи на сковороде, чтобы они сохранили вкус и текстуру.
Вместо ветчины используйте отварное или запечённое куриное филе. Оно придаст блюду более нежный вкус и сделает его менее калорийным. Для аромата можно добавить немного чеснока или прованских трав.
Для любителей насыщенного вкуса подойдёт вариант с хрустящим беконом. Обжарьте ломтики до золотистой корочки, добавьте их к пасте перед запеканием и посыпьте сверху сыром.
Вместо мяса используйте смесь овощей (томаты черри, шпинат, грибы) и разнообразные сыры. Можно добавить соевый соус или немного орегано, чтобы усилить вкус.
Экспериментируйте с сыром: комбинация моцареллы, чеддера и пармезана создаст эффект "тянущейся" корочки и насыщенный аромат.
Таким образом, один базовый рецепт легко превращается в целое меню. Каждый вариант — это новый вкус и настроение: от лёгкого овощного ужина до сытного семейного блюда.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.