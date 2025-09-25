Плов в съедобном горшочке: эффектное блюдо, которое удивит гостей

Оригинальный способ подать плов — приготовить его не в казане, а в съедобном "горшочке". Для этого идеально подходит тыква с толстой кожурой и ароматной мякотью. Она удерживает соки, делает блюдо ещё более сочным и наполняет его лёгкой сладостью.

Ингредиенты на 6 порций

тыква — 1 шт. (около 1,8 кг);

говядина — 200 г (можно заменить бараниной или птицей);

рис пропаренный — 120 г;

репчатый лук — 1 шт. (80 г);

чеснок — 2 зубчика;

сушёный барбарис — 1 ст. л.;

специи для плова — 1 ст. л.;

чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

вода — 200 мл.

Приготовление

Сначала вымойте тыкву и аккуратно срежьте верхушку — она станет крышкой. Удалите семена, сохранив стенки целыми. Мякоть верхушки нарежьте кубиками. Мясо также нарежьте кусочками примерно того же размера.

В миске смешайте мясо, рис, кусочки тыквы и барбарис. Добавьте соль, специи и перец. Для говядины подойдут пажитник, орегано, майоран, куркума; для баранины — кориандр, тимьян, шафран.

На дно тыквы уложите лук, нарезанный полукольцами, и чеснок слайсами. Заполните овощ мясной начинкой и залейте горячей водой.

Поставьте тыкву в форму для запекания, накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Время приготовления — 1-1,5 часа. Затем снимите фольгу и дайте тыкве подрумяниться ещё 5 минут.

Советы

Лучше всего использовать сорт Мускат де Прованс — у него плотная мякоть и удобная форма.

Время готовки зависит от сорта тыквы и вида мяса: баранина требует дольше, чем курица.

Подайте плов прямо в тыкве — это станет эффектным украшением стола.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком большая тыква → блюдо готовится дольше и может пересохнуть → выбирайте средний размер (1,5-2 кг).

Недостаточно воды → рис останется твёрдым → заливайте кипяток так, чтобы покрыть смесь.

Неправильный сорт → мякоть водянистая, форма теряется → используйте сорта с плотной кожурой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Оригинальная подача и вкус Долгое приготовление Сытное и ароматное блюдо Нужна целая тыква подходящей формы Подходит для праздника Требует внимания к сорту и размеру Можно адаптировать мясо и специи Нельзя хранить долго в тыкве

FAQ

Можно ли заменить мясо?

Да, подойдут курица или индейка — получится диетический вариант.

Нужно ли предварительно обжаривать продукты?

Нет, они готовятся вместе внутри тыквы.

Какую гарнирную подачу выбрать?

Лепёшки, свежая зелень и овощи идеально дополнят блюдо.