Плов в съедобном горшочке: эффектное блюдо, которое удивит гостей

3:14
Еда

Оригинальный способ подать плов — приготовить его не в казане, а в съедобном "горшочке". Для этого идеально подходит тыква с толстой кожурой и ароматной мякотью. Она удерживает соки, делает блюдо ещё более сочным и наполняет его лёгкой сладостью.

Плов в тыкве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плов в тыкве

Ингредиенты на 6 порций

  • тыква — 1 шт. (около 1,8 кг);

  • говядина — 200 г (можно заменить бараниной или птицей);

  • рис пропаренный — 120 г;

  • репчатый лук — 1 шт. (80 г);

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сушёный барбарис — 1 ст. л.;

  • специи для плова — 1 ст. л.;

  • чёрный перец — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • вода — 200 мл.

Приготовление

Сначала вымойте тыкву и аккуратно срежьте верхушку — она станет крышкой. Удалите семена, сохранив стенки целыми. Мякоть верхушки нарежьте кубиками. Мясо также нарежьте кусочками примерно того же размера.

В миске смешайте мясо, рис, кусочки тыквы и барбарис. Добавьте соль, специи и перец. Для говядины подойдут пажитник, орегано, майоран, куркума; для баранины — кориандр, тимьян, шафран.

На дно тыквы уложите лук, нарезанный полукольцами, и чеснок слайсами. Заполните овощ мясной начинкой и залейте горячей водой.

Поставьте тыкву в форму для запекания, накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Время приготовления — 1-1,5 часа. Затем снимите фольгу и дайте тыкве подрумяниться ещё 5 минут.

Советы

  • Лучше всего использовать сорт Мускат де Прованс — у него плотная мякоть и удобная форма.
  • Время готовки зависит от сорта тыквы и вида мяса: баранина требует дольше, чем курица.
  • Подайте плов прямо в тыкве — это станет эффектным украшением стола.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком большая тыква → блюдо готовится дольше и может пересохнуть → выбирайте средний размер (1,5-2 кг).
  • Недостаточно воды → рис останется твёрдым → заливайте кипяток так, чтобы покрыть смесь.
  • Неправильный сорт → мякоть водянистая, форма теряется → используйте сорта с плотной кожурой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Оригинальная подача и вкус Долгое приготовление
Сытное и ароматное блюдо Нужна целая тыква подходящей формы
Подходит для праздника Требует внимания к сорту и размеру
Можно адаптировать мясо и специи Нельзя хранить долго в тыкве

FAQ

Можно ли заменить мясо?
Да, подойдут курица или индейка — получится диетический вариант.

Нужно ли предварительно обжаривать продукты?
Нет, они готовятся вместе внутри тыквы.

Какую гарнирную подачу выбрать?
Лепёшки, свежая зелень и овощи идеально дополнят блюдо.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
