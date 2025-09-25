Плов в съедобном горшочке: эффектное блюдо, которое удивит гостей

Оригинальный способ подать плов — приготовить его не в казане, а в съедобном "горшочке". Для этого идеально подходит тыква с толстой кожурой и ароматной мякотью. Она удерживает соки, делает блюдо ещё более сочным и наполняет его лёгкой сладостью.
тыква — 1 шт. (около 1,8 кг);
говядина — 200 г (можно заменить бараниной или птицей);
рис пропаренный — 120 г;
репчатый лук — 1 шт. (80 г);
чеснок — 2 зубчика;
сушёный барбарис — 1 ст. л.;
специи для плова — 1 ст. л.;
чёрный перец — по вкусу;
соль — по вкусу;
вода — 200 мл.
Сначала вымойте тыкву и аккуратно срежьте верхушку — она станет крышкой. Удалите семена, сохранив стенки целыми. Мякоть верхушки нарежьте кубиками. Мясо также нарежьте кусочками примерно того же размера.
В миске смешайте мясо, рис, кусочки тыквы и барбарис. Добавьте соль, специи и перец. Для говядины подойдут пажитник, орегано, майоран, куркума; для баранины — кориандр, тимьян, шафран.
На дно тыквы уложите лук, нарезанный полукольцами, и чеснок слайсами. Заполните овощ мясной начинкой и залейте горячей водой.
Поставьте тыкву в форму для запекания, накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Время приготовления — 1-1,5 часа. Затем снимите фольгу и дайте тыкве подрумяниться ещё 5 минут.
|Плюсы
|Минусы
|Оригинальная подача и вкус
|Долгое приготовление
|Сытное и ароматное блюдо
|Нужна целая тыква подходящей формы
|Подходит для праздника
|Требует внимания к сорту и размеру
|Можно адаптировать мясо и специи
|Нельзя хранить долго в тыкве
Можно ли заменить мясо?
Да, подойдут курица или индейка — получится диетический вариант.
Нужно ли предварительно обжаривать продукты?
Нет, они готовятся вместе внутри тыквы.
Какую гарнирную подачу выбрать?
Лепёшки, свежая зелень и овощи идеально дополнят блюдо.
