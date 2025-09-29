Зелёный овощ взрывает кухню: кабачки и цукини превращаются в ресторанный шедевр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кабачки и цукини — универсальные овощи, которые можно превратить в эффектные блюда, совсем не похожие на скучную жарку с детства. Мы собрали три идеи от московских шеф-поваров, чтобы открыть сезонный продукт заново.

Овощная паста с соусом песто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощная паста с соусом песто

Фритто мисто из овощей

Рецепт бренд-шефа Сергея Кондакова

Хрустящие овощи в кляре — лёгкая закуска, которую подают сразу после жарки.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • кабачок — 180 г

  • морковь — 180 г

  • крахмал — 50 г

  • мука — 100 г

  • яичный желток — 1 шт.

  • вода — 200 мл

Как готовить:

  1. Приготовьте кляр темпура, уберите его в холодильник.

  2. Нарежьте кабачок и морковь брусочками, обсушите и слегка присыпьте крахмалом.

  3. Разогрейте масло до 170-180 °C.

  4. Окуните овощи в кляр и жарьте партиями по 2-3 минуты.

  5. Выложите на бумагу, посолите и подавайте с соусом чили-айоли и лимоном.

Совет: для большей хрусткости можно сделать двойную жарку.

Пицца с креветками и цукини

Рецепт бренд-шефа Джузеппе Руфо

Цукини в пицце добавляют сочности и хруста, а правильная нарезка помогает раскрыть вкус каждого ингредиента.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • тесто для пиццы — 500 г

  • крем-чиз — 60 г

  • сливки 10% — 40 мл

  • креветки — 90 г

  • кабачок — 60 г

  • моцарелла для пиццы — 160 г

  • зелёный лук, базилик, оливковое масло, соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Смешайте крем-чиз со сливками, добавьте зелень и специи. Намажьте основу.

  2. Нарежьте креветки кубиком, кабачки — тонкой соломкой. Выложите вместе с моцареллой.

  3. Сбрызните маслом и выпекайте при 270 °C около 3 минут.

  4. Готовую пиццу посыпьте зелёным луком и перцем.

Совет: используйте "зелёные" креветки — они лучше подходят для быстрой печи.

Кабачковые рулетики с рикоттой

Рецепт шеф-повара Ангелины Попп

Нежные рулетики с сырной начинкой и соусом бешамель — отличный вариант для запекания.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • кабачки — 1 кг

  • рикотта — 250 г

  • чеснок — 1 зубчик

  • зелень — 30 г

  • мука — 40 г

  • сливочное масло — 40 г

  • молоко — 500 мл

  • соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Как готовить:

  1. Смешайте рикотту с чесноком и зеленью. При желании добавьте обжаренный фарш.

  2. Кабачки нарежьте вдоль, бланшируйте 30 секунд и быстро охладите в ледяной воде. Просушите.

  3. Приготовьте соус бешамель: обжарьте муку с маслом, влейте молоко, варите до густоты.

  4. Сформируйте рулетики, выложите в форму с соусом и запеките при 200 °C 5-7 минут.

Совет: сверху можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки.

Плюсы и минусы блюд с кабачками

Плюсы Минусы
Лёгкие и низкокалорийные Кабачки дают много влаги
Универсальны: подходят и для закусок, и для основных блюд Требуют правильной нарезки
Отлично сочетаются с сыром, мясом и морепродуктами Некоторые блюда лучше подавать сразу

Таким образом, кабачки и цукини можно превратить в полноценные ресторанные блюда — от закусок во фритюре до пиццы и нежных рулетиков. Сезонный овощ раскрывается неожиданно и ярко, если довериться фантазии шеф-поваров.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
