Зелёный овощ взрывает кухню: кабачки и цукини превращаются в ресторанный шедевр

Кабачки и цукини — универсальные овощи, которые можно превратить в эффектные блюда, совсем не похожие на скучную жарку с детства. Мы собрали три идеи от московских шеф-поваров, чтобы открыть сезонный продукт заново.
Рецепт бренд-шефа Сергея Кондакова
Хрустящие овощи в кляре — лёгкая закуска, которую подают сразу после жарки.
Ингредиенты (на 6 порций):
кабачок — 180 г
морковь — 180 г
крахмал — 50 г
мука — 100 г
яичный желток — 1 шт.
вода — 200 мл
Как готовить:
Приготовьте кляр темпура, уберите его в холодильник.
Нарежьте кабачок и морковь брусочками, обсушите и слегка присыпьте крахмалом.
Разогрейте масло до 170-180 °C.
Окуните овощи в кляр и жарьте партиями по 2-3 минуты.
Выложите на бумагу, посолите и подавайте с соусом чили-айоли и лимоном.
Совет: для большей хрусткости можно сделать двойную жарку.
Рецепт бренд-шефа Джузеппе Руфо
Цукини в пицце добавляют сочности и хруста, а правильная нарезка помогает раскрыть вкус каждого ингредиента.
Ингредиенты (на 8 порций):
тесто для пиццы — 500 г
крем-чиз — 60 г
сливки 10% — 40 мл
креветки — 90 г
кабачок — 60 г
моцарелла для пиццы — 160 г
зелёный лук, базилик, оливковое масло, соль, перец — по вкусу
Как готовить:
Смешайте крем-чиз со сливками, добавьте зелень и специи. Намажьте основу.
Нарежьте креветки кубиком, кабачки — тонкой соломкой. Выложите вместе с моцареллой.
Сбрызните маслом и выпекайте при 270 °C около 3 минут.
Готовую пиццу посыпьте зелёным луком и перцем.
Совет: используйте "зелёные" креветки — они лучше подходят для быстрой печи.
Рецепт шеф-повара Ангелины Попп
Нежные рулетики с сырной начинкой и соусом бешамель — отличный вариант для запекания.
Ингредиенты (на 4 порции):
кабачки — 1 кг
рикотта — 250 г
чеснок — 1 зубчик
зелень — 30 г
мука — 40 г
сливочное масло — 40 г
молоко — 500 мл
соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Как готовить:
Смешайте рикотту с чесноком и зеленью. При желании добавьте обжаренный фарш.
Кабачки нарежьте вдоль, бланшируйте 30 секунд и быстро охладите в ледяной воде. Просушите.
Приготовьте соус бешамель: обжарьте муку с маслом, влейте молоко, варите до густоты.
Сформируйте рулетики, выложите в форму с соусом и запеките при 200 °C 5-7 минут.
Совет: сверху можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкие и низкокалорийные
|Кабачки дают много влаги
|Универсальны: подходят и для закусок, и для основных блюд
|Требуют правильной нарезки
|Отлично сочетаются с сыром, мясом и морепродуктами
|Некоторые блюда лучше подавать сразу
Таким образом, кабачки и цукини можно превратить в полноценные ресторанные блюда — от закусок во фритюре до пиццы и нежных рулетиков. Сезонный овощ раскрывается неожиданно и ярко, если довериться фантазии шеф-поваров.
