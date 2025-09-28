Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участок мозга, из-за которого зависимость сильнее любой воли
Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап
Итальянское настроение на тарелке
Даже царапина от зубов собаки может запустить необратимый процесс: эту ошибку совершают 99% людей
Пыль не прилипнет: гениальный способ нанесения бытовой химии, который изменит вашу уборку
Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому
Копытца покорили: россияне потратили на туфли-таби рекордную сумму
Джинсы осени 2025: какой фасон покоряет сердца модниц — раскроем главный секрет
Сургутский авторитет и Киндер-сюрпризы: как концертный директор спасла Наташу Королёву на гастролях

Фруктовый шок пробирается на кухню: три блюда с персиками меняют правила застолий

3:44
Еда

Персики — символ лета, который легко превратить в основу оригинальных закусок и десертов. Шеф-повар Сергей Кузнецов подготовил три рецепта, которые одинаково хорошо подойдут и для лёгкого ужина, и для праздничного стола.

Жареный халлуми
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареный халлуми

Персиковая сальса с жареным халуми

Сладкие и сочные персики отлично подчёркивают солоноватый вкус сыра. Блюдо готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • персики — 3 шт.

  • красный лук — 0,5 шт.

  • сладкий соус чили — 2 ст. л.

  • кинза — 1 пучок

  • сок лайма — 2 ст. л.

  • оливковое масло — 1 ст. л.

  • халуми — 200 г

  • топлёное масло — 1 ст. л.

  • итальянские травы — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Нарежьте персики и лук мелкими кубиками, измельчите кинзу.

  2. Смешайте с соком лайма, соусом чили и оливковым маслом.

  3. Нарежьте халуми пластами, приправьте травами и маслом.

  4. Обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  5. Подавайте сыр с персиковой сальсой.

Совет: если нет халуми, замените его сулугуни или адыгейским сыром.

Персики на гриле с голубым сыром и тимьяном

Тёплая закуска, которая готовится всего за 15 минут и выглядит как ресторанное блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • персики — 2 шт.

  • сыр дорблю — 60 г

  • чиабатта — 200 г

  • оливковое масло — 30 мл

  • мёд — 1 ч. л.

  • тимьян и шалфей — по несколько веточек

Как готовить:

  1. Разрежьте персики пополам, удалите косточки.

  2. Смешайте масло с мёдом и травами, добавьте в углубления плодов и положите кусочки сыра.

  3. Запеките при 190 °C около 15 минут.

  4. За 10 минут до конца подрумяньте ломтики чиабатты.

  5. Подавайте горячими с сыром и хлебом.

Совет: персики можно заменить нектаринами.

Пирог с персиками, нектаринами и сливами

Ароматная выпечка с золотистой корочкой и фруктовой начинкой станет центром летнего чаепития.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • мука — 250 г

  • сливочное масло — 150 г

  • сахар — 60 г

  • ледяная вода — 60 мл

  • персики, нектарины и сливы — по 2 шт.

  • сахар — 100 г

  • крахмал — 1 ст. л.

  • лайм — 1 шт.

  • тимьян и ванильный сахар — по вкусу

Как готовить:

  1. Замесите тесто из муки, масла, сахара и воды, уберите в холодильник на 30 минут.

  2. Для начинки нарежьте фрукты дольками, смешайте с сахаром, крахмалом и лаймом.

  3. Раскатайте тесто, уложите в форму, добавьте начинку и защипните края.

  4. Выпекайте при 180 °C 25-40 минут до золотистой корочки.

Совет: подавайте пирог тёплым с шариком ванильного мороженого.

Плюсы и минусы рецептов с персиками

Плюсы Минусы
Яркий вкус и аромат Фрукты быстро теряют свежесть
Подходят для разных случаев Некоторые сыры не всегда легко найти
Простота приготовления Готовые блюда лучше подавать сразу

Таким образом, персики можно использовать не только в десертах, но и в оригинальных закусках. Эти три рецепта доказывают, что солнечный фрукт легко вписывается в любое меню — от повседневного до праздничного.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Этот утренний ритуал закупоривает артерии: расплата за любовь к маслу наступает внезапно
Заправки в минусе: как АЗС умудряются терять деньги на каждом литре бензина
Волчья кровь — это не только ум, но и опасность: с какими породами справится не каждый
Фруктовый шок пробирается на кухню: три блюда с персиками меняют правила застолий
5 причин купить пробиотическую косметику: ваша кожа скажет вам спасибо
Как похудеть с помощью силовых тренировок: добиться фигуры мечты помогут эти упражнения
Забудьте об этом средстве гигиены в походе: эко-лайфхак, который сохранит природу и ваши нервы
Запах старости въелся в дом? Эти приёмы заставят бабушкину квартиру дышать по-новому
Собчак бросила вызов Стрелец после их спора: что последует за смелым предложением
Новый вызов истории: археологи доказали забытый путь переселения в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.