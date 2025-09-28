Кулинарный апокалипсис в сырной лавке: запах этих сортов валит с ног даже местных

Некоторые сорта сыра прославились не изысканным ароматом, а, напротив, своим едким и отпугивающим запахом. Однако именно он делает их особенными: за резким амбре скрывается тонкий вкус, который гурманы ценят не меньше, чем классические деликатесы.

Вьё Булонь

Французский мягкий сыр из Нор-Па-де-Кале пахнет навозом, фермерской сыростью и протухшими овощами. Всё дело в технологии: головку несколько раз промывают в пиве. Рецепт был утерян и возрождён лишь в 1982 году. Несмотря на запах, сыр обладает мягким вкусом и отлично сочетается с хрустящим хлебом, шампанским и красными винами.

Пон-л'Эвек

Один из древнейших нормандских сыров, известный с XII века. Его аромат сравнивают с болотным газом и запахом конюшни. По легенде, рецепт придумали монахи-цистерцианцы, а упоминания встречаются в средневековых песнях. Вкус раскрывается особенно ярко в паре с сидром, красным вином, орехами и яблоками.

"Зловонный епископ"

Английский сорт с красноречивым названием возродил Чарльз Мартелл в 1972 году. Созревание проходит с погружением в грушевый сидр, из-за чего сыр пахнет несвежими носками. Однако аромат можно смягчить, срезав корку. Сыр имеет мясистую текстуру и прекрасно сочетается с крепкими винами и грушами.

Мюнстер

В шутку его зовут "монстром" за запах потных ног и жирного молока. Созданный ещё средневековыми монахами, он обрабатывается рассолом, что и формирует аромат. Зато вкус — сливочный и нежный. Молодой мюнстер лучше подавать с белым вином гевюрцтраминер, зрелый — с красными винами.

Вьё Лилль

Сыр с таким сильным запахом, что на упаковке размещают предупреждения и даже изображения людей в противогазах. Его аромат напоминает запах сельской местности и немытого тела. В прошлом он считался едой шахтёров, а сегодня признан деликатесом. Подходит к крепкому пиву, кофе и джемам.

Раклет

Швейцарский сыр, используемый для одноимённого блюда. При плавлении запах усиливается и напоминает запах разложения, но именно в расплавленном виде раклет раскрывает свой вкус. Подходит к овощам, мясу и винам из Савойи.

Камамбер

Знаменитый французский сыр, изобретённый в XVIII веке. Его аромат сравнивают с запахом химикатов, грибов и плесени. Поэт Леон-Поль Фарг назвал его "запахом ног бога". Вкус особенно ярко ощущается в паре с бургундскими винами и нормандским сидром.

Ливаро

Старинный сорт, который во Франции прозвали "полковником" из-за пяти полосок рогоза, оборачивающих головку. Пахнет сыростью и скотным двором, но обладает ярким пряным вкусом с кислыми и солёными нотками. Лучшие компаньоны — сидр и эльзасские вина позднего сбора.

Сравнение сыров по "аромату"

Сыр Характер запаха Рекомендованные пары Вьё Булонь Навоз, тухлые овощи Хлеб, шампанское, красное вино Пон-л'Эвек Болотный газ, конюшня Сидр, фрукты, орехи Зловонный епископ Несвежие носки Красное вино, груши Мюнстер Потные ноги, жирное молоко Белые и красные вина Вьё Лилль Сельская сырость, немытое тело Пиво, кофе, джемы Раклет Разложение (усиливается при плавлении) Картофель, мясо, савойское вино Камамбер Химикаты, грибы, плесень Бургундское вино, сидр Ливаро Сырость, скотный двор Сидр, эльзасские вина

Советы шаг за шагом

Пробуйте такие сыры с подходящими напитками — они сглаживают аромат. Подавать лучше комнатной температуры — так раскрывается вкус. Сильный запах не означает испорченность, а указывает на зрелость. Начинайте дегустацию с мягких сортов, чтобы привыкнуть. Храните сыры в отдельной упаковке, иначе запах распространится на всё в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать сильный запах признаком порчи.

Последствие: отказ от настоящего деликатеса.

Альтернатива: помнить, что аромат — часть зрелости сыра.

Ошибка: подавать без напитков-компаньонов.

Последствие: вкус будет резким и нераскрытым.

Альтернатива: сочетать с винами, сидром или фруктами.

Ошибка: хранить сыр без упаковки.

Последствие: запах впитают другие продукты.

Альтернатива: использовать контейнер или пергамент.

А что если запах кажется непереносимым?

Можно аккуратно срезать корку — часто именно она хранит большую часть амбре. Но полностью избавиться от запаха не получится, ведь он часть характера сыра.

Плюсы и минусы "пахучих" сыров

Плюсы Минусы Уникальный вкус и текстура Резкий запах Богатая история Требуют особого хранения Сочетаются с винами и фруктами Не всем подходят для ежедневного употребления

FAQ

Почему сыры так сильно пахнут?

Из-за особых бактерий и плесени, используемых в процессе созревания.

Можно ли есть сыр, если запах неприятный?

Да, если срок годности в норме. Аромат — часть продукта.

Какой сыр самый пахучий?

Вьё Булонь часто называют лидером в этом списке.

Мифы и правда

Миф: неприятный запах означает испорченность.

Правда: это характеристика зрелого сыра.

Миф: такие сыры едят только гурманы.

Правда: многие сорта давно стали массовыми.

Миф: запах невозможно смягчить.

Правда: напитки и закуски делают вкус гармоничным.

Три факта

Камамбер вдохновил Сальвадора Дали на картину "Постоянство памяти". У некоторых сортов прямо на упаковке есть предупреждение о сильном запахе. Средневековые монахи создали несколько "ароматных" сыров, включая мюнстер и пон-л'Эвек.

Исторический контекст

XII век: первые упоминания пон-л'Эвек в Нормандии.

XVIII век: изобретение камамбера крестьянкой Мари Арель.

XX век: возрождение "зловонного епископа" в Англии.

Таким образом, самые пахучие сыры мира — это вовсе не экзотическая диковинка, а деликатесы с историей, вкус которых стоит того, чтобы преодолеть первое впечатление.