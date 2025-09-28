Кулинарный апокалипсис в сырной лавке: запах этих сортов валит с ног даже местных

Некоторые сорта сыра прославились не изысканным ароматом, а, напротив, своим едким и отпугивающим запахом. Однако именно он делает их особенными: за резким амбре скрывается тонкий вкус, который гурманы ценят не меньше, чем классические деликатесы.
Французский мягкий сыр из Нор-Па-де-Кале пахнет навозом, фермерской сыростью и протухшими овощами. Всё дело в технологии: головку несколько раз промывают в пиве. Рецепт был утерян и возрождён лишь в 1982 году. Несмотря на запах, сыр обладает мягким вкусом и отлично сочетается с хрустящим хлебом, шампанским и красными винами.
Один из древнейших нормандских сыров, известный с XII века. Его аромат сравнивают с болотным газом и запахом конюшни. По легенде, рецепт придумали монахи-цистерцианцы, а упоминания встречаются в средневековых песнях. Вкус раскрывается особенно ярко в паре с сидром, красным вином, орехами и яблоками.
Английский сорт с красноречивым названием возродил Чарльз Мартелл в 1972 году. Созревание проходит с погружением в грушевый сидр, из-за чего сыр пахнет несвежими носками. Однако аромат можно смягчить, срезав корку. Сыр имеет мясистую текстуру и прекрасно сочетается с крепкими винами и грушами.
В шутку его зовут "монстром" за запах потных ног и жирного молока. Созданный ещё средневековыми монахами, он обрабатывается рассолом, что и формирует аромат. Зато вкус — сливочный и нежный. Молодой мюнстер лучше подавать с белым вином гевюрцтраминер, зрелый — с красными винами.
Сыр с таким сильным запахом, что на упаковке размещают предупреждения и даже изображения людей в противогазах. Его аромат напоминает запах сельской местности и немытого тела. В прошлом он считался едой шахтёров, а сегодня признан деликатесом. Подходит к крепкому пиву, кофе и джемам.
Швейцарский сыр, используемый для одноимённого блюда. При плавлении запах усиливается и напоминает запах разложения, но именно в расплавленном виде раклет раскрывает свой вкус. Подходит к овощам, мясу и винам из Савойи.
Знаменитый французский сыр, изобретённый в XVIII веке. Его аромат сравнивают с запахом химикатов, грибов и плесени. Поэт Леон-Поль Фарг назвал его "запахом ног бога". Вкус особенно ярко ощущается в паре с бургундскими винами и нормандским сидром.
Старинный сорт, который во Франции прозвали "полковником" из-за пяти полосок рогоза, оборачивающих головку. Пахнет сыростью и скотным двором, но обладает ярким пряным вкусом с кислыми и солёными нотками. Лучшие компаньоны — сидр и эльзасские вина позднего сбора.
|Сыр
|Характер запаха
|Рекомендованные пары
|Вьё Булонь
|Навоз, тухлые овощи
|Хлеб, шампанское, красное вино
|Пон-л'Эвек
|Болотный газ, конюшня
|Сидр, фрукты, орехи
|Зловонный епископ
|Несвежие носки
|Красное вино, груши
|Мюнстер
|Потные ноги, жирное молоко
|Белые и красные вина
|Вьё Лилль
|Сельская сырость, немытое тело
|Пиво, кофе, джемы
|Раклет
|Разложение (усиливается при плавлении)
|Картофель, мясо, савойское вино
|Камамбер
|Химикаты, грибы, плесень
|Бургундское вино, сидр
|Ливаро
|Сырость, скотный двор
|Сидр, эльзасские вина
Пробуйте такие сыры с подходящими напитками — они сглаживают аромат.
Подавать лучше комнатной температуры — так раскрывается вкус.
Сильный запах не означает испорченность, а указывает на зрелость.
Начинайте дегустацию с мягких сортов, чтобы привыкнуть.
Храните сыры в отдельной упаковке, иначе запах распространится на всё в холодильнике.
Ошибка: считать сильный запах признаком порчи.
Последствие: отказ от настоящего деликатеса.
Альтернатива: помнить, что аромат — часть зрелости сыра.
Ошибка: подавать без напитков-компаньонов.
Последствие: вкус будет резким и нераскрытым.
Альтернатива: сочетать с винами, сидром или фруктами.
Ошибка: хранить сыр без упаковки.
Последствие: запах впитают другие продукты.
Альтернатива: использовать контейнер или пергамент.
Можно аккуратно срезать корку — часто именно она хранит большую часть амбре. Но полностью избавиться от запаха не получится, ведь он часть характера сыра.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный вкус и текстура
|Резкий запах
|Богатая история
|Требуют особого хранения
|Сочетаются с винами и фруктами
|Не всем подходят для ежедневного употребления
Почему сыры так сильно пахнут?
Из-за особых бактерий и плесени, используемых в процессе созревания.
Можно ли есть сыр, если запах неприятный?
Да, если срок годности в норме. Аромат — часть продукта.
Какой сыр самый пахучий?
Вьё Булонь часто называют лидером в этом списке.
Миф: неприятный запах означает испорченность.
Правда: это характеристика зрелого сыра.
Миф: такие сыры едят только гурманы.
Правда: многие сорта давно стали массовыми.
Миф: запах невозможно смягчить.
Правда: напитки и закуски делают вкус гармоничным.
Камамбер вдохновил Сальвадора Дали на картину "Постоянство памяти".
У некоторых сортов прямо на упаковке есть предупреждение о сильном запахе.
Средневековые монахи создали несколько "ароматных" сыров, включая мюнстер и пон-л'Эвек.
XII век: первые упоминания пон-л'Эвек в Нормандии.
XVIII век: изобретение камамбера крестьянкой Мари Арель.
XX век: возрождение "зловонного епископа" в Англии.
Таким образом, самые пахучие сыры мира — это вовсе не экзотическая диковинка, а деликатесы с историей, вкус которых стоит того, чтобы преодолеть первое впечатление.
