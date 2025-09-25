Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное

Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать

4:25
Еда

Форма для заморозки льда есть практически в каждом доме. Обычно её используют только по прямому назначению — чтобы сделать кубики для напитков. Но у этого привычного кухонного предмета есть и другое, куда более оригинальное применение. С помощью формочки можно быстро и удобно приготовить домашние суши, которые будут выглядеть аккуратно, будто их сделал профессиональный повар.

Суши в форме для льда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суши в форме для льда

Зачем использовать форму для льда

Традиционно суши готовят с помощью бамбукового коврика — макису. Однако новичку бывает сложно добиться ровной формы: рис крошится, рыба сдвигается, а роллы разваливаются. Форма для льда решает эту проблему. Её небольшие ячейки позволяют сразу задать правильный размер и плотность каждому кусочку. К тому же такой способ экономит время и силы.

Использование формы — это своеобразный лайфхак, который полюбился тем, кто готовит дома не только ради вкуса, но и ради удобства. Ведь готовые суши получаются одинаковыми, аккуратными и их удобно подавать к столу.

Пошаговый процесс приготовления

Чтобы приготовить суши необычным способом, нужно лишь немного изменить привычный порядок действий.

  1. Сначала форму следует выстелить пищевой плёнкой. Это позволит легко достать готовые кусочки и сохранить их целостность.

  2. На дно каждой ячейки выкладываются тонкие ломтики рыбы. Чаще всего используют лосось или тунца, но подойдут и другие виды.

  3. Следующий слой — авокадо. Его нежная текстура идеально сочетается с рисом и рыбой.

  4. Далее можно добавить соус или сливочный сыр. Это придаст суши мягкость и сделает вкус более насыщенным.

  5. Последний ингредиент — рис. Им заполняют оставшееся пространство, слегка прижимая, чтобы масса держала форму. При желании сверху можно посыпать кунжутом.

Когда все ячейки заполнены, содержимое нужно аккуратно утрамбовать, затем перевернуть форму на тарелку и снять плёнку. На выходе получаются идеально ровные суши-брусочки.

Варианты начинки

Прелесть этого способа в том, что он даёт простор для экспериментов. Можно использовать классические ингредиенты — рыбу, авокадо, огурец. А можно проявить фантазию и попробовать:

  • копчёного угря с соусом унаги,
  • креветки с тонкой полоской огурца,
  • сливочный сыр с огурцом и икрой,
  • крабовые палочки с майонезом.

Благодаря форме для льда начинка всегда остаётся на своём месте, и не приходится беспокоиться, что кусочки развалятся.

Дополнительные советы

Чтобы суши получились вкусными и красивыми, важно учитывать несколько моментов:

  • Рис должен быть слегка липким, но не превращаться в кашу. Для этого его варят по специальной технологии и заправляют рисовым уксусом.
  • Рыбу лучше использовать свежайшую, желательно той категории, которая подходит для употребления в сыром виде.
  • Если нет авокадо, можно заменить его на огурец, болгарский перец или даже манго — получится необычное сочетание.
  • Для подачи можно использовать соевый соус, васаби и маринованный имбирь, как и в классическом варианте.

Почему стоит попробовать этот способ

Форма для льда позволяет сделать суши быстро и без лишних сложностей. Даже если вы никогда не пробовали готовить японские блюда, этот метод избавит от необходимости осваивать коврик для сворачивания роллов. К тому же полученные кусочки одинакового размера смотрятся эстетично и аппетитно.

Такой способ особенно выручает, когда нужно удивить гостей или порадовать семью необычной подачей. При минимальных усилиях вы получаете аккуратные суши-рестораны прямо у себя дома.

Итог

Форма для заморозки льда может оказаться не только полезным инструментом для приготовления напитков, но и настоящим помощником на кухне. Благодаря ей домашние суши получаются ровными, красивыми и вкусными. Попробовав однажды, вы наверняка будете использовать этот способ снова, ведь он сочетает простоту, скорость и оригинальность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток
Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное
Вся хитрость в сметане: рецепт быстрых круассанов без дрожжей, которые получатся у каждого
Белый трон смеётся над вами: хитрость с подручными средствами спасает даже старый унитаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.