Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиард жизней в год: как пушистые питомцы устроили террор целому континенту
Астероиды под маской Венеры: космические призраки, которых мы не видим уже близко к Земле
Не только Гауди: что скрывает от туристов тихий пригород Барселоны
Щепотка этой специи превращает пирог в шедевр: секрет, который кондитеры хранят от хозяек
Организм разряжается как батарея на морозе — но железо вернётся, если знать, что положить на тарелку
Для нашей пользы: Ширвиндт нашёл необычную альтернативу неработающим в РФ мессенджерам
Машин на складах России осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен
Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи
Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса

Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью

2:49
Еда

Ароматный лимонад на основе дыни — это настоящий хит жарких дней. Напиток получается сладким и в то же время свежим благодаря огурцу, лайму и мяте. Главное — выбрать правильную дыню: она должна быть сочной, спелой и медовой. Если плод окажется не слишком сладким, вкус можно сбалансировать сахаром или сиропом.

Дынный лимонад с огурцом и лаймом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дынный лимонад с огурцом и лаймом

Ингредиенты на 4 порции

  • дыня — 750 г;

  • вода (простая или газированная без добавок) — 500 мл;

  • огурцы — 2 шт. (около 240 г);

  • лаймы — 2 шт. (120 г);

  • мята — небольшой пучок (10 г);

  • соль — щепотка (1 г).

Приготовление

Сначала очистите дыню от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками. Огурцы вымойте и порежьте произвольно — кожицу можно оставить, если она не горчит. С одного лайма снимите цедру, из обоих плодов выжмите сок.

В чашу блендера отправьте все подготовленные ингредиенты: дыню, огурцы, мяту, цедру и сок лайма, воду и щепотку соли. Взбейте 2-3 минуты до однородной массы.

Процедите напиток через марлю в кувшин, слегка отжимая мякоть. Поставьте лимонад в холодильник минимум на 15 минут, чтобы он настоялся и стал прохладным.

Советы

— Для яркого вкуса используйте газированную воду вместо обычной.
— Если дыня недостаточно сладкая, добавьте немного мёда.
— Чтобы усилить свежесть, положите в кувшин ломтики огурца и дольки лайма.
— Лимонад можно приготовить заранее, но хранить лучше не дольше суток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Использовать неспелую дыню → напиток получится водянистым → выбирайте плоды с медовым ароматом.
— Пропустить процеживание → лимонад будет слишком густым → отжимайте через марлю.
— Слишком много соли → вкус станет "плоским" → ограничьтесь щепоткой.

Плюсы и минусы лимонада

Плюсы Минусы
Натуральный, без газировки и красителей Требует времени на процеживание
Освежает и утоляет жажду Быстро теряет свежесть
Сочетает сладость и кислинку Зависит от качества дыни
Лёгкий и низкокалорийный Не подходит для долгого хранения

FAQ

Можно ли заменить дыню другим фруктом?
Да, подойдут арбуз или ананас, но вкус будет другим.

Обязательно ли добавлять соль?
Щепотка усиливает сладость дыни, но при желании можно исключить.

Подходит ли лимонад детям?
Да, это полностью натуральный напиток без алкоголя и красителей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Регина Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала ему профессию
Пловцы не зря носят одинаковые шапочки: знающий человек сразу отличит правильный выбор
Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия
Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного
Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью
Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку
Сентябрь не прощает летних ошибок: ваш уход обернётся ловушкой, если не сменить его по этим правилам
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.