Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин почтил память умершей жены Татьяны Дэвис: как он справляется с утратой
Малина в собственном соку: вкус лета, который не нужно прятать за сахаром — вкуснее любого варенья
Старость приходит к питомцам незаметно: тревожные признаки, которые нельзя списывать на возраст
Конец привычного мира: к чему приведут климатические изменения к концу 21 века
Серая зона туризма исчезнет? Госдума меняет закон о формировании туров
Новый газовый хаб в России: как Сахалин-3 изменит энергетическую карту региона
60 тонн яблок с гектара: секрет, который скрывали годами
Коварство сентября на дорогах: что делает этот месяц рекордным по авариям
Каменные драконы проснулись: Армянское нагорье открыло свою тайну — новые хранители жизни

Паштет без мяса, который затмит любые колбасы: пряная закуска из баклажанов с орехами и перцем

4:29
Еда

Паштет из баклажанов — блюдо, которое легко готовится и всегда производит впечатление. Он подходит для перекусов, праздничного стола и даже для повседневного меню. Овощи после обжарки становятся мягкими и ароматными, а добавление грецких орехов, базилика и острого перца придаёт пикантность и глубину вкуса. При желании паштет можно сделать ещё нежнее, добавив немного творожного сыра, но классический вариант хорош сам по себе.

Баклажанный паштет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажанный паштет

Секретный ингредиент

Баклажан — овощ, который при правильной обработке превращается в кремовую основу для закусок. В сочетании с морковью, луком, чесноком и томатами он даёт насыщенный вкус. Орехи делают текстуру плотнее, а пряности добавляют яркости.

Это не просто овощное пюре: здесь важны именно жарка и постепенное тушение, которые раскрывают вкус и аромат. Такой паштет станет отличной альтернативой мясным и рыбным пастам, а по питательности ничуть им не уступает.

Процесс приготовления

  1. Подготовьте овощи: промойте баклажаны, морковь, лук, помидоры и чеснок.
  2. Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы убрать горечь.
  3. Просушите кусочки на бумажном полотенце.
  4. Обжарьте баклажаны в оливковом масле до золотистой корочки.
  5. Добавьте чеснок и перец чили, слегка прогрейте вместе.
  6. Введите морковь, лук и тёртые помидоры, приправьте базиликом, тимьяном, уксусом и щепоткой сахара.
  7. Тушите овощи 25 минут, доливая масло при необходимости.
  8. Измельчите массу ножом или топориком (не блендером, чтобы сохранить текстуру).
  9. Отдельно обжарьте грецкие орехи, разотрите в ступке и добавьте к овощам.
  10. Подайте паштет с ржаными хлебцами, украсив гранатовыми зёрнами или каплей бальзамического соуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать блендер.
    → Последствие: паштет превратится в кашеобразное пюре.
    → Альтернатива: измельчение ножом или топориком.

  • Ошибка: не просолить баклажаны перед жаркой.
    → Последствие: горьковатый привкус.
    → Альтернатива: выдержать в соли 30 минут.

  • Ошибка: жарить без масла.
    → Последствие: сухой и пресный вкус.
    → Альтернатива: немного оливкового масла или готовка на антипригарной сковороде.

А что если

…добавить в паштет немного кунжута? Он придаст восточные нотки и сделает вкус более ореховым.
…заменить грецкие орехи на кешью? Паштет получится мягче и нежнее.
…подавать закуску с соусом наршараб? Это придаст сладко-кислую изюминку.

FAQ

Как выбрать баклажаны для паштета?
Выбирайте плоды среднего размера с гладкой кожицей без пятен. Чем моложе овощ, тем меньше в нём горечи.

Сколько стоит приготовить паштет?
В среднем продукты на 4 порции обойдутся в 350-400 рублей: баклажаны, орехи, зелень и масло — основные позиции.

Что лучше для подачи — хлебцы или лепёшка?
Хрустящие хлебцы — лёгкий вариант для перекуса, а лепёшка или чиабатта сделают закуску более сытной.

Мифы и правда

  • Миф: баклажаны нельзя есть при диете.
    Правда: в 100 г всего 25 ккал, а паштет с минимальным количеством масла отлично подходит для снижения веса.

  • Миф: паштет можно готовить только с мясом.
    Правда: овощные варианты не менее питательны и полезны.

  • Миф: если нет орехов, блюдо не получится.
    Правда: паштет можно сделать и без них, просто вкус будет чуть мягче.

Паштет из жареных баклажанов — это универсальная закуска, которая сочетает простоту приготовления, доступные ингредиенты и богатый вкус. Он подходит как для повседневного стола, так и для праздничного угощения. Благодаря вариативности рецепта можно регулировать остроту, добавлять сыр или орехи, экспериментировать с подачей. Такое блюдо не только вкусное, но и полезное: оно поддерживает лёгкое питание, подходит вегетарианцам и тем, кто следит за фигурой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Вода лечит и калечит: как минерализация превращает напиток в лекарство или яд
Он никогда не существовал, но обрёл бессмертие: как мифический зверь превратился в вечный культурный символ
Копать или не копать: привычка, которая может спасти сад или погубить его — всё решает одна осень
Звёздная болезнь: Михаил Галустян объяснил, какие участники реалити-шоу его раздражают
VIPER восстанет из пыли: NASA готовит вторую попытку выхода на Луну
Секрет бегунов: этот смузи мгновенно восстановит силы после тренировки
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста
Нью-Йорк разорвал шаблоны осени — юбки и брюки теперь носят по новым правилам
Эффект домино: Израиль рискует оказаться в полной международной изоляции
Когда теория сдаёт позиции: новая дыра заставила учёных пересмотреть происхождение монстров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.