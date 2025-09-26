Пышный, как бриошь: вот в чём секрет теста для пончика с ветчиной и сыром

Пикантный пончик с ветчиной и сыром — это рецепт, который способен покорить с первого раза. Блюдо отличается мягкой, воздушной текстурой, насыщенным вкусом и универсальностью. Такой пончик идеально подходит для фуршета, служит оригинальной закуской или может подаваться как основное блюдо в сочетании со свежим салатом. Его ключевое преимущество — простота приготовления: для него требуются доступные ингредиенты, минимум усилий, а результат впечатляет качеством, словно из профессиональной пекарни.
Данный рецепт считается одним из лучших благодаря тщательно выверенному балансу между нежным тестом, похожим на бриошь, и яркой, сытной начинкой. В отличие от обычных несладких пирогов, этот вариант обладает более высокой и пористой структурой. Рецепт предлагает широкий простор для адаптации: можно экспериментировать с сортами сыров, добавлять овощи или использовать безглютеновую муку, при этом тесто всегда получается удачным, пишет blog.giallozafferano.it.
300 г муки
3 яйца
100 мл растительного масла
100 мл молока
80 г тертого пармезана
150 г сыра, нарезанного кубиками (скаморца, фонтина или эмменталя)
150 г вареной ветчины, нарезанной кубиками
1 пакетик (около 7 г) быстрорастворимых дрожжей для несладкой выпечки
Соль и перец по вкусу
Смешивание жидкой основы. В объемной миске необходимо взбить яйца со щепоткой соли и перца до однородности.
Добавление жидкостей. К яичной смеси постепенно добавляются растительное масло и молоко. Процесс взбивания продолжается до полного соединения ингредиентов.
Введение сухих компонентов. Мука и разрыхлитель просеиваются и постепенно вмешиваются в жидкую основу. Тесто должно оставаться мягким и однородным.
Формирование начинки. В полученное тесто добавляются тертый пармезан, кубики сыра и ветчины. Все ингредиенты тщательно, но аккуратно перемешиваются.
Формовка и выпекание. Подготовленное тесто перекладывается в смазанную маслом и присыпанную мукой форму диаметром 24 см. Выпекание происходит в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение approximately 45 минут. Готовность определяется по золотистому цвету и сухой зубочистке, воткнутой в центр кекса.
Подача. Перед извлечением из формы и подачей блюду необходимо дать полностью остыть.
Рецепт легко адаптировать под персональные предпочтения:
С альтернативными мясными продуктами: Ветчину можно заменить на салями, панчетту или бекон для более интенсивного вкуса.
С овощами: Отличным дополнением станут предварительно отваренные и обсушенные кабачки, шпинат или вяленые томаты.
Безглютеновая версия: Обычную муку можно успешно заменить на безглютеновую смесь.
С ароматными травами: Для средиземноморского акцента в тесто добавляется рубленый розмарин или орегано.
При комнатной температуре: В герметичном контейнере или под пищевой пленкой блюдо сохраняет свежесть до 2 дней.
В холодильнике: Срок хранения увеличивается до 3-4 дней. Перед подачей рекомендуется слегка подогреть ломтики в духовке или микроволновой печи.
Заморозка: Пончик можно нарезать ломтиками и заморозить. Разморозка удобно проводится в тостере, духовке или микроволновой печи.
Работа с тестом: Тесто не следует долго вымешивать после добавления дрожжей, чтобы сохранить его воздушность.
Выбор сыра: Рекомендуется использовать сыры, которые не выделяют много влаги при выпекании (например, скаморца или фонтина), это предотвратит намокание теста.
Проверка готовности: Самый надежный способ — проверить середину зубочисткой. Если она выходит сухой, блюдо готово.
Да, это возможно. Однако в этом случае тесто потребует времени на подъем (примерно 2 часа), тогда как с быстрорастворимыми дрожжами выпечка готовится сразу.
Идеальны сыры, которые хорошо плавятся, но не выделяют много жидкости, такие как скаморца и фонтина. Они придают насыщенный вкус и сохраняют структуру выпечки.
Безусловно. Его можно испечь накануне, полностью остудить, упаковать и хранить в холодильнике. Перед подачей достаточно разогреть в духовке в течение нескольких минут.
Ветчину можно исключить или заменить на другие мясные продукты (салями, бекон) или даже на овощи-гриль для вегетарианской версии.
Наиболее вероятные причины — просроченные дрожжи или слишком густая консистенция теста. В последнем случае можно добавить небольшое количество молока, чтобы исправить текстуру.
