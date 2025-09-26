Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес в тисках: как санкции изменили российские компании
Килограммы сладких яблок или пустая ветка: все решает одна сентябрьская привычка
Маникюр под грохот лап: что делать, если собака превращает стрижку когтей в битву за выживание
Йога после 40: простые позы, которые стирают усталость и возвращают гибкость телу
Термиты против нежелательного грибка: какой лайфхак используют насекомые для чистоты своих ферм
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании
Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты

Секрет стройности раскрыт: этот десерт с коллагеном и греческим йогуртом творит чудеса

5:46
Еда

Полезный десерт — это не миф, а реальность, которая сочетает в себе изысканный вкус и функциональную пользу. Речь идет о десертах с высоким содержанием белка, которые выходят за рамки просто "здоровых" сладостей. Они создаются на основе научного подхода к питанию, используя такие ингредиенты, как греческий йогурт и гидролизованный коллаген. Результат — блюдо, которое не только радует вкусовые рецепторы, но и дает энергию, поддерживает мышечную массу, улучшает состояние кожи и укрепляет кости.

Мусс
Фото: commons.wikimedia.org by traaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мусс

В отличие от традиционных десертов, перегруженных сахаром и жирами, такие варианты обладают сбалансированным составом. Они подходят для людей, следящих за весом, контролирующих уровень сахара в крови или просто стремящихся к осознанному питанию.

Почему коллаген — ключевой игрок?

Коллаген — это основной структурный белок в нашем организме, из которого состоят соединительные ткани: мышцы, кожа, сухожилия, хрящи и кости. С возрастом его выработка естественным образом снижается.

Чем полезен коллаген в десерте:

  • Поддержка мышц: Содержит глицин и пролин — аминокислоты, критически важные для восстановления и роста мышечной ткани после физических нагрузок.

  • Здоровье суставов: Укрепляет хрящи и снижает риск травм, что особенно важно для активных людей.

  • Красота изнутри: Улучшает эластичность и увлажненность кожи, способствуя ее молодому виду.

Гидролизованная форма коллагена, используемая в рецепте, обладает максимальной биодоступностью — она легко усваивается организмом. Всего две столовые ложки порошка превращают обычный десерт в мощную питательную поддержку, пишет my-personaltrainer.it.

Греческий йогурт: второй столп полезного десерта

Греческий йогурт — это не просто густой йогурт. Благодаря технологии процеживания он содержит значительно больше белка и меньше сахара по сравнению с обычным.

Пищевая ценность и польза (на 100 г):

  • Калорийность: около 94 ккал

  • Белок: 8-10 г

  • Кальций: до 111 мг

Его роль в десерте:

  • Источник белка: Усиливает питательную ценность, надолго обеспечивая чувство сытости.

  • Пробиотики: Поддерживают здоровую микрофлору кишечника, что укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.

  • Нейтральная база: Идеально сочетается с другими ингредиентами, не перебивая их вкус.

Пошаговый рецепт коллагенового белкового желе

Этот рецепт, популярный среди нутрициологов, прост в исполнении и идеален в качестве полезного перекуса или легкого завершения трапезы.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Основа:

    • 250 мл несладкого миндального молока

    • 250 г натурального греческого йогурта

    • 2 ст. л. порошка гидролизованного коллагена

    • 2 пакетика безвкусного желатина (около 10-12 г)

    • Стевия или другой натуральный подсластитель по вкусу

  • Ягодный соус:

    • 120 г свежих или замороженных ягод (черника, малина, ежевика)

    • 2 ст. л. воды

    • Несколько капель лимонного сока

    • Подсластитель по желанию

Приготовление:

  1. Смешайте основу. В глубокой миске взбейте миндальное молоко с греческим йогуртом до однородности. Постепенно добавьте коллаген, продолжая помешивать.

  2. Активируйте желатин. Разведите порошок желатина в небольшом количестве теплой воды (следуя инструкции на упаковке) до полного растворения. Влейте тонкой струйка в йогуртовую смесь, активно помешивая.

  3. Подсластите. Добавьте стевию по вкусу. Помните, что ягодный соус тоже даст сладость.

  4. Охладите. Разлейте смесь по порционным формочкам (креманкам, стаканчикам) и уберите в холодильник для застывания минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

  5. Приготовьте соус. Пока желе застывает, приготовьте ягодный соус. В небольшой кастрюле на медленном огне разогрейте ягоды с водой и лимонным соком, пока они не пустят сок и не станут мягкими. При необходимости добавьте подсластитель и немного пюрируйте блендером для однородности.

  6. Подавайте. Готовое желе полейте сверху охлажденным ягодным соусом.

Советы по персонализации рецепта

Прелесть этого десерта — в его гибкости. Вы можете легко адаптировать его под свои предпочтения:

  • Фруктовый микс: Вместо ягод используйте пюре из манго, клубники, персика или киви.

  • Разнообразие в основе: Миндальное молоко можно заменить на овсяное, кокосовое или соевое.

  • Для большей сытности: Добавьте в основу одну столовую ложку миндальной или арахисовой пасты — это обогатит десерт полезными жирами.

  • Для чувствительного пищеварения: Греческий йогурт содержит меньше лактозы, поэтому десерт обычно хорошо переносится. Для полностью безлактозного варианта используйте растительный йогурт (например, кокосовый).

Такой десерт — это яркий пример того, что забота о здоровье может быть не только полезной, но и очень вкусной. Это умный вклад в красоту вашей кожи, силу мышц и общее самочувствие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании
Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты
Снаряды-призраки: Запад скрывает своё лицо в конфликте на Украине
Победа или поражение: что ждёт Молдавию перед решающими выборами
Опавшие листья скрывают тайную угрозу: фотосессия превращается в рискованный шаг
Круизы, йога и отели: как индустрия подстраивается под соло-туристов
Ошибка на сто тысяч: эти атмосферные моторы превращают машину в головную боль
Секрет стройности раскрыт: этот десерт с коллагеном и греческим йогуртом творит чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.