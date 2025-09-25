Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы
Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста

Забудьте про макароны: этот овощ заменит их в любимом блюде — рецепт стройности

3:23
Еда

Ароматная паста — любимое блюдо многих, но существуют альтернативы, которые могут быть не менее вкусными, сытными и при этом удивительно легкими. Речь идет не о строгих диетах, а о разумной замене, способной разнообразить повседневное меню. Такое блюдо может стать удачным решением для тех, кто следит за питанием, и что особенно важно — его по достоинству оценят даже дети.

Спагетти из кабачков
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти из кабачков

Почему цуккини-лапша (зудлы) — удачный выбор

Замена традиционных макарон на лапшу из цуккини — это не просто снижение калорийности, но и возможность обогатить рацион полезными веществами.

Ключевые преимущества зудлов:

  • Низкая калорийность: По сравнению с классической пастой, цуккини-лапша содержит минимальное количество калорий и углеводов, что делает ее идеальным вариантом для легкого ужина.

  • Чувство легкости после еды: Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки, блюдо хорошо насыщает, не вызывая тяжести в желудке.

  • Польза для здоровья: Цуккини богаты витамином С, калием и антиоксидантами, что поддерживает иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы.

  • Универсальность: Нейтральный вкус овощной лапши позволяет сочетать ее с разнообразными соусами — от итальянских до азиатских.

Как отмечают специалисты по питанию, включение овощных альтернатив в рацион помогает разнообразить меню и повысить потребление клетчатки без лишних калорий, пишет centrum.cz.

Как легко приготовить цуккини-лапшу дома

Приготовление этого блюда не требует много времени и особых кулинарных навыков.

Необходимые ингредиенты и инструменты:

  • Свежие цуккини (2-3 шт. на порцию)

  • Чеснок, оливковое масло, соль, перец

  • Спиралайзер, овощечистка или терка для нарезки

Пошаговый способ приготовления:

  1. Подготовка: Цуккини моют и нарезают с помощью спиралайзера в виде длинной лапши. Кожуру рекомендуется оставить — в ней содержится основная часть витаминов.

  2. Удаление лишней влаги: Чтобы лапша не стала водянистой, ее слегка солят и оставляют на 10 минут, после чего аккуратно отжимают и промокают бумажным полотенцем.

  3. Обжарка: На разогретой сковороде с оливковым маслом обжаривают чеснок, затем добавляют цуккини-лапшу. Готовят 2-3 минуты на среднем огне, сохраняя легкую хрусткость.

Идеи для подачи и сочетаний

Цуккини-лапша отлично комбинируется с разными вкусами:

  • Итальянский вариант: с томатным соусом, базиликом и пармезаном.

  • Легкий салат: с лимонной заправкой, кедровыми орехами и мятой.

  • Азиатский акцент: с соевым соусом, имбирем и кунжутом.

  • Смешанный гарнир: для плавного перехода можно сочетать цуккини с цельнозерновой пастой в пропорции 50/50.

Цуккини-лапша — это практичный и полезный способ разнообразить питание. Блюдо подходит для тех, кто предпочитает легкую, но сытную еду без ощущения тяжести после трапезы. Простота приготовления и универсальность делают его отличным вариантом для повседневного меню всей семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Домашние животные
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Словакия может потерять более восьми процентов ВВП от в случае суда с Газпромом
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы
Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.