Острая закуска ломает шаблоны: привычный гарнир внезапно получает статус суперфуда

Ферментированные продукты снова в центре внимания. Кефир, йогурт, квашеная капуста уже давно завоевали репутацию полезных "живых" блюд, а теперь к этому списку добавился ещё один участник — кимчи. Традиционная корейская закуска из капусты с чесноком, имбирём и перцем постепенно становится суперфудом, который можно легко приготовить дома.
Недавний метаанализ, проведённый американскими учёными из Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов (CAHNR), показал, что регулярное употребление кимчи оказывает заметное влияние на показатели здоровья.
"В клинической практике даже снижение давления на 5 мм рт. ст. считается серьёзным успехом. Если подобный эффект достигается не таблетками, а питанием — это отличный показатель", — отметил руководитель исследования Ок Чун.
Учёные проанализировали 9 работ, проведённых с 2011 по 2023 год, и пришли к выводу:
уровень глюкозы натощак снижался в среднем на 1,93 мг/дл;
уровень триглицеридов падал на 28,88 мг/дл;
систолическое давление снижалось на 3,5 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,7 мм рт. ст.
Для продукта, который многие считают простой закуской, это впечатляющие результаты.
|Характеристика
|Кимчи
|Квашеная капуста
|Происхождение
|Корея
|Европа/Россия
|Ингредиенты
|Капуста, чеснок, имбирь, перец
|Капуста, соль
|Польза для давления
|Снижает при регулярном употреблении
|Схожий эффект
|Витамины
|А, С, группы B
|С, K
|Влияние на настроение
|Стимулирует выработку серотонина и дофамина
|Укрепляет микрофлору
|Уровень соли
|Достаточно высокий
|Умеренный
Возьмите китайскую капусту, разрежьте её на части.
Замочите листья в солёной воде на 2-3 часа, затем промойте.
Приготовьте пасту: чеснок, имбирь, острый перец и немного рыбного соуса.
Перемешайте капусту с пастой, уложите в банку и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.
Храните готовое кимчи в холодильнике до нескольких недель.
Ошибка: Употреблять слишком солёное кимчи.
Последствие: Повышение нагрузки на почки.
Альтернатива: Делать домашний вариант с меньшим количеством соли.
Ошибка: Держать закуску в тепле слишком долго.
Последствие: Риск избыточного брожения и неприятного запаха.
Альтернатива: Хранить в холодильнике после 2-3 дней ферментации.
Ошибка: Считать, что кимчи полезнее любых овощей.
Последствие: Несбалансированный рацион.
Альтернатива: Использовать кимчи как дополнение к полноценному питанию.
А что если кимчи недоступно? Можно заменить его на квашеную капусту — она также богата клетчаткой и пробиотиками.
А что если вы не любите острую еду? Существует мягкий вариант кимчи без большого количества перца.
А что если хочется больше пользы для сердца? Комбинируйте кимчи с продуктами, богатыми омега-3: рыбой или льняным маслом.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает давление и уровень триглицеридов
|Высокое содержание соли
|Улучшает работу кишечника
|Может вызвать дискомфорт при чувствительном ЖКТ
|Поддерживает настроение через серотонин
|Требует правильного хранения
|Богат витаминами и антиоксидантами
|Не всегда доступен в магазинах
Можно ли есть кимчи каждый день?
Да, но в умеренных количествах. Для большинства достаточно 100-150 г в день.
Подходит ли кимчи детям?
Традиционный острый вариант нет, но мягкий без перца можно вводить постепенно.
Чем отличается кимчи от квашеной капусты?
Кимчи готовится с чесноком, имбирём и специями, а квашеная капуста обычно только с солью.
Миф: "Кимчи вредно из-за соли". Правда: другие компоненты частично нейтрализуют её негативный эффект.
Миф: "Эффект доказан только для корейцев". На самом деле исследования пока ограничены Кореей, но учёные планируют расширять географию.
Миф: "Любое кимчи одинаково полезно". На деле домашнее и правильно приготовленное кимчи ценнее магазинного.
Ферментированные продукты положительно влияют на микрофлору кишечника, а это напрямую связано с выработкой серотонина и дофамина. Таким образом, кимчи помогает не только пищеварению, но и эмоциональному состоянию: улучшает настроение и снижает уровень стресса.
В Корее кимчи едят круглый год, а его виды насчитывают более 200 рецептов.
В 2013 году ЮНЕСКО включило традицию приготовления кимчи в список нематериального культурного наследия.
На Международной космической станции астронавты из Южной Кореи брали с собой специально приготовленное кимчи.
Кимчи известно более тысячи лет. Изначально капусту ферментировали с солью для долгого хранения. Со временем к рецепту добавились специи и перец, а блюдо стало неотъемлемой частью корейской кухни. Сегодня оно воспринимается как национальный символ и суперфуд, который привлекает внимание врачей и диетологов по всему миру.
И хотя пока рано утверждать, что результаты исследований одинаково справедливы для всех народов, очевидно одно: ферментированные продукты, включая кимчи и квашеную капусту, становятся важной частью здорового питания.
