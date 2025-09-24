Пиццерия с характером: вот как здесь наказывают невежливых посетителей

Лонг-Айлендская пиццерия в Сиоссете (США) завоевала популярность благодаря забавным видеороликам в социальных сетях, в которых безжалостно высмеивается плохое поведение клиентов. В одном из таких роликов неосторожного посетителя "наказывают", плеснув ему в лицо водой.

Видео оказали большое влияние на бизнес, а число подписчиков в интернете растёт ежеминутно. Энтони Лаурино, владелец пиццерии, подчеркивает, что они не стремились к интернет-славе, а лишь хотели показать смешные моменты из повседневной работы: забавные заказы или необычные запросы со стороны клиентов. Он даже начал записывать забавные ситуации в блокнот, поскольку каждый день появлялись новые комичные истории.