Пиццерия с характером: вот как здесь наказывают невежливых посетителей

Лонг-Айлендская пиццерия в Сиоссете (США) завоевала популярность благодаря забавным видеороликам в социальных сетях, в которых безжалостно высмеивается плохое поведение клиентов. В одном из таких роликов неосторожного посетителя "наказывают", плеснув ему в лицо водой.
Видео оказали большое влияние на бизнес, а число подписчиков в интернете растёт ежеминутно. Энтони Лаурино, владелец пиццерии, подчеркивает, что они не стремились к интернет-славе, а лишь хотели показать смешные моменты из повседневной работы: забавные заказы или необычные запросы со стороны клиентов. Он даже начал записывать забавные ситуации в блокнот, поскольку каждый день появлялись новые комичные истории.
"Этой индустрии нужно реалити-шоу, — рассказывает Лаурино. — Я всем говорю: "Вы не поверите, что происходит на работе".
