Шоколадный мусс без сливок и лишних калорий: секрет в одном ингредиенте

Шоколадный мусс из творога — это лёгкий десерт с нежной текстурой и приятным вкусом. Лёгкая кислинка творога гармонирует с терпкостью какао, а воздушная консистенция делает угощение похожим на ресторанное. При этом готовится он очень просто — из доступных продуктов и без лишних затрат времени.
творог обезжиренный — 200 г;
греческий йогурт — 4 ст. л. (100 г);
сахар — 2 ст. л. (50 г) или по вкусу;
порошковый желатин — 1 ст. л. (15 г);
вода — 5 ст. л. (90 г);
какао-порошок — 1,5 ст. л. (около 38 г).
Для подачи: немного какао-порошка.
Сначала замочите желатин в холодной воде и оставьте на 10–15 минут. Пока он набухает, взбейте в блендере творог, йогурт, сахар и какао до однородной массы.
Желатин прогрейте на слабом огне, не доводя до кипения, чтобы он полностью растворился. Слегка остудите и влейте в творожно-шоколадную смесь. Снова взбейте — масса станет шелковистой и гладкой.
Разложите мусс по креманкам или стаканам и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей посыпьте какао-порошком.
– Сахар легко заменить мёдом, бананом или стевией.
– Если хотите более нежную консистенцию, протрите творог через сито перед взбиванием.
– Добавьте немного ванили или щепотку корицы для более насыщенного аромата.
– Для праздничного варианта можно украсить мусс тертым шоколадом или свежими ягодами.
– Ошибка: довести желатин до кипения.
– Последствие: он потеряет желирующие свойства.
– Альтернатива: прогревать только до растворения.
– Ошибка: слишком мало времени в холодильнике.
– Последствие: десерт не застынет.
– Альтернатива: выдерживать минимум 2–3 часа.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и низкокалорийный вариант сладкого
|Требует время на застывание
|Полезный источник белка из творога и йогурта
|Без холодильника не получится
|Можно адаптировать под диету (заменить сахар)
|Консистенция зависит от качества желатина
|Готовится из простых ингредиентов
|Нужно использовать блендер
Можно ли заменить желатин агар-агаром?
Да, но нужно меньшее количество и короткая варка.
Подойдёт ли обычный йогурт вместо греческого?
Можно, но масса получится более жидкой.
Сколько хранится мусс?
В холодильнике до 2 суток, накрыв плёнкой.
