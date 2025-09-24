Шоколадный мусс без сливок и лишних калорий: секрет в одном ингредиенте

Шоколадный мусс из творога — это лёгкий десерт с нежной текстурой и приятным вкусом. Лёгкая кислинка творога гармонирует с терпкостью какао, а воздушная консистенция делает угощение похожим на ресторанное. При этом готовится он очень просто — из доступных продуктов и без лишних затрат времени.

Ингредиенты на 3 порции

творог обезжиренный — 200 г;

греческий йогурт — 4 ст. л. (100 г);

сахар — 2 ст. л. (50 г) или по вкусу;

порошковый желатин — 1 ст. л. (15 г);

вода — 5 ст. л. (90 г);

какао-порошок — 1,5 ст. л. (около 38 г).

Для подачи: немного какао-порошка.

Как приготовить

Сначала замочите желатин в холодной воде и оставьте на 10–15 минут. Пока он набухает, взбейте в блендере творог, йогурт, сахар и какао до однородной массы.

Желатин прогрейте на слабом огне, не доводя до кипения, чтобы он полностью растворился. Слегка остудите и влейте в творожно-шоколадную смесь. Снова взбейте — масса станет шелковистой и гладкой.

Разложите мусс по креманкам или стаканам и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей посыпьте какао-порошком.

Советы

– Сахар легко заменить мёдом, бананом или стевией.

– Если хотите более нежную консистенцию, протрите творог через сито перед взбиванием.

– Добавьте немного ванили или щепотку корицы для более насыщенного аромата.

– Для праздничного варианта можно украсить мусс тертым шоколадом или свежими ягодами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

– Ошибка: довести желатин до кипения.

– Последствие: он потеряет желирующие свойства.

– Альтернатива: прогревать только до растворения.

– Ошибка: слишком мало времени в холодильнике.

– Последствие: десерт не застынет.

– Альтернатива: выдерживать минимум 2–3 часа.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы Лёгкий и низкокалорийный вариант сладкого Требует время на застывание Полезный источник белка из творога и йогурта Без холодильника не получится Можно адаптировать под диету (заменить сахар) Консистенция зависит от качества желатина Готовится из простых ингредиентов Нужно использовать блендер

FAQ

Можно ли заменить желатин агар-агаром?

Да, но нужно меньшее количество и короткая варка.

Подойдёт ли обычный йогурт вместо греческого?

Можно, но масса получится более жидкой.

Сколько хранится мусс?

В холодильнике до 2 суток, накрыв плёнкой.