Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо

Еда

Яйца-пашот давно стали символом изысканного, но при этом простого завтрака. Они хороши сами по себе, но в сочетании с поджаренным тостом, беконом и голландским соусом превращаются в блюдо ресторанного уровня, которое легко приготовить дома.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйцо-пашот на тосте

Как правильно приготовить яйца-пашот

Для начала подготовьте кастрюлю среднего размера. Доведите воду с небольшим количеством уксуса до кипения, затем уменьшите огонь так, чтобы вода лишь слегка "играла". Взбейте венчиком воду, создавая воронку. Именно в этот водоворот аккуратно влейте яйцо. Важно, чтобы белок сразу обволок желток. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на медленном огне на 2-3 минуты. Время зависит от размера яиц и желаемой степени готовности. Готовые яйца аккуратно выньте шумовкой и обсушите на бумажном полотенце.

Хрустящие тосты и ароматный бекон

Пока готовятся яйца, обжарьте половинки хлеба до золотистой корочки — в тостере, на сковороде или в духовке. Бекон лучше готовить без масла: на сухой сковороде он быстро подрумянится с обеих сторон и станет хрустящим. Лишний жир уберите, переложив ломтики на бумагу.

Финальный штрих — голландский соус

Разогрейте соус на водяной бане или в духовке, чтобы он стал тёплым и шелковистым. Теперь соберите блюдо: на тост выложите ломтик бекона, сверху аккуратно разместите яйцо-пашот и полейте соусом. Немного свежей зелени придаст свежести и завершит композицию.

Ингредиенты на 2 порции:

тосты — 2 шт.

яйца — 4 шт.

голландский соус — 4 ст. л.

бекон — 4 ломтика

свежие травы — 4 ст. л.

Это идеальный вариант завтрака на двоих — лёгкий, сытный и красивый.