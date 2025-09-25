Кавказ в банке: зелёная аджика по-мегрельски обжигает, но влюбляет с первой ложки

Зелёная аджика по-мегрельски — это визитная карточка грузинской кухни, где яркая зелень, чеснок и острый перец соединяются в мощный вкус, который невозможно спутать с чем-то другим. Эта приправа свежая, сочная и жгучая одновременно. Она прекрасно подходит к мясу, птице, рыбе, крупам, хлебу и даже к овощам на гриле. Её можно использовать как соус, как маринад или в качестве пикантной заправки для салатов.

Ингредиенты (на 20 порций)

зелёный острый перец — 500 г

чеснок — 100 г

свежая мята — 50 г

кинза — 50 г

базилик — 4 веточки

соль — 100 г

винный белый уксус — 2 ч. л.

Калорийность: 26,6 ккал/порция.

Время приготовления: 1 час.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка

Вымойте зелень и перцы, тщательно обсушите. Чеснок очистите и взвесьте, чтобы получить точное количество.

Шаг 2. Настройка остроты

Аджика готовится из перцев с семенами — так она максимально жгучая. Если хотите мягкий вкус, уберите перегородки и семена.

Шаг 3. Нарезка

Наденьте перчатки. Отрежьте плодоножки, нарежьте перцы кусочками. Кинзу порубите вместе со стеблями.

Шаг 4. Подготовка зелени

Сорвите листочки базилика и мяты, грубые стебли уберите.

Шаг 5. Перемалывание

Через мясорубку с мелкой решёткой пропустите перцы, зелень и чеснок.

Шаг 6. Завершение

В массу добавьте соль, тщательно перемешайте. Влейте уксус, добавьте уцхо-сунели при желании. Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Шаг 7. Хранение

Уберите в холодильник. Уже на следующий день аджика будет готова к подаче.

Сравнение видов аджики

Вид аджики Цвет Вкус Где использовать Зелёная мегрельская Ярко-зелёный свежий, острый мясо, соусы, маринады Красная классическая Красный пряный, жгучий к шашлыку, супам, овощам Сухая абхазская Тёмно-красный концентрированный в горячих блюдах

Советы шаг за шагом

Используйте только свежую зелень, иначе приправа потемнеет. Для насыщенного вкуса возьмите чеснок "злой" разновидности. Для аутентичного вкуса добавьте мяту омбало, если найдёте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать влажную зелень.

→ Последствие: аджика быстро испортится.

→ Альтернатива: тщательно обсушить полотенцем или на бумаге.

Ошибка: положить мало соли.

→ Последствие: заготовка не сохранится.

→ Альтернатива: строго соблюдать норму (100 г).

Ошибка: не надеть перчатки.

→ Последствие: ожоги и раздражение кожи.

→ Альтернатива: использовать одноразовые резиновые перчатки.

А что если…

А что если добавить грецкие орехи? Аджика станет густой и с ореховым оттенком.

А что если заменить уксус на гранатовый сок? Вкус получится мягче и кислее.

А если использовать чесночные стрелки вместо зубчиков? Получится летняя версия с нежной текстурой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Очень ароматная Требует много соли Универсальная в использовании Слишком острая для детей Готовится быстро Нужны перчатки при готовке Хранится до года Только холодильное хранение Экономична в порции Требует стерильных банок

FAQ

Сколько хранится зелёная аджика?

Около 6-12 месяцев в холодильнике.

Можно ли сделать менее острую?

Да, уберите семена и используйте половину нормы перцев.

Что лучше всего подходит к аджике?

Запечённое мясо, свежий хлеб, гречневая каша или пельмени.

Мифы и правда

Миф: аджика всегда красная.

Правда: в Грузии традиционно делают зелёную версию.

Миф: без семян перца аджика не получится.

Правда: вкус останется, просто станет мягче.

Миф: нужна сложная специя.

Правда: достаточно чеснока, соли и свежей зелени.

Три интересных факта

В Мегрелии зелёную аджику часто подают вместе с мацони. Мята омбало используется не только для вкуса, но и как природный консервант. В Грузии аджика считается "вторым хлебом" — её кладут почти в каждое блюдо.

