Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре

Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите

4:56
Еда

Начинать утро с яркого, вкусного и лёгкого блюда — лучший способ зарядиться позитивом. Оладьи из тыквы готовятся быстро, выглядят очень аппетитно и насыщают организм витаминами. Они подходят и для завтрака, и для лёгкого ужина, и даже для перекуса на работе. С румяной корочкой и мягкой серединкой, они напоминают маленькие кусочки солнца на тарелке.

Оладьи из тыквы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оладьи из тыквы

Ингредиенты (на 4 порции)

  • мякоть тыквы — 400 г

  • яйца — 2 шт.

  • мука — 5 ст. л.

  • соль — на кончике ножа

  • ванильный сахар — 1 ч. л.

  • молотый мускатный орех — 1/3 ч. л.

  • растительное масло — для жарки

Калорийность: 258 ккал/порция.
Время приготовления: 20 минут.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте основу

Тыкву очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке. Оставьте массу на 10 минут, затем аккуратно отожмите сок. Лишняя жидкость мешает тесту держать форму.

Шаг 2. Смешайте ингредиенты

В большой миске соедините тёртую тыкву и слегка взбитые яйца. Добавьте муку, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Перемешайте до однородности.

Шаг 3. Жарьте оладьи

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладушки. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Шаг 4. Переверните и доведите до готовности

Осторожно переверните и обжарьте с другой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Полезный совет: часть муки можно заменить овсяной или гречневой — вкус получится более необычным.

Советы шаг за шагом

  1. Если оладьи разваливаются — значит, масса слишком жидкая. Добавьте ложку муки.

  2. Хотите воздушную текстуру? Используйте миксер, а не венчик.

  3. Для диетической версии можно запечь оладьи в духовке, разложив тесто на пергамент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: забыть отжать тыкву.
    → Последствие: оладьи не держат форму.
    → Альтернатива: тщательно отжать или подсушить мякоть.

  • Ошибка: жарить на сильном огне.
    → Последствие: снаружи подгорят, внутри сырые.
    → Альтернатива: средний огонь + крышка.

  • Ошибка: налить слишком много масла.
    → Последствие: жирные и тяжёлые.
    → Альтернатива: использовать антипригарную сковороду.

А что если…

А что если вместо сахара добавить мёд? Вкус станет мягче и полезнее.
А если подать с ванильным соусом или мятным йогуртом? Оладьи превратятся в десерт ресторанного уровня.
А что если убрать сахар и добавить зелень? Получится закуска к супу или гарнир.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро готовятся Нужно следить за консистенцией
Полезный овощ в основе Требует масла
Подходят детям Сохраняют вкус только 1-2 дня
Можно брать с собой Без соуса чуть суховаты
Простые продукты Иногда сложно перевернуть

FAQ

Можно ли заморозить тесто?
Да, заморозьте в контейнере. При готовке дайте массе оттаять и перемешайте.

Что подать к оладьям?
Идеально — йогуртовый соус с мятой. Также подойдут варенье, мёд, сгущёнка.

Можно ли приготовить для ребёнка?
Да, они отлично подходят для детского меню. Только не переборщите со специями.

Мифы и правда

  • Миф: оладьи из тыквы слишком сладкие.
    Правда: вкус легко регулировать — добавьте меньше сахара или вовсе уберите его.

  • Миф: тесто всегда жидкое.
    Правда: если отжать тыкву и добавить муку, оно станет плотным и удобным.

  • Миф: тыква невкусная в выпечке.
    Правда: в сочетании с ванилью и мускатом вкус получается мягким и пряным.

Три интересных факта

  1. В Китае тыкву называют "овощем долголетия".

  2. В США она символизирует осень и Хэллоуин.

  3. В России её часто добавляли в кашу вместо сахара.

Исторический контекст

  • В XVII веке тыква в Европе считалась "крестьянской едой", но именно тогда появились первые рецепты оладий.

  • В СССР её активно использовали в детских садах и школах: из неё готовили запеканки, каши и пюре.

  • Сегодня оладьи из тыквы стали универсальным блюдом — они встречаются в ресторанах, на фермерских фестивалях и в домашнем меню.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Военные новости
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.