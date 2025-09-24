Любимая закуска без лишнего масла: сырные шарики в новом формате

Сырные закуски любят во всём мире. Чаще всего их готовят во фритюре, щедро используя масло. Но современная техника позволяет сделать их намного полезнее. Аэрогриль справляется с задачей идеально: сыр внутри остаётся мягким, а снаружи образуется аппетитная корочка. И всё это — без капли лишнего жира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сырные шарики с соусом

Ингредиенты на 2 порции

моцарелла — 130 г;

яйцо куриное — 1 шт. (60 г);

мука пшеничная хлебопекарная — 2 ст. л. (около 30 г);

вода — 2 ст. л. (36 г);

соль — по вкусу;

панировочные сухари — 60 г;

соус чили или другой на выбор — для подачи.

Как приготовить

Натрите сыр. Отделите у яйца белок и добавьте его к сыру. На этом этапе можно вмешать измельчённый чеснок или любимые специи. Всыпьте муку, смешанную с солью. Перемешайте массу. Если муки окажется слишком много, шарики станут жёсткими. В отдельной миске соедините желток и воду. Насыпьте сухари на тарелку. Скатайте шарики размером примерно с конфету-чупа-чупс. Каждый шарик окуните в яичную смесь и обваляйте в сухарях. Повторите панировку дважды. Разогрейте аэрогриль до 200 °C, выложите шарики на решётку. Запекайте 10 минут до румяной корочки.

Полезные советы

Чтобы закуска удалась с первого раза, используйте охлаждённую моцареллу — она лучше трётся и держит форму. Панировку можно делать не только из сухарей, но и из смеси с травами или тёртым пармезаном. Если хотите, чтобы шарики не прилипали, слегка смажьте решётку аэрогриля маслом с помощью кисточки. Подавать лучше сразу: горячая корочка — главный секрет блюда.

Ошибки и как их избежать

Иногда хозяйки кладут слишком много муки, и шарики получаются сухими. Чтобы этого не произошло, добавляйте муку постепенно.

Ещё одна распространённая ошибка — делать только один слой панировки. В таком случае сыр может вытечь, и корочка сломается. Решение простое: повторите обваливание дважды.

И, конечно, важно следить за температурой — при перегреве сухари быстро подгорают, а внутри сыр остаётся холодным.

А что если без аэрогриля?

Если у вас нет аэрогриля, подойдёт духовка с режимом конвекции. Выложите шарики на противень с пергаментом и запекайте 12-15 минут при 200 °C. Получится чуть менее хрустяще, но вкус сохранится.

Плюсы и минусы способа

Плюсы Минусы Без масла — меньше калорий Нужен аэрогриль или духовка Хрустящая корочка При остывании теряется хруст Готовится быстро — всего 10 минут Шарики нужно есть сразу Можно варьировать специи и соусы Не заменяет полноценного приёма пищи Безопаснее, чем фритюр Меньше "жареного" вкуса

FAQ

Какой сыр лучше использовать?

Оптимальна моцарелла: она тянется и не теряет форму. Но подойдут сулугуни или гауда.

Можно ли приготовить заранее?

Да, сырные шарики можно заморозить в сыром виде. Готовьте прямо из морозилки, увеличив время на 3-4 минуты.

С каким соусом подать?

Лучше всего подходит соус чили, томатный кетчуп или чесночный йогуртовый дип.

