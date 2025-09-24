Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сложный клиент: Елена Товстик отказывалась от услуг Екатерины Гордон под давлением мужа
Загитова решила петь: Губерниев поделился советом насчёт будущей карьеры
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров и Рубио сверили часы: вот что запустит перезагрузку России и США
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке

Витамины, жиры и подвох: что полезнее для здоровья — арахисовое или миндальное масло

Еда

Многие до сих пор думают, что жиры — это враги стройной фигуры и здоровья. На самом деле организм нуждается в них не меньше, чем в белках или углеводах. Жиры участвуют в усвоении витаминов A, D, Е и K, дают энергию и даже помогают синтезировать гормоны. Важно лишь одно: отдавать предпочтение "правильным" жирам и знать меру. Именно поэтому все чаще на завтрак вместо привычного сливочного масла люди мажут хлеб ореховыми пастами. Но что полезнее — арахисовая или миндальная?

арахисовое масло
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахисовое масло

Что стоит знать о жирах

Сливочное масло традиционно считают источником насыщенных жиров, которых в нём более 60%. Их избыток способен повышать уровень "плохого" холестерина и увеличивать нагрузку на сердце. Но если не злоупотреблять, этот продукт не так опасен, как принято думать: 100 граммов масла содержат меньше холестерина, чем суточная норма для взрослого.

Совсем иное дело — пасты из орехов. Они менее калорийны и богаты мононенасыщенными жирами, которые наоборот поддерживают сердце и сосуды. Вопрос лишь в том, какое масло выбрать — арахисовое или миндальное?

Сравнение калорийности и состава

Продукт Калорийность (на 100 г) Жиры (г) Особенности
Сливочное масло 717 ккал 81 много насыщенных жиров
Арахисовое масло 588 ккал 50 больше белка, чем в миндальном
Миндальное масло 614 ккал 56 рекорд по содержанию витамина Е

Обе ореховые пасты заметно легче, чем классическое масло, и потому стали частыми гостями в рационе тех, кто следит за здоровьем.

Витамины и микроэлементы

Состав у масел во многом похож: белки, калий, цинк. Но миндальная паста выгодно выделяется:

  • больше клетчатки, что улучшает пищеварение;

  • больше кальция и железа;

  • в 2 раза больше магния;

  • лидер по витамину Е — сильному антиоксиданту.

Арахисовое масло отличается более высоким содержанием насыщенных жиров. При этом именно арахис чаще вызывает аллергию, чем миндаль, что тоже важно учитывать.

Советы шаг за шагом: как включить ореховые пасты в рацион

  1. Выбирайте только натуральные варианты без сахара, масла и соли.

  2. Намазывайте пасту на цельнозерновой хлеб или добавляйте к фруктам.

  3. Используйте в смузи: блендер легко соединит пасту с бананом или ягодами.

  4. В десертах заменяйте ею часть сливочного масла, чтобы снизить калорийность.

  5. Помните о мере: 1-2 чайные ложки в день — оптимальная порция.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать пасту с добавленным сахаром.
    Последствие: быстрые углеводы сведут на нет пользу продукта.
    Альтернатива: натуральные варианты (Alnatura, Nutural World, российские эко-бренды).

  • Ошибка: есть продукт большими порциями.
    Последствие: лишний вес из-за высокой калорийности.
    Альтернатива: маленькие дозы, лучше утром.

  • Ошибка: хранить пасту при комнатной температуре.
    Последствие: продукт быстро портится.
    Альтернатива: держите банку в холодильнике и используйте в течение месяца.

А что если заменить сливочное масло полностью

Полностью отказываться от сливочного масла не обязательно. Его можно оставить для выпечки или редких завтраков. А вот для перекусов, смузи или фитнес-меню гораздо логичнее брать миндальную или арахисовую пасту. Так рацион станет разнообразнее и полезнее.

Плюсы и минусы

Продукт Плюсы Минусы
Арахисовое масло доступное, богато белком, подходит спортсменам больше насыщенных жиров, аллергенность
Миндальное масло больше витаминов и "хороших" жиров, мягкий вкус дороже, более калорийное
Сливочное масло привычное в кулинарии, вкусное много насыщенных жиров, мало микроэлементов

FAQ

Можно ли есть ореховое масло каждый день?
Да, но не больше 1-2 ложек.

Что лучше для похудения?
Миндальная паста: в ней больше клетчатки, которая дольше даёт чувство сытости.

Сколько стоит натуральное масло?
Цена колеблется от 600 до 1500 рублей за банку в зависимости от бренда и объёма.

Чем заменить, если аллергия на орехи?
Подойдут семена подсолнечника или тыквы, из которых делают схожие по составу пасты.

Мифы и правда

  • Миф: "Ореховое масло — это диетический продукт".
    Правда: калорийность всё равно высокая, просто жиры полезнее.

  • Миф: "С арахисовым маслом легко набирать мышечную массу".
    Правда: оно лишь источник энергии и белка, но без тренировки результата не будет.

  • Миф: "Сливочное масло вредно всегда".
    Правда: при умеренном потреблении оно безопасно.

3 интересных факта

  1. В США арахисовое масло считается культовым продуктом, а в Европе его популярность растёт только последние годы.

  2. Миндальная паста раньше использовалась в восточной кухне для приготовления сладостей.

  3. Некоторые фитнес-тренеры советуют есть ложку ореховой пасты перед тренировкой для энергии.

Исторический контекст

  • В 19 веке арахисовую пасту придумали как доступный источник белка для бедных слоёв населения.

  • Миндальное масло использовалось ещё в средневековых монастырях как постная альтернатива сливочному.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке
Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы
Зеленский в Вене: один день роскоши за полмиллиона евро Украины
Шантаж изнутри: Словакия бросила Евросоюз и выбрала Россию
Заложник войны: Зеленский обречён разжигать конфликт ещё сильнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.