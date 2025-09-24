Витамины, жиры и подвох: что полезнее для здоровья — арахисовое или миндальное масло

Многие до сих пор думают, что жиры — это враги стройной фигуры и здоровья. На самом деле организм нуждается в них не меньше, чем в белках или углеводах. Жиры участвуют в усвоении витаминов A, D, Е и K, дают энергию и даже помогают синтезировать гормоны. Важно лишь одно: отдавать предпочтение "правильным" жирам и знать меру. Именно поэтому все чаще на завтрак вместо привычного сливочного масла люди мажут хлеб ореховыми пастами. Но что полезнее — арахисовая или миндальная?
Сливочное масло традиционно считают источником насыщенных жиров, которых в нём более 60%. Их избыток способен повышать уровень "плохого" холестерина и увеличивать нагрузку на сердце. Но если не злоупотреблять, этот продукт не так опасен, как принято думать: 100 граммов масла содержат меньше холестерина, чем суточная норма для взрослого.
Совсем иное дело — пасты из орехов. Они менее калорийны и богаты мононенасыщенными жирами, которые наоборот поддерживают сердце и сосуды. Вопрос лишь в том, какое масло выбрать — арахисовое или миндальное?
|Продукт
|Калорийность (на 100 г)
|Жиры (г)
|Особенности
|Сливочное масло
|717 ккал
|81
|много насыщенных жиров
|Арахисовое масло
|588 ккал
|50
|больше белка, чем в миндальном
|Миндальное масло
|614 ккал
|56
|рекорд по содержанию витамина Е
Обе ореховые пасты заметно легче, чем классическое масло, и потому стали частыми гостями в рационе тех, кто следит за здоровьем.
Состав у масел во многом похож: белки, калий, цинк. Но миндальная паста выгодно выделяется:
больше клетчатки, что улучшает пищеварение;
больше кальция и железа;
в 2 раза больше магния;
лидер по витамину Е — сильному антиоксиданту.
Арахисовое масло отличается более высоким содержанием насыщенных жиров. При этом именно арахис чаще вызывает аллергию, чем миндаль, что тоже важно учитывать.
Выбирайте только натуральные варианты без сахара, масла и соли.
Намазывайте пасту на цельнозерновой хлеб или добавляйте к фруктам.
Используйте в смузи: блендер легко соединит пасту с бананом или ягодами.
В десертах заменяйте ею часть сливочного масла, чтобы снизить калорийность.
Помните о мере: 1-2 чайные ложки в день — оптимальная порция.
Ошибка: покупать пасту с добавленным сахаром.
Последствие: быстрые углеводы сведут на нет пользу продукта.
Альтернатива: натуральные варианты (Alnatura, Nutural World, российские эко-бренды).
Ошибка: есть продукт большими порциями.
Последствие: лишний вес из-за высокой калорийности.
Альтернатива: маленькие дозы, лучше утром.
Ошибка: хранить пасту при комнатной температуре.
Последствие: продукт быстро портится.
Альтернатива: держите банку в холодильнике и используйте в течение месяца.
Полностью отказываться от сливочного масла не обязательно. Его можно оставить для выпечки или редких завтраков. А вот для перекусов, смузи или фитнес-меню гораздо логичнее брать миндальную или арахисовую пасту. Так рацион станет разнообразнее и полезнее.
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|Арахисовое масло
|доступное, богато белком, подходит спортсменам
|больше насыщенных жиров, аллергенность
|Миндальное масло
|больше витаминов и "хороших" жиров, мягкий вкус
|дороже, более калорийное
|Сливочное масло
|привычное в кулинарии, вкусное
|много насыщенных жиров, мало микроэлементов
Можно ли есть ореховое масло каждый день?
Да, но не больше 1-2 ложек.
Что лучше для похудения?
Миндальная паста: в ней больше клетчатки, которая дольше даёт чувство сытости.
Сколько стоит натуральное масло?
Цена колеблется от 600 до 1500 рублей за банку в зависимости от бренда и объёма.
Чем заменить, если аллергия на орехи?
Подойдут семена подсолнечника или тыквы, из которых делают схожие по составу пасты.
Миф: "Ореховое масло — это диетический продукт".
Правда: калорийность всё равно высокая, просто жиры полезнее.
Миф: "С арахисовым маслом легко набирать мышечную массу".
Правда: оно лишь источник энергии и белка, но без тренировки результата не будет.
Миф: "Сливочное масло вредно всегда".
Правда: при умеренном потреблении оно безопасно.
В США арахисовое масло считается культовым продуктом, а в Европе его популярность растёт только последние годы.
Миндальная паста раньше использовалась в восточной кухне для приготовления сладостей.
Некоторые фитнес-тренеры советуют есть ложку ореховой пасты перед тренировкой для энергии.
В 19 веке арахисовую пасту придумали как доступный источник белка для бедных слоёв населения.
Миндальное масло использовалось ещё в средневековых монастырях как постная альтернатива сливочному.
