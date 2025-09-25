Секрет бегунов: этот смузи мгновенно восстановит силы после тренировки

Цель — восполнить запасы гликогена и дать немного белка. Это не должен быть тяжёлый приём пищи.
Смузи: банан + апельсиновый сок + протеин (сывороточный или растительный).
Фрукты + белок: яблоко или груша с горстью орехов, или банан с йогуртом.
Шоколадное молоко - классический вариант у бегунов: углеводы + белок + электролиты.
Протеиновый батончик + фрукт.
Греческий йогурт с мёдом и ягодами.
Задача — обеспечить хорошую порцию белка и углеводов для восстановления мышц и энергии.
Курица/индейка с рисом и овощами.
Лосось с киноа и салатом (рыба даёт омега-3, полезные для восстановления).
Омлет с овощами + тост из цельнозернового хлеба.
Паста с томатным соусом и пармезаном + кусочек курицы или рыбы.
Буррито/ролл с фасолью, рисом и авокадо.
Вода с добавлением щепотки соли и немного апельсинового сока — домашний изотоник.
Минеральная вода с магнием и калием.
Стакан молока или кефира.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.