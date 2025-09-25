Секрет бегунов: этот смузи мгновенно восстановит силы после тренировки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Цель — восполнить запасы гликогена и дать немного белка. Это не должен быть тяжёлый приём пищи.

Банановый смузи с орехами и корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Банановый смузи с орехами и корицей

  • Смузи: банан + апельсиновый сок + протеин (сывороточный или растительный).

  • Фрукты + белок: яблоко или груша с горстью орехов, или банан с йогуртом.

  • Шоколадное молоко - классический вариант у бегунов: углеводы + белок + электролиты.

  • Протеиновый батончик + фрукт.

  • Греческий йогурт с мёдом и ягодами.

Полноценный приём пищи (через 1-2 часа)

Задача — обеспечить хорошую порцию белка и углеводов для восстановления мышц и энергии.

  • Курица/индейка с рисом и овощами.

  • Лосось с киноа и салатом (рыба даёт омега-3, полезные для восстановления).

  • Омлет с овощами + тост из цельнозернового хлеба.

  • Паста с томатным соусом и пармезаном + кусочек курицы или рыбы.

  • Буррито/ролл с фасолью, рисом и авокадо.

Гидратация

  • Вода с добавлением щепотки соли и немного апельсинового сока — домашний изотоник.

  • Минеральная вода с магнием и калием.

  • Стакан молока или кефира.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
