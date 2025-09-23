Нежный тарт с малиной: рецепт удивит даже самых искушённых гурманов

Этот изумительный тарт со свежими ягодами малины обладает неповторимым вкусом. Рассыпчатая основа из творожного теста в сочетании с нежной йогуртовой заливкой и душистой малиной не оставит никого равнодушным. Рекомендуется готовить его в сезон созревания ягод, хотя и с другими ароматными ягодами он получится не менее вкусным.

Ингредиенты для теста

100 г творога;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. молока;

1 яйцо;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки

200 г натурального йогурта;

3 ст.л. сахара;

2 яйца;

1 ст.л. кукурузного крахмала;

300 г малины.

Приготовление

Подготовьте и соедините все компоненты для теста. Сделайте тесто, сформируйте из него шар. Раскатайте тесто и поместите его в подготовленную (смазанную маслом) форму, сформировав бортики.

Для начинки: смешайте венчиком йогурт, яйца, сахар до получения однородной массы. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Вылейте начинку на основу из теста. Разложите ягоды малины поверх начинки, слегка утопив их в ней. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.