Нежный тарт с малиной: рецепт удивит даже самых искушённых гурманов

Этот изумительный тарт со свежими ягодами малины обладает неповторимым вкусом. Рассыпчатая основа из творожного теста в сочетании с нежной йогуртовой заливкой и душистой малиной не оставит никого равнодушным. Рекомендуется готовить его в сезон созревания ягод, хотя и с другими ароматными ягодами он получится не менее вкусным.
Подготовьте и соедините все компоненты для теста. Сделайте тесто, сформируйте из него шар. Раскатайте тесто и поместите его в подготовленную (смазанную маслом) форму, сформировав бортики.
Для начинки: смешайте венчиком йогурт, яйца, сахар до получения однородной массы. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Вылейте начинку на основу из теста. Разложите ягоды малины поверх начинки, слегка утопив их в ней. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
