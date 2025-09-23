Нежный тарт с малиной: рецепт удивит даже самых искушённых гурманов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Еда

Этот изумительный тарт со свежими ягодами малины обладает неповторимым вкусом. Рассыпчатая основа из творожного теста в сочетании с нежной йогуртовой заливкой и душистой малиной не оставит никого равнодушным. Рекомендуется готовить его в сезон созревания ягод, хотя и с другими ароматными ягодами он получится не менее вкусным.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
Ингредиенты для теста

  • 100 г творога;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. молока;
  • 1 яйцо;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки

  • 200 г натурального йогурта;
  • 3 ст.л. сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала;
  • 300 г малины.

Приготовление

Подготовьте и соедините все компоненты для теста. Сделайте тесто, сформируйте из него шар. Раскатайте тесто и поместите его в подготовленную (смазанную маслом) форму, сформировав бортики.

Для начинки: смешайте венчиком йогурт, яйца, сахар до получения однородной массы. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Вылейте начинку на основу из теста. Разложите ягоды малины поверх начинки, слегка утопив их в ней. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

