Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фикус женьшень превращается в мини-дерево за 6 приёмов: проводим японскую магию дома
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Туфля в клочья, собака счастлива: виновата вовсе не плохая дрессировка — всё решает питание
Крем скрывает, мусс матирует: ошибка в выборе тональной основы превращает кожу в маску за пять минут
Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV
Будущее под угрозой: как климатические изменения меняют Каспийское море
Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков
Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок
Шесть ключей к сохранению мышц: как не растерять силу во время похудения

Осенняя магия на сковороде: эти яблочные оладьи сведут с ума своим ароматом

5:03
Еда

Когда за окном моросит осенний дождь и становится прохладно, так хочется приготовить что-то по-настоящему уютное, ароматное и согревающее. Идеальным решением станут пышные яблочные оладьи с корицей — лакомство, которое легко готовится, наполняет дом волшебным запахом и может служить как сытным завтраком, так и изысканным десертом.

Оладьи
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Их секрет — в сочной тертой яблочной начинке и согревающих специях, которые делают каждый кусочек маленьким праздником.

Эти оладьи — прекрасный пример того, как сезонные продукты могут преобразить простое блюдо. Кисло-сладкие яблоки в сочетании с корицей создают тот самый "осенний" вкус, а правильная техника приготовления гарантирует нежную и воздушную текстуру, которая тает во рту, пишет sobors.hu.

Почему этот рецепт стоит попробовать? 3 главных преимущества

Эти оладьи выгодно отличаются от других десертов своей универсальностью и практичностью.

  1. Идеальная текстура. Благодаря греческому йогурту и разрыхлителю тесто получается нежным и пористым, а яблоко дарит ему сочность.

  2. Долгое хранение. Готовые блинчики отлично хранятся в холодильнике 2-3 дня, не теряя вкуса. Их можно разогреть в тостере или микроволновке для быстрого и вкусного завтрака.

  3. Простор для творчества. Рецепт служит отличной базой для экспериментов с мукой, топпингами и добавками, что позволяет адаптировать его под любые предпочтения и диеты.

Классический рецепт: осенние яблочные оладьи

Ингредиенты (на 8-10 порций):

  • 1 крупное яблоко (лучше кисло-сладких сортов)

  • 1 куриное яйцо

  • 150 г греческого йогурта

  • 2 ст. л. растительного масла + для жарки

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ч. л. ванильного экстракта

  • 200 г пшеничной муки

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1 ч. л. молотой корицы

  • Щепотка соли

Пошаговое приготовление

Следуйте этим шагам, чтобы добиться идеальной пышности.

  1. Подготовьте яблоко. Очистите его от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной терке.

  2. Смешайте жидкие ингредиенты. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до легкого посветления. Добавьте греческий йогурт, растительное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.

  3. Соедините сухие и жидкие компоненты. В отдельной миске просейте муку, добавьте разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно введите сухую смесь в жидкую, аккуратно помешивая лопаткой до однородности. Не стоит замешивать тесто слишком долго, иначе клейковина в муке сделает его плотным.

  4. Добавьте яблоко. Введите в тесто натертое яблоко и равномерно распределите.

  5. Жарьте. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой или половником, формируя круглые оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны).

Как сделать оладьи еще воздушнее? Секреты от шефа

  • Взбитые белки. Для максимальной воздушности разделите яйцо на желток и белок. Желток смешайте с остальными ингредиентами, а белок взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в тесто в самом конце. Это гарантирует невероятную пышность.

  • Дайте тесту "отдохнуть". Оставьте готовое тесто на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время разрыхлитель начнет работать, а клейковина немного расслабится, что сделает оладьи более нежными.

Идеи для сервировки и вариации рецепта

Прелесть этого блюда — в разнообразии подачи. Вот несколько идей:

  • Топпинги: Классическая сахарная пудра с корицей, взбитые сливки, воздушный крем из маскарпоне, теплый шоколадный или карамельный соус.

  • Полезные альтернативы:

    • Без молочных продуктов: Замените греческий йогурт на кокосовый или любой другой растительный.

    • Без глютена: Используйте безглютеновую муку (рисовую, овсяную, миндальную).

    • С орехами: Добавьте в тесто 2-3 ст. л. молотых грецких орехов или миндаля для насыщенного орехового вкуса.

Эти яблочные оладьи — больше, чем просто еда. Это вкус осени в вашей тарелке, простое и доступное удовольствие, которое дарит тепло и уют. Готовьте с душой, экспериментируйте с подачей и наслаждайтесь каждым кусочком!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Последние материалы
Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV
Будущее под угрозой: как климатические изменения меняют Каспийское море
Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков
Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок
Шесть ключей к сохранению мышц: как не растерять силу во время похудения
Молодость не защищает: маленький животик в 22 становится сигналом будущих проблем
Один лишний ноль — и платёжка пуста: как ошибки обнуляют кошелёк
Грядка с помидорами превращается в лабораторию: эта волшебная смесь делает землю богаче год от года
Мотор мечты ушёл в прошлое: куда исчезли легендарные компрессоры из нулевых
Бензин на вес золота? Число АЗС в России сокращается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.