Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сервис против гаража: кто реально спасёт мотор, а кто доведёт его до капитального ремонта
Гуф развеял слухи: сколько на самом деле потратил рэпер на свой день рождения
Семья ночевала в машине из-за нового каприза отеля: вся соль в одной пропавшей карте
Розовые разбойники: редкие медузы с 21-метровыми щупальцами захватили пляжи Техаса
После смерти Градского: как изменилась жизнь вдовы композитора и встретила ли она новую любовь
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1

Вкусный иммунитет: вот 4 сока, которые защитят вас от вирусов и простуды в межсезонье

5:46
Еда

Период межсезонья — это не только колебания температуры и влажности, но и серьезное испытание для нашей иммунной системы. Именно в это время организм становится наиболее уязвимым перед атаками вирусов простуды и гриппа. Подготовить свои защитные силы к таким вызовам можно с помощью корректировки питания, и одним из самых эффективных и вкусных инструментов являются функциональные соки.

Морковно-апельсиновый смузи с имбирём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковно-апельсиновый смузи с имбирём

Эти напитки, созданные из комбинации фруктов, овощей и специй, целенаправленно насыщают организм витаминами, минералами и антиоксидантами, необходимыми для крепкого иммунного ответа.

Функциональные соки — это не панацея, но мощный инструмент нутритивной поддержки. В межсезонье наши ресурсы часто истощены. Комбинация определенных ингредиентов работает по принципу синергии: их противовоспалительные, антиоксидантные и противовирусные свойства усиливают друг друга, создавая мощный барьер для инфекций. Особую роль играет витамин С, который критически важен для работы клеток врожденного и приобретенного иммунитет.

Почему именно соки работают в межсезонье?

Польза таких коктейлей заключается в концентрированной дозе легкоусвояемых питательных веществ, которые оказывают комплексное воздействие на организм, пишет uai.com.br.

  • Быстрое восполнение дефицита. Витамины и минералы в жидкой форме усваиваются быстрее, что позволяет оперативно восполнить их нехватку, характерную для переходных периодов.

  • Противовоспалительный эффект. Многие ингредиенты, такие как имбирь и куркума, содержат биологически активные соединения, которые помогают снизить хроническое воспаление, ослабляющее иммунитет.

  • Поддержка кишечника. Клетчатка из овощей и фруктов действует как пребиотик, создавая здоровую среду для микрофлоры кишечника, где находится значительная часть наших иммунных клеток.

Топ-4 рецепта функциональных соков для иммунитета

Включите эти рецепты в свой рацион за 1-2 недели до ожидаемой смены погоды, чтобы дать организму время на подготовку.

1. Иммуно-бустер "Солнечный" (морковь, апельсин, имбирь)

Эта комбинация — классика для укрепления защитных сил. Морковь богата бета-каротином (предшественником витамина А), который важен для здоровья слизистых оболочек — первого барьера на пути инфекций.

  • Ингредиенты: 2 средние моркови, 3 апельсина (выжать сок), кусочек свежего имбиря (2 см), &frac12 стакана кокосовой воды.

  • Приготовление: Смешайте все ингредиенты в блендере. Процедите по желанию. Сок защищает дыхательную систему и стимулирует регенерацию клеток.

2. Детокс-коктейль "Очищение" (свекла, яблоко, лимон)

Этот сок помогает мягко очистить организм и укрепить естественные защитные силы благодаря комбинации клетчатки и фитонутриентов.

  • Ингредиенты: 1 вареная или запеченная свекла, 1 яблоко (с кожурой), сок 1 лимона, горсть свежей мяты.

  • Приготовление: Свеклу предварительно приготовьте для сладости и мягкости. Смешайте все компоненты. Яблоко обеспечивает пребиотическую клетчатку, а лимон усиливает усвоение минералов.

3. Антиоксидантный эликсир "Свежесть" (ананас, капуста кале, мята)

Освежающий и невероятно полезный сок, богатый витамином С и пищеварительными ферментами.

  • Ингредиенты: 1 ломтик ананаса, 1 большой лист капусты кале, листья мяты по вкусу, ледяная вода для доливки.

  • Приготовление: Ананас содержит бромелайн, который способствует пищеварению и уменьшает воспаление, а кале — кладезь антиоксидантов.

4. Противовоспалительный тоник "Тепло" (манго, куркума, кайенский перец)

Идеален для холодных дней, когда организм нуждается в дополнительной поддержке и согревании изнутри.

  • Ингредиенты: 1 спелый манго, &frac12 ч. л. порошка куркумы, щепотка кайенского перца, 50-100 мл воды.

  • Приготовление: Куркумин в куркуме — мощное противовоспалительное средство, а кайенский перец стимулирует кровообращение и метаболизм.

Как правильно интегрировать соки в рацион: 4 главных правила

Чтобы извлечь максимум пользы, следуйте простым рекомендациям.

  1. Свежесть — прежде всего. Употребляйте сок сразу после приготовления, особенно это касается витамина С, который быстро разрушается на воздухе.

  2. Контролируйте сахар. Отдавайте предпочтение овощной основе и несладким фруктам. Для сладости лучше добавить немного моркови или яблока, а не мед или сироп.

  3. Выбирайте сезонные продукты. Местные сезонные овощи и фрукты содержат максимум пользы.

  4. Не заменяйте прием пищи. Рассматривайте сок как полезную добавку к сбалансированному завтраку или перекус, но не как полноценную замену еды.

Регулярное употребление функциональных соков — это приятная и эффективная привычка, которая помогает организму плавно и комфортно адаптироваться к любым погодным изменениям. Экспериментируя с рецептами, вы не только укрепите иммунитет, но и получите заряд бодрости и хорошего настроения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.