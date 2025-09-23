Запечённый картофель, который сведёт с ума ваших гостей: рецепт от шеф-повара

Это угощение удивляет изумительным вкусом. Запечённый картофель отлично подходит и для буднего ужина, и для праздничного стола.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте лук в течение 3 минут, затем добавьте чеснок, имбирь. Обжаривайте еще минуту, пока не появится аромат. Добавьте молотый тмин, посолите и поперчите. Жарьте еще около минуты.
Соедините смесь с выскобленной картофельной мякотью вместе с размороженным шпинатом. Приправьте, если необходимо. Наполните картофельные "лунки" полученной смесью и запекайте в духовке до золотистой корочки. Не забудьте посыпать сыром, пока он готовится в духовке. Перед подачей посыпьте зеленью.
