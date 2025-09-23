Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запечённый картофель, который сведёт с ума ваших гостей: рецепт от шеф-повара

Еда

Это угощение удивляет изумительным вкусом. Запечённый картофель отлично подходит и для буднего ужина, и для праздничного стола.

Запечённый картофель
Фото: flickr.com by telepathicparanoia, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Запечённый картофель

Ингредиенты

  • 4 крупные картофелины, 
  • растительное масло,
  • мелко нарезанная головка лука,
  • зубчик чеснока, измельчённый прессом,
  • 1,5 чайной ложка тмина молотого,
  • шпинат, 100 гр,
  • кусочек имбиря, натёртый,
  • тёртый сыр для посыпки,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте лук в течение 3 минут, затем добавьте чеснок, имбирь. Обжаривайте еще минуту, пока не появится аромат. Добавьте молотый тмин, посолите и поперчите. Жарьте еще около минуты.

Соедините смесь с выскобленной картофельной мякотью вместе с размороженным шпинатом. Приправьте, если необходимо. Наполните картофельные "лунки" полученной смесью и запекайте в духовке до золотистой корочки. Не забудьте посыпать сыром, пока он готовится в духовке. Перед подачей посыпьте зеленью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
