Секретный приём превратит жирную грудинку в гастрономический шедевр: загадка кроется в имбирном пиве

Идея блюда: контраст текстур и вкусов — хрустящая, золотистая корочка на грудинке, нежное мясо внутри и свежий, яркий салат с острым соусом, который сочетается с коктейлем: "Тёмный и бурный" (Dark & Stormy).
2 унции (60 мл) тёмного рома
4 унции (120 мл) имбирного пива
½ унции (15 мл) свежего сока лайма
Лёд
Долька лайма для украшения
4 унции (120 мл) имбирного пива
½ унции (15 мл) свежего сока лайма
2 капли безалкогольного биттера или настойки (по желанию)
Лёд
Долька лайма для украшения
Совет по фудпейрингу: насыщенность и жирность свиной грудинки отлично уравновешивается пряным имбирём и свежестью лайма.
Алкогольный вариант даст глубину за счёт рома, а безалкогольный — лёгкость и бодрящую пряность.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.