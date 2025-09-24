Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За спиной Европы: Лавров провернул в ООН тайный ход против ЕС
От скромного хэтчбека до авто для миллиардеров: вот что скрывают разные серии BMW
Запрещённая правда: Европа начала осуждать сторонников России в соцсетях
Тайный план НАТО раскрыт: альянс готовится атаковать Россию невидимым оружием
Осенний детокс для кожи: как победить акне до Нового года
Тайна детской улыбки: как один визит избавляет от нескольких лет лечения — даже когда зубов ещё нет
Трамп взорвал Европу: первый союзник в ЕС поддержал его критику системы
Тыловая сказка ВСУ: самая безопасная бригада ВСУ теряет сотни солдат
Нефть качнулась в такт политике: падение запасов в США подстегнуло цены

Секретный приём превратит жирную грудинку в гастрономический шедевр: загадка кроется в имбирном пиве

1:32
Еда

Идея блюда: контраст текстур и вкусов — хрустящая, золотистая корочка на грудинке, нежное мясо внутри и свежий, яркий салат с острым соусом, который сочетается с коктейлем: "Тёмный и бурный" (Dark & Stormy).

Три алкогольных коктейля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Три алкогольных коктейля

Ингредиенты (на 1 порцию)

2 унции (60 мл) тёмного рома
4 унции (120 мл) имбирного пива
&frac12 унции (15 мл) свежего сока лайма
Лёд
Долька лайма для украшения

Приготовление:

  • Наполните стакан льдом.
  • Влейте имбирное пиво и сок лайма.
  • Аккуратно налейте сверху ром (чтобы он "потонул" постепенно).
  • Украсьте долькой лайма.

Безалкогольный вариант

Ингредиенты (на 2 порции)

4 унции (120 мл) имбирного пива
&frac12 унции (15 мл) свежего сока лайма
2 капли безалкогольного биттера или настойки (по желанию)
Лёд
Долька лайма для украшения

Приготовление:

  • Наполните стаканы льдом.
  • Добавьте имбирное пиво и сок лайма.
  • Если есть — капните немного безалкогольного биттера для глубины вкуса.
  • Перемешайте и украсьте долькой лайма.

Совет по фудпейрингу: насыщенность и жирность свиной грудинки отлично уравновешивается пряным имбирём и свежестью лайма.

Алкогольный вариант даст глубину за счёт рома, а безалкогольный — лёгкость и бодрящую пряность.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Новости спорта
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Авто
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом
Вера под запретом: власть Армении объявила войну собственной церкви
Неожиданный Макрон: Франция выступила против сбития российских самолетов
Трамп заставит Европу перейти на американский газ: но ему помешают
Новопетриковка в огне: мирные жители под огнем ВСУ
Секретное заявление Трампа — вот что на самом деле хочет Белый Дом
Не дайте саду потерять яркость этой осенью — вот как оживить осенние клумбы
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Лебедев сделал септопластику: как дизайнер перенёс операцию на носу
Подпись вместо лица: Трамп добил репутацию Байдена одним фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.