Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень

Гости на пороге, а в холодильнике пусто: этот пирог спасёт репутацию любой хозяйки

4:07
Еда

Порой жизнь подбрасывает ситуации, когда к вам неожиданно заглядывают гости. В такие моменты хозяйка хватается за голову: на столе пусто, а угощать-то чем-то нужно. Но паниковать совершенно не стоит — есть проверенное решение, которое не раз выручало и новичков, и опытных кулинаров. Речь идет о маннике — простом и вкусном пироге, который можно приготовить из самых доступных продуктов буквально за час.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Чем манник хорош для неожиданных случаев

Главное достоинство этого пирога — простота. Тесто замешивается из продуктов, которые обычно найдутся на любой кухне: манка, мука, сахар, яйца, немного кефира и масла. Даже если вы не планировали выпечку, такие ингредиенты редко заканчиваются.

К тому же манник не требует особых кулинарных навыков. Достаточно соблюдать базовые шаги: взбить яйца, добавить остальные продукты и отправить в духовку. А результат всегда радует — пирог получается мягким, ароматным и по-домашнему уютным.

Еще один плюс — вариативность. Манник можно дополнять ягодами, фруктами, орехами или шоколадом. В зависимости от настроения и содержимого холодильника, вкус пирога будет меняться, но неизменно останется аппетитным.

Ингредиенты для пирога

Чтобы приготовить манник, вам понадобятся:

  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • по 1 стакану сахара, муки и манки;
  • 1 стакан кефира;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 стакана растительного масла;
  • 7 ч. л. сгущенки.

Если есть замороженные ягоды или кусочки фруктов, можно смело использовать и их — они сделают пирог сочнее и ярче на вкус.

Как приготовить манник пошагово

  1. Взбейте яйца с солью — не нужно долго, достаточно, чтобы масса стала немного пышной.

  2. Влейте кефир и масло, добавьте сахар, муку, манку и разрыхлитель.

  3. Перемешайте все до однородности, чтобы в тесте не оставалось комков.

  4. Если используете ягоды или фрукты, вмешайте их на этом этапе.

  5. Переложите тесто в форму, распределите сверху сгущенку.

  6. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40-50 минут.

Совет: не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы пирог не осел. Проверить готовность можно деревянной шпажкой — если она выходит сухой, манник готов.

Чем можно разнообразить рецепт

Манник хорош своей универсальностью. Вот несколько идей:

  • Добавьте цедру лимона или апельсина — получите цитрусовый аромат.
  • Всыпьте горсть орехов или кусочки шоколада для более насыщенного вкуса.
  • Замените часть сахара медом — получится мягкий карамельный оттенок.
  • Используйте сметану вместо кефира — пирог станет плотнее и более сытным.

Такие небольшие изменения превращают простой рецепт в основу для множества десертов, которые можно подавать и к повседневному чаю, и к праздничному столу.

Почему манник нравится всем

Во-первых, у пирога нежная текстура: манка придает выпечке воздушность, а кефир делает ее мягкой. Во-вторых, аромат свежего манника способен наполнить уютом всю кухню, создавая особое настроение.

Кроме того, пирог универсален: его едят и как самостоятельный десерт, и в качестве дополнения к чаю или кофе. А если украсить сахарной пудрой, ягодами или сливками, манник вполне может стать "гвоздем программы" даже на небольшом празднике.

Манник — это тот случай, когда простота соседствует с настоящим вкусом. Он помогает выкрутиться из ситуации, когда гости пришли без предупреждения, а времени на готовку мало. Всего несколько шагов — и на столе появляется аппетитный пирог, который одинаково нравится и детям, и взрослым.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.