Из солдатской пайки в хит на кухне: перловка готовится просто и без лишних хлопот

Перловая крупа когда-то считалась "королевой каш": в СССР её ели повсеместно, в армии она стала настоящим символом солдатской кухни, а хозяйки готовили её с тушёнкой или мясом для всей семьи. Со временем мода на перловку утихла: она долго готовится, а в продаже появилось множество других круп, которые варятся проще и быстрее.
Но перловка — это вкусно и полезно, если знать, как правильно её приготовить. И самое главное — замачивать её на ночь вовсе не обязательно. Есть несколько способов ускорить процесс и получить рассыпчатую кашу или гарнир всего за час.
Перед варкой крупу нужно промыть — это уберёт крахмалистую пыль (мучку), из-за которой готовая перловка становится липкой.
Промывай до прозрачной воды.
Удобно использовать сито и проточную воду.
При обжарке предварительное промывание можно пропустить.
Родом из Тибета. Сухую перловку обжаривают 8-10 минут на сковороде с толстым дном до лёгкого потемнения. Затем отваривают в воде (1:4) около 30 минут, добавляют масло. В результате получается крупа с ореховым вкусом и рассыпчатой текстурой.
Промытую крупу держат на пару 20 минут в сите, установленном над кастрюлей с кипящей водой. После этого её отваривают в воде с солью и маслом 20-30 минут. Метод даёт более нежную и мягкую кашу.
На 1 часть перловки берут 5 частей воды. Сначала крупу варят 10 минут, затем промывают, меняют воду и доваривают ещё 20-30 минут. Этот способ помогает сократить общее время готовки и сделать зерно рассыпчатым.
На 4 порции берём 200 г перловки, кабачок, морковь, лук, перец, чеснок, растительное масло и специи.
Обжарьте крупу до золотистого оттенка.
В казане или глубокой сковороде обжарьте овощи.
Добавьте специи и верните перловку.
Влейте 1 л кипятка, закройте крышкой и томите 30 минут.
Получается сытное и ароматное блюдо без мяса, но по вкусу оно не уступает классическим пловам.
|Метод
|Время
|Особенность
|Вкус
|Обжаривание
|~40 мин
|Рассыпчатость, ореховый аромат
|Более насыщенный
|Пропаривание
|~50 мин
|Нежная текстура
|Мягкий
|Варка в кастрюле
|~40 мин
|Два этапа варки
|Классический
Используй больше воды: соотношение 1:3 или 1:4.
Добавляй масло в начале варки, а не в конце — каша получится мягче.
После приготовления дай постоять под крышкой 5-10 минут.
Сочетай с жареными овощами, грибами, мясом.
Для сытного блюда обжарь готовую крупу с луком и морковью.
Не промыть крупу → клейкая масса → промывать до прозрачной воды.
Мало жидкости → твёрдые зёрна → использовать не менее 4-5 частей воды.
Слишком сильный огонь → пригорание → варить на среднем или слабом.
Попробовать приготовить перловку в духовке? Этот метод даёт особенно нежную консистенцию. Крупу заливают горячей водой в горшочках, добавляют масло и томят около часа.
|Плюсы
|Минусы
|Дёшево и доступно
|Долгое приготовление
|Богата клетчаткой и витаминами
|Может казаться жёсткой
|Хорошо сочетается с мясом и овощами
|Требует правильного подхода
|Подходит для постных блюд
|Не всегда нравится детям
Можно ли готовить перловку в мультиварке?
Да, это удобно: режим "каша" или "тушение" даст нужный результат.
Как сделать перловку мягче?
Использовать метод пропаривания или томить дольше на слабом огне.
Сколько хранится готовая перловка?
В холодильнике — до 2 суток. Лучше всего разогревать на сковороде с маслом.
Миф: перловка годится только для армейской каши.
Правда: из неё готовят супы, пловы, салаты и даже десерты.
Миф: вкусной она бывает только после замачивания.
Правда: при правильной варке без замачивания получается отличная каша.
Слово "перловка" происходит от "перла" — жемчуг, из-за внешнего вида зёрен.
В меню Петра I перловка занимала почётное место на пирах.
В шотландской кухне перловку традиционно добавляют в супы.
Перловая крупа известна человечеству тысячи лет. В России она была символом крестьянской кухни и солдатской простоты, но в то же время присутствовала и на царских столах. Сегодня перловка переживает второе рождение: диетологи ценят её за клетчатку и витамины, а повара — за универсальность.
