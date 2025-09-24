Осень на тарелке: топ-5 блюд, которые согревают россиян лучше любого пледа

С наступлением осени и первыми заморозками рацион жителей России претерпевает заметные изменения. Почти половина опрошенных (44%) признаются, что дождливая и холодная погода напрямую влияет на их потребность в согревающей и комфортной еде. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом "Пакет" от Х5, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян.
Опрос показал, что смена сезона запускает у людей определенные "продуктовые ритуалы", направленные не только на то, чтобы согреться, но и на психологическую адаптацию к новым условиям. В то время как 38% респондентов отрицают влияние погоды на их аппетит, для значительной части населения осень — это время супов, выпечки и горячих напитков.
С приходом холодов на кухнях россиян начинают преобладать определенные типы блюд. Исследование выявило самые популярные гастрономические традиции, которые помогают справиться с осенней хандрой и похолоданием, сообщает Газета.Ru.
Варка супов и бульонов - 44%. Горячие первые блюда остаются безусловным лидером осеннего меню.
Приготовление домашней выпечки - 36%. Пироги, булочки и печенье создают особую уютную атмосферу в доме.
Заготовки на зиму - 33%. Консервирование овощей и фруктов остается важной традицией для трети населения.
Покупка сезонных продуктов (тыква, корнеплоды, грибы) — 22%.
Запекание мяса или птицы - 20%. Сытные мясные блюда помогают согреться и дарят ощущение основательности.
Интересно, что 28% опрошенных заявили, что их пищевые привычки не меняются с приходом осени, демонстрируя консервативный подход к питанию вне зависимости от сезона.
Помимо основных блюд, респонденты отметили и другие важные аспекты осеннего питания. Например, 16% участников опроса назвали своим ритуалом приготовление согревающих напитков — глинтвейна, какао или пряного чая. Это не только способ поднять температуру тела, но и создать особое осеннее настроение.
"Занимательно, что 5% респондентов не прочь проконсультироваться с родными и поностальгировать, приготовив блюдо из детства", — комментируют Эксперты сервиса "Пакет".
Эта тенденция указывает на то, что еда становится не просто способом утолить голод, но и инструментом психологической поддержки, связывающим с теплыми воспоминаниями.
Что касается планирования меню, то здесь россияне демонстрируют спонтанность: 56% опрошенных решают, что приготовить на ужин, только по приходе домой, открыв холодильник. Лишь 15% подходят к вопросу системно и планируют рацион заранее. Еще 21% ищет вдохновение в социальных сетях, а 20% предпочитают готовить проверенные временем блюда.
Одним из неочевидных результатов исследования стало отношение респондентов к самому процессу готовки в холодный период.
57% - не замечают всплеска интереса к готовке с наступлением холодов.
26% - признаются, что осенью и зимой проводят на кухне больше времени.
16% - отмечают особо сильное желание приготовить что-то согревающее.
Эти данные показывают, что для значительной части россиян (42%) осень действительно становится временем более активной кулинарной деятельности. Это связано не только с физиологической потребностью в более калорийной пище, но и с желанием создать дома атмосферу тепла и уюта через кулинарию.
Осеннее похолодание является мощным триггером, меняющим потребительское поведение и пищевые привычки. Несмотря на то, что более половины россиян не связывают погоду с желанием готовить, исследование четко фиксирует сезонные тренды: рост потребления супов, выпечки и согревающих напитков. Традиции домашних заготовок и ностальгические блюда из детства остаются важной частью культурного кода, помогая адаптироваться к смене сезонов.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.