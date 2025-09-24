Забудьте о хандре: шеф-повар назвал 5 блюд, которые поднимут настроение осенью — их точно стоит попробовать

С наступлением осени многие сталкиваются с упадком сил, апатией и плохим настроением. Однако справиться с сезонной хандрой можно не только с помощью лекарств, но и благодаря грамотно составленному рациону. О том, какие блюда помогут поднять уровень энергии и улучшить эмоциональный фон, рассказал Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети кофеен "Здрасте".

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с грибами

Эксперт объяснил, что осенняя хандра часто связана с дефицитом ключевых питательных веществ: витамина D, омега-3 жирных кислот, триптофана и витаминов группы B. Восполнив их недостаток с помощью определенных продуктов, можно значительно улучшить самочувствие без медикаментозного вмешательства.

Топ-5 блюд для хорошего настроения от шеф-повара

Ростислав Новожилов рекомендует включить в осеннее меню следующие блюда, каждое из которых действует как натуральный антидепрессант.

1. Салат с апельсином и авокадо

Это блюдо — настоящий витаминный заряд. Апельсины богаты витамином С, а авокадо содержит полезные жиры и антиоксиданты, сообщает Газета. Ru.

Польза: Комплексно снижает уровень гормона стресса и укрепляет иммунитет.

"Первый центр питания против сезонной грусти — витамины и антиоксиданты. В салате с апельсином и авокадо ключевая роль принадлежит витамину С и полифенолам", — пояснил эксперт.

2. Финская уха с форелью и креветками

Насыщенный рыбный суп идеально подходит для холодной погоды.

Польза: Рыба и морепродукты закрывают суточную норму омега-3 и витамина D, дефицит которых напрямую связывают с апатией.

Эффект: Улучшает когнитивные функции и стабилизирует эмоциональный фон.

3. Большой английский завтрак

Классическое сочетание яиц, бекона, фасоли и тостов — не просто сытный прием пищи, а мощная поддержка для организма.

Польза: Яйца и мясо содержат триптофан и витамины группы B, необходимые для синтеза "гормона счастья" серотонина, а сложные углеводы из тостов и фасоли обеспечивают стабильную энергию.

4. Паста с курицей и грибами

Идеальное комфортное блюдо, которое одновременно полезно для настроения.

Польза: Углеводы из пасты помогают аминокислоте триптофану (из курицы) усвоиться в мозге, а грибы являются природным источником витамина D.

Эффект: Двойной удар по хандре — за счет синтеза серотонина и восполнения дефицита витамина D.

5. Шницель с картофельным пюре и грибным соусом

Горячее и сытное блюдо, которое дарит ощущение комфорта и насыщения.

Польза: Курятина поставляет триптофан, картофель (сложные углеводы) обеспечивает его транспортировку, а грибной соус содержит умами — вкус, который усиливает удовольствие от еды и способствует чувству глубокого удовлетворения.

Пять ключевых направлений в питании против хандры

Шеф-повар советует при составлении меню ориентироваться на пять ключевых элементов, которые напрямую влияют на настроение и уровень энергии.

Что обязательно должно быть в рационе:

Витамин С и антиоксиданты (цитрусовые, ягоды, болгарский перец). Борются со стрессом и оксидативным повреждением клеток. Омега-3 и витамин D (жирная рыба, морепродукты, яичный желток). Основные борцы с сезонной апатией. Триптофан и витамины группы B (мясо, птица, яйца, бобовые). Сырье для производства серотонина. Сложные углеводы (цельнозерновые крупы, картофель, бобовые). Обеспечивают медленное высвобождение энергии и помогают триптофану усвоиться. Умами-ингредиенты (грибы, пармезан, томаты, соевый соус). Усиливают вкус блюд и дарят чувство глубокого удовлетворения от еды.

Таким образом, осенняя хандра — не приговор. Скорректировав свой рацион в сторону полезных и вкусных блюд, можно поддерживать отличное настроение и высокий уровень энергии даже в самые пасмурные дни. Главное — знать, какие продукты работают как натуральное "лекарство" для души и тела.