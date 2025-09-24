Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забудьте о хандре: шеф-повар назвал 5 блюд, которые поднимут настроение осенью — их точно стоит попробовать

Еда

С наступлением осени многие сталкиваются с упадком сил, апатией и плохим настроением. Однако справиться с сезонной хандрой можно не только с помощью лекарств, но и благодаря грамотно составленному рациону. О том, какие блюда помогут поднять уровень энергии и улучшить эмоциональный фон, рассказал Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети кофеен "Здрасте".

Паста с грибами
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с грибами

Эксперт объяснил, что осенняя хандра часто связана с дефицитом ключевых питательных веществ: витамина D, омега-3 жирных кислот, триптофана и витаминов группы B. Восполнив их недостаток с помощью определенных продуктов, можно значительно улучшить самочувствие без медикаментозного вмешательства.

Топ-5 блюд для хорошего настроения от шеф-повара

Ростислав Новожилов рекомендует включить в осеннее меню следующие блюда, каждое из которых действует как натуральный антидепрессант.

1. Салат с апельсином и авокадо

Это блюдо — настоящий витаминный заряд. Апельсины богаты витамином С, а авокадо содержит полезные жиры и антиоксиданты, сообщает Газета. Ru.

  • Польза: Комплексно снижает уровень гормона стресса и укрепляет иммунитет.

"Первый центр питания против сезонной грусти — витамины и антиоксиданты. В салате с апельсином и авокадо ключевая роль принадлежит витамину С и полифенолам", — пояснил эксперт.

2. Финская уха с форелью и креветками

Насыщенный рыбный суп идеально подходит для холодной погоды.

  • Польза: Рыба и морепродукты закрывают суточную норму омега-3 и витамина D, дефицит которых напрямую связывают с апатией.

  • Эффект: Улучшает когнитивные функции и стабилизирует эмоциональный фон.

3. Большой английский завтрак

Классическое сочетание яиц, бекона, фасоли и тостов — не просто сытный прием пищи, а мощная поддержка для организма.

  • Польза: Яйца и мясо содержат триптофан и витамины группы B, необходимые для синтеза "гормона счастья" серотонина, а сложные углеводы из тостов и фасоли обеспечивают стабильную энергию.

4. Паста с курицей и грибами

Идеальное комфортное блюдо, которое одновременно полезно для настроения.

  • Польза: Углеводы из пасты помогают аминокислоте триптофану (из курицы) усвоиться в мозге, а грибы являются природным источником витамина D.

  • Эффект: Двойной удар по хандре — за счет синтеза серотонина и восполнения дефицита витамина D.

5. Шницель с картофельным пюре и грибным соусом

Горячее и сытное блюдо, которое дарит ощущение комфорта и насыщения.

  • Польза: Курятина поставляет триптофан, картофель (сложные углеводы) обеспечивает его транспортировку, а грибной соус содержит умами — вкус, который усиливает удовольствие от еды и способствует чувству глубокого удовлетворения.

Пять ключевых направлений в питании против хандры

Шеф-повар советует при составлении меню ориентироваться на пять ключевых элементов, которые напрямую влияют на настроение и уровень энергии.

Что обязательно должно быть в рационе:

  1. Витамин С и антиоксиданты (цитрусовые, ягоды, болгарский перец). Борются со стрессом и оксидативным повреждением клеток.

  2. Омега-3 и витамин D (жирная рыба, морепродукты, яичный желток). Основные борцы с сезонной апатией.

  3. Триптофан и витамины группы B (мясо, птица, яйца, бобовые). Сырье для производства серотонина.

  4. Сложные углеводы (цельнозерновые крупы, картофель, бобовые). Обеспечивают медленное высвобождение энергии и помогают триптофану усвоиться.

  5. Умами-ингредиенты (грибы, пармезан, томаты, соевый соус). Усиливают вкус блюд и дарят чувство глубокого удовлетворения от еды.

Таким образом, осенняя хандра — не приговор. Скорректировав свой рацион в сторону полезных и вкусных блюд, можно поддерживать отличное настроение и высокий уровень энергии даже в самые пасмурные дни. Главное — знать, какие продукты работают как натуральное "лекарство" для души и тела.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
