Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советское кино под запретом: что стоит за решением молдавских властей
Я такого не ожидал: Индия поразила блогера
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо
25 лет вместе без штампа: почему Маша Распутина и Виктор Захаров пошли в загс только сейчас
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения

Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно

3:53
Еда

Заготовка миш-маша на зиму — это отличный способ сохранить вкус летних овощей. Это универсальная основа для супов, рагу, соусов к пасте или просто вкусный гарнир. Предлагаем проверенный рецепт, который позволит вам заполнить погреб восемью банками объемом 400 мл каждая этой полезной и ароматной закуски.

Лечо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лечо

Рецепт требует времени и терпения, но результат того стоит. Предупреждаем, что придётся повозиться, прежде чем закрывать всё в банках. Но аромат, который наполнит ваш дом, и вкус зимой компенсируют все усилия.

Ингредиенты (на 8 банок по 400 мл)

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:

  • Лук репчатый - 1 кг

  • Перец болгарский (разноцветный для красоты) — 4 кг

  • Помидоры - 2 кг

  • Петрушка свежая - большой пучок

  • Масло оливковое (для жарки и по вкусу)

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по желанию

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

  1. Лук очистите и мелко нарежьте.

  2. Перец вымойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте его так, как вам нравится: соломкой, кубиками или четвертинками колец.

  3. Помидоры обдайте кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте кубиками.

  4. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2: Обжарка лука

Возьмите большую и глубокую кастрюлю (идеально подойдет чугунный казан или утятница). Налейте на дно немного воды и выложите лук. Сначала потушите его до мягкости и прозрачности, давая покипеть с водой. Это позволит луку карамелизоваться, не подгорая. Затем влейте generous amount оливкового масла и обжаривайте до легкого золотистого оттенка.

Шаг 3: Томление перца

К мягкому луку добавьте нарезанный болгарский перец. Тщательно перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой. Процесс томления перца займет около 1 часа. Периодически помешивайте, чтобы овощи не пристали ко дну.

Шаг 4: Добавление помидоров

Когда перец станет мягким, добавьте в кастрюлю подготовленные помидоры. Тщательно перемешайте и продолжайте тушить уже без крышки еще примерно 30 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась, а масса загустела. В это же время посолите по вкусу и пробуйте. Если масса кажется суховатой, можно добавить еще оливкового масла.

Шаг 5: Финальный аккорд

Перед самым окончанием готовки, за пару минут до снятия с огня, добавьте в миш-маш свежую рубленую петрушку и, если желаете, черный перец. Еще раз перемешайте.

Советы по стерилизации и закатке

  1. Подготовка банок: Пока овощи тушатся, тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом (в духовке, над паром).

  2. Расфасовка: Горячий миш-маш разложите по подготовленным банкам, стараясь не оставлять воздушных пустот.

  3. Стерилизация (опционально, но рекомендуется): Для надежности банки можно дополнительно простерилизовать. Поставьте их в большую кастрюлю с горячей водой (дно застелите полотенцем) и кипятите в течение 15-20 минут после закипания.

  4. Закатка: Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Готовый миш-маш отправляется на хранение в прохладное темное место — в погреб или кладовку. Теперь у вас под рукой будет готовый полуфабрикат, который напомнит о лете холодным зимним вечером. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Мир. Новости мира
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Последние материалы
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц
Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах
Спустя два года: Жека открыл сердце новой любви после самоубийства жены — что об этом думают дети
Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое
Заяц в супе, кабан в печи, лиса под землёй: почему дичь с ценным мехом не стала блюдом на русском столе
Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной
Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания из-за антироссийских санкций
Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно
Волшебный уход или пустая трата денег: разоблачение тренда на ночные маски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.