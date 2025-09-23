Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно

Заготовка миш-маша на зиму — это отличный способ сохранить вкус летних овощей. Это универсальная основа для супов, рагу, соусов к пасте или просто вкусный гарнир. Предлагаем проверенный рецепт, который позволит вам заполнить погреб восемью банками объемом 400 мл каждая этой полезной и ароматной закуски.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лечо

Рецепт требует времени и терпения, но результат того стоит. Предупреждаем, что придётся повозиться, прежде чем закрывать всё в банках. Но аромат, который наполнит ваш дом, и вкус зимой компенсируют все усилия.

Ингредиенты (на 8 банок по 400 мл)

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:

Лук репчатый - 1 кг

Перец болгарский (разноцветный для красоты) — 4 кг

Помидоры - 2 кг

Петрушка свежая - большой пучок

Масло оливковое (для жарки и по вкусу)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по желанию

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

Лук очистите и мелко нарежьте. Перец вымойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте его так, как вам нравится: соломкой, кубиками или четвертинками колец. Помидоры обдайте кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте кубиками. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2: Обжарка лука

Возьмите большую и глубокую кастрюлю (идеально подойдет чугунный казан или утятница). Налейте на дно немного воды и выложите лук. Сначала потушите его до мягкости и прозрачности, давая покипеть с водой. Это позволит луку карамелизоваться, не подгорая. Затем влейте generous amount оливкового масла и обжаривайте до легкого золотистого оттенка.

Шаг 3: Томление перца

К мягкому луку добавьте нарезанный болгарский перец. Тщательно перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой. Процесс томления перца займет около 1 часа. Периодически помешивайте, чтобы овощи не пристали ко дну.

Шаг 4: Добавление помидоров

Когда перец станет мягким, добавьте в кастрюлю подготовленные помидоры. Тщательно перемешайте и продолжайте тушить уже без крышки еще примерно 30 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась, а масса загустела. В это же время посолите по вкусу и пробуйте. Если масса кажется суховатой, можно добавить еще оливкового масла.

Шаг 5: Финальный аккорд

Перед самым окончанием готовки, за пару минут до снятия с огня, добавьте в миш-маш свежую рубленую петрушку и, если желаете, черный перец. Еще раз перемешайте.

Советы по стерилизации и закатке

Подготовка банок: Пока овощи тушатся, тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом (в духовке, над паром). Расфасовка: Горячий миш-маш разложите по подготовленным банкам, стараясь не оставлять воздушных пустот. Стерилизация (опционально, но рекомендуется): Для надежности банки можно дополнительно простерилизовать. Поставьте их в большую кастрюлю с горячей водой (дно застелите полотенцем) и кипятите в течение 15-20 минут после закипания. Закатка: Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Готовый миш-маш отправляется на хранение в прохладное темное место — в погреб или кладовку. Теперь у вас под рукой будет готовый полуфабрикат, который напомнит о лете холодным зимним вечером. Приятного аппетита!