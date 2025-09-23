Заготовка миш-маша на зиму — это отличный способ сохранить вкус летних овощей. Это универсальная основа для супов, рагу, соусов к пасте или просто вкусный гарнир. Предлагаем проверенный рецепт, который позволит вам заполнить погреб восемью банками объемом 400 мл каждая этой полезной и ароматной закуски.
Рецепт требует времени и терпения, но результат того стоит. Предупреждаем, что придётся повозиться, прежде чем закрывать всё в банках. Но аромат, который наполнит ваш дом, и вкус зимой компенсируют все усилия.
Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:
Лук репчатый - 1 кг
Перец болгарский (разноцветный для красоты) — 4 кг
Помидоры - 2 кг
Петрушка свежая - большой пучок
Масло оливковое (для жарки и по вкусу)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по желанию
Лук очистите и мелко нарежьте.
Перец вымойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте его так, как вам нравится: соломкой, кубиками или четвертинками колец.
Помидоры обдайте кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте кубиками.
Петрушку мелко порубите.
Возьмите большую и глубокую кастрюлю (идеально подойдет чугунный казан или утятница). Налейте на дно немного воды и выложите лук. Сначала потушите его до мягкости и прозрачности, давая покипеть с водой. Это позволит луку карамелизоваться, не подгорая. Затем влейте generous amount оливкового масла и обжаривайте до легкого золотистого оттенка.
К мягкому луку добавьте нарезанный болгарский перец. Тщательно перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой. Процесс томления перца займет около 1 часа. Периодически помешивайте, чтобы овощи не пристали ко дну.
Когда перец станет мягким, добавьте в кастрюлю подготовленные помидоры. Тщательно перемешайте и продолжайте тушить уже без крышки еще примерно 30 минут, чтобы лишняя жидкость испарилась, а масса загустела. В это же время посолите по вкусу и пробуйте. Если масса кажется суховатой, можно добавить еще оливкового масла.
Перед самым окончанием готовки, за пару минут до снятия с огня, добавьте в миш-маш свежую рубленую петрушку и, если желаете, черный перец. Еще раз перемешайте.
Подготовка банок: Пока овощи тушатся, тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки любым удобным способом (в духовке, над паром).
Расфасовка: Горячий миш-маш разложите по подготовленным банкам, стараясь не оставлять воздушных пустот.
Стерилизация (опционально, но рекомендуется): Для надежности банки можно дополнительно простерилизовать. Поставьте их в большую кастрюлю с горячей водой (дно застелите полотенцем) и кипятите в течение 15-20 минут после закипания.
Закатка: Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.
Готовый миш-маш отправляется на хранение в прохладное темное место — в погреб или кладовку. Теперь у вас под рукой будет готовый полуфабрикат, который напомнит о лете холодным зимним вечером. Приятного аппетита!
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.