Ягодный супергерой: без него зимний рацион будет неполноценным

О полезных свойствах свежей клюквы, которая может храниться в холодильнике всю зиму, рассказал жителям Тюменской области руководитель питомника декоративных растений, бывший главный агроном Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева — Владимир Бикулов.

В интервью EcoSever эксперт объяснил, чем это обусловлено. Он считает клюкву одной из самых полезных ягод наряду с жимолостью и дикой малиной благодаря высокому содержанию витаминов, особенно витамина С и антиоксидантов, которые защищают от инфекций.

Чем эта ягода покоряет

Клюква растёт в болотистых местах, вдали от дорог, и это что делает её свободной от химикатов и нитратов. Кроме того, бензойная кислота в ягоде является природным антимикробным веществом, что тоже помогает ей долго сохранять свежесть в холодильнике. По словам Бикулова, клюква может храниться неделями, не теряя свои качества, благодаря веществам, препятствующим брожению и распространению грибков.

Отличный ингредиент для различных блюд

Зимой клюква отлично подходит для различных блюд.

"Компоты хороши, также как часть сложного гарнира можно её использовать, особенно к мясным продуктам. В северных регионах не так много витамина С в продуктах, которые хранятся хорошо. А запасы клюквы у нас гигантские", — подчеркнул Бикулов.

