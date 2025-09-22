Масло, которое все считают полезным, на сковороде становится ядом — и вот почему

На кухне у многих хозяек есть продукт, который кажется полезным и привычным. Его добавляют в блюда каждый день, не подозревая, что при неправильном использовании он может навредить и испортить еду.
У нерафинированных масел низкая точка дымления. При температуре выше 160-180 °C они начинают разрушаться, выделяя альдегиды и акролеин. Эти вещества раздражают слизистые, портят вкус блюд и могут оказывать вредное воздействие на организм.
Полезные витамины и антиоксиданты, ради которых масло выбирают, при жарке теряют ценность и превращаются в продукты окисления. Поэтому такие масла стоит использовать только в холодных блюдах.
|Масло
|Для салатов
|Для жарки
|Оливковое extra virgin
|Да
|Нет
|Льняное, кунжутное, тыквенное
|Да
|Нет
|Подсолнечное рафинированное
|Да
|Да
|Оливковое рафинированное
|Да
|Да
|Кокосовое рафинированное
|Да
|Да
Читайте этикетку: для жарки выбирайте рафинированные или дезодорированные масла.
Избегайте продуктов с добавками — витамины и ароматизаторы при нагреве разрушаются.
Для фритюра используйте масла с высокой точкой дымления: рапсовое, подсолнечное или арахисовое.
Не используйте масло повторно — окисление происходит быстрее, и токсинов становится больше.
Ошибка: жарить на оливковом extra virgin.
Последствие: образование токсинов и горький вкус.
Альтернатива: использовать его только для салатов.
Ошибка: использовать льняное масло для термической обработки.
Последствие: потеря пользы и неприятный запах.
Альтернатива: добавлять его в холодные закуски.
…попробовать смешивать разные масла? В этом случае точка дымления всё равно определяется по самому слабому компоненту. Если в смеси есть нерафинированное масло, оно будет разрушаться, даже если вторая часть устойчивее.
Какое масло лучше всего подходит для жарки?
Подсолнечное или рапсовое рафинированное, а также арахисовое или кокосовое.
Можно ли жарить на сливочном масле?
Только на слабом огне или в смеси с растительным, иначе оно быстро горит.
Опасно ли повторно использовать масло после жарки?
Да, при повторном нагреве оно окисляется быстрее и выделяет больше вредных соединений.
Миф: extra virgin оливковое масло универсально.
Правда: оно всегда нерафинированное и не подходит для жарки.
Миф: если масло полезно в салате, значит, оно полезно и на сковороде.
Правда: при нагреве его свойства меняются, и оно становится токсичным.
