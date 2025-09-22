Масло, которое все считают полезным, на сковороде становится ядом — и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

На кухне у многих хозяек есть продукт, который кажется полезным и привычным. Его добавляют в блюда каждый день, не подозревая, что при неправильном использовании он может навредить и испортить еду.

Дымящееся масло на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дымящееся масло на сковороде

Скрытая угроза привычного продукта

У нерафинированных масел низкая точка дымления. При температуре выше 160-180 °C они начинают разрушаться, выделяя альдегиды и акролеин. Эти вещества раздражают слизистые, портят вкус блюд и могут оказывать вредное воздействие на организм.

Полезные витамины и антиоксиданты, ради которых масло выбирают, при жарке теряют ценность и превращаются в продукты окисления. Поэтому такие масла стоит использовать только в холодных блюдах.

Сравнение масел

Масло Для салатов Для жарки
Оливковое extra virgin Да Нет
Льняное, кунжутное, тыквенное Да Нет
Подсолнечное рафинированное Да Да
Оливковое рафинированное Да Да
Кокосовое рафинированное Да Да

Советы шаг за шагом

  1. Читайте этикетку: для жарки выбирайте рафинированные или дезодорированные масла.

  2. Избегайте продуктов с добавками — витамины и ароматизаторы при нагреве разрушаются.

  3. Для фритюра используйте масла с высокой точкой дымления: рапсовое, подсолнечное или арахисовое.

  4. Не используйте масло повторно — окисление происходит быстрее, и токсинов становится больше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить на оливковом extra virgin.
Последствие: образование токсинов и горький вкус.
Альтернатива: использовать его только для салатов.

Ошибка: использовать льняное масло для термической обработки.
Последствие: потеря пользы и неприятный запах.
Альтернатива: добавлять его в холодные закуски.

А что если…

…попробовать смешивать разные масла? В этом случае точка дымления всё равно определяется по самому слабому компоненту. Если в смеси есть нерафинированное масло, оно будет разрушаться, даже если вторая часть устойчивее.

FAQ

Какое масло лучше всего подходит для жарки?
Подсолнечное или рапсовое рафинированное, а также арахисовое или кокосовое.

Можно ли жарить на сливочном масле?
Только на слабом огне или в смеси с растительным, иначе оно быстро горит.

Опасно ли повторно использовать масло после жарки?
Да, при повторном нагреве оно окисляется быстрее и выделяет больше вредных соединений.

Мифы и правда

Миф: extra virgin оливковое масло универсально.
Правда: оно всегда нерафинированное и не подходит для жарки.

Миф: если масло полезно в салате, значит, оно полезно и на сковороде.
Правда: при нагреве его свойства меняются, и оно становится токсичным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
