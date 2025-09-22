Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома

Щи с кислой капустой — это блюдо, без которого трудно представить русскую кухню. Его вкус узнаваем с первой ложки: кислинка квашеной капусты, мягкая свинина и лёгкая сладость чернослива делают суп одновременно насыщенным и уютным. Недаром ещё классики восхищались щами: Ломоносов тосковал по ним в Марбурге, а Фонвизин жаловался на "мерзкую поварню латинян", вспоминая родные супы. И сегодня щи остаются символом домашнего уюта и гостеприимства.
Квашеная капуста — 500 г
Бульон из свинины — 2,5 л
Свинина на кости — для бульона
Лук репчатый — 2 головки
Морковь — 1 шт.
Чернослив — 15 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Лавровый лист — 2 шт.
Капустный рассол — 0,5 стакана
Мука — 1 ст. л.
Масло сливочное — 1 ст. л.
Мускатный орех — щепотка
Соль, перец — по вкусу
Сварите бульон из свинины, мясо выньте, отделите от костей и нарежьте кубиками. Бульон процедите.
Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, чернослив — тонкими полосками, чеснок измельчите.
На сливочном масле обжарьте мясо, добавьте лук и морковь, жарьте 3 минуты.
Всыпьте муку, перемешайте, влейте рассол, дайте закипеть и тушите под крышкой 5 минут.
В кипящий бульон добавьте отжатую капусту, варите 15 минут.
Вложите мясо с овощами, чернослив, чеснок, лавровый лист, специи. Варите ещё 5-7 минут.
Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут.
|Вид щей
|Особенность
|Вкус
|Кислые
|Квашеная капуста
|Яркая кислинка
|Зелёные
|Щавель или шпинат
|Весенняя свежесть
|Постные
|Без мяса, на грибном бульоне
|Лёгкий и ароматный
|Богатые
|Со свининой, говядиной и приправами
|Насыщенный и плотный
Капусту лучше отжимать перед закладкой, чтобы не переборщить с кислотой.
Чернослив берите без косточек, лучше мягкий, не пересушенный.
Бульон варите на кости — вкус получится глубже.
Для аромата добавьте немного сельдерея или корня петрушки.
Подавайте щи в глиняных горшках: так они дольше сохранят тепло.
Слишком кислый вкус → тяжело есть → добавьте щепотку сахара или сладкую морковь.
Недоваренная капуста → жёсткая текстура → тушите дольше, до мягкости.
Переваренные овощи → суп становится мутным → нарезайте крупнее и закладывайте поэтапно.
Сделать щи полностью постными? Вместо мяса сварите грибной отвар и добавьте сушёные белые грибы. Получится ароматный вариант для поста. А можно заменить свинину индейкой — суп станет легче, но не менее сытным.
|Плюсы
|Минусы
|Богатый вкус и аромат
|Требует долгой варки
|Доступные продукты
|Кислотность нравится не всем
|Подходит для праздников
|Нельзя хранить долго
|Питательное блюдо
|Калорийность выше у мясного варианта
Можно ли варить щи без чернослива?
Да, но вкус будет менее многослойным. Чернослив даёт баланс.
Сколько хранить щи?
В холодильнике — до 2 дней, но вкуснее всего на следующий день.
Какую капусту выбрать?
Лучше домашнюю, средней кислости. Пересоленную можно промыть водой.
Миф: щи всегда готовят только на капусте.
Правда: есть зелёные щи со щавелем, весенние с крапивой и даже грибные.
Миф: щи должны быть очень кислые.
Правда: баланс достигается добавлением сладких компонентов — моркови или чернослива.
В старину щи ели каждый день, а поговорка "Щи да каша — пища наша" отражала реальность.
Раньше щи варили в печи: томление давало им особый вкус.
На севере России в щи добавляли рыбу, а в центральных губерниях — мясо.
Щи появились в русской кухне ещё в XI веке. Сначала это был капустный отвар, постепенно ставший полноценным супом. В крестьянских семьях щи ели и в пост, и в праздник: мясо добавляли по случаю, а в обычные дни готовили на грибах. С течением времени кислые щи стали символом русской кухни, не уступающим борщу или рассольнику.
