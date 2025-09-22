Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома

Щи с кислой капустой — это блюдо, без которого трудно представить русскую кухню. Его вкус узнаваем с первой ложки: кислинка квашеной капусты, мягкая свинина и лёгкая сладость чернослива делают суп одновременно насыщенным и уютным. Недаром ещё классики восхищались щами: Ломоносов тосковал по ним в Марбурге, а Фонвизин жаловался на "мерзкую поварню латинян", вспоминая родные супы. И сегодня щи остаются символом домашнего уюта и гостеприимства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щи с кислой капустой в тарелке

Ингредиенты на 8 порций

Квашеная капуста — 500 г

Бульон из свинины — 2,5 л

Свинина на кости — для бульона

Лук репчатый — 2 головки

Морковь — 1 шт.

Чернослив — 15 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лавровый лист — 2 шт.

Капустный рассол — 0,5 стакана

Мука — 1 ст. л.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Мускатный орех — щепотка

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Сварите бульон из свинины, мясо выньте, отделите от костей и нарежьте кубиками. Бульон процедите. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, чернослив — тонкими полосками, чеснок измельчите. На сливочном масле обжарьте мясо, добавьте лук и морковь, жарьте 3 минуты. Всыпьте муку, перемешайте, влейте рассол, дайте закипеть и тушите под крышкой 5 минут. В кипящий бульон добавьте отжатую капусту, варите 15 минут. Вложите мясо с овощами, чернослив, чеснок, лавровый лист, специи. Варите ещё 5-7 минут. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут.

Сравнение: разные виды щей

Вид щей Особенность Вкус Кислые Квашеная капуста Яркая кислинка Зелёные Щавель или шпинат Весенняя свежесть Постные Без мяса, на грибном бульоне Лёгкий и ароматный Богатые Со свининой, говядиной и приправами Насыщенный и плотный

Советы шаг за шагом

Капусту лучше отжимать перед закладкой, чтобы не переборщить с кислотой. Чернослив берите без косточек, лучше мягкий, не пересушенный. Бульон варите на кости — вкус получится глубже. Для аромата добавьте немного сельдерея или корня петрушки. Подавайте щи в глиняных горшках: так они дольше сохранят тепло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком кислый вкус → тяжело есть → добавьте щепотку сахара или сладкую морковь.

Недоваренная капуста → жёсткая текстура → тушите дольше, до мягкости.

Переваренные овощи → суп становится мутным → нарезайте крупнее и закладывайте поэтапно.

А что если…

Сделать щи полностью постными? Вместо мяса сварите грибной отвар и добавьте сушёные белые грибы. Получится ароматный вариант для поста. А можно заменить свинину индейкой — суп станет легче, но не менее сытным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Богатый вкус и аромат Требует долгой варки Доступные продукты Кислотность нравится не всем Подходит для праздников Нельзя хранить долго Питательное блюдо Калорийность выше у мясного варианта

FAQ

Можно ли варить щи без чернослива?

Да, но вкус будет менее многослойным. Чернослив даёт баланс.

Сколько хранить щи?

В холодильнике — до 2 дней, но вкуснее всего на следующий день.

Какую капусту выбрать?

Лучше домашнюю, средней кислости. Пересоленную можно промыть водой.

Мифы и правда

Миф: щи всегда готовят только на капусте.

Правда: есть зелёные щи со щавелем, весенние с крапивой и даже грибные.

Миф: щи должны быть очень кислые.

Правда: баланс достигается добавлением сладких компонентов — моркови или чернослива.

Интересные факты

В старину щи ели каждый день, а поговорка "Щи да каша — пища наша" отражала реальность. Раньше щи варили в печи: томление давало им особый вкус. На севере России в щи добавляли рыбу, а в центральных губерниях — мясо.

Исторический контекст

Щи появились в русской кухне ещё в XI веке. Сначала это был капустный отвар, постепенно ставший полноценным супом. В крестьянских семьях щи ели и в пост, и в праздник: мясо добавляли по случаю, а в обычные дни готовили на грибах. С течением времени кислые щи стали символом русской кухни, не уступающим борщу или рассольнику.