Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома

Еда

Щи с кислой капустой — это блюдо, без которого трудно представить русскую кухню. Его вкус узнаваем с первой ложки: кислинка квашеной капусты, мягкая свинина и лёгкая сладость чернослива делают суп одновременно насыщенным и уютным. Недаром ещё классики восхищались щами: Ломоносов тосковал по ним в Марбурге, а Фонвизин жаловался на "мерзкую поварню латинян", вспоминая родные супы. И сегодня щи остаются символом домашнего уюта и гостеприимства.

Щи с кислой капустой в тарелке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щи с кислой капустой в тарелке

Ингредиенты на 8 порций

  • Квашеная капуста — 500 г

  • Бульон из свинины — 2,5 л

  • Свинина на кости — для бульона

  • Лук репчатый — 2 головки

  • Морковь — 1 шт.

  • Чернослив — 15 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Капустный рассол — 0,5 стакана

  • Мука — 1 ст. л.

  • Масло сливочное — 1 ст. л.

  • Мускатный орех — щепотка

  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Сварите бульон из свинины, мясо выньте, отделите от костей и нарежьте кубиками. Бульон процедите.

  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой, чернослив — тонкими полосками, чеснок измельчите.

  3. На сливочном масле обжарьте мясо, добавьте лук и морковь, жарьте 3 минуты.

  4. Всыпьте муку, перемешайте, влейте рассол, дайте закипеть и тушите под крышкой 5 минут.

  5. В кипящий бульон добавьте отжатую капусту, варите 15 минут.

  6. Вложите мясо с овощами, чернослив, чеснок, лавровый лист, специи. Варите ещё 5-7 минут.

  7. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут.

Сравнение: разные виды щей

Вид щей Особенность Вкус
Кислые Квашеная капуста Яркая кислинка
Зелёные Щавель или шпинат Весенняя свежесть
Постные Без мяса, на грибном бульоне Лёгкий и ароматный
Богатые Со свининой, говядиной и приправами Насыщенный и плотный

Советы шаг за шагом

  1. Капусту лучше отжимать перед закладкой, чтобы не переборщить с кислотой.

  2. Чернослив берите без косточек, лучше мягкий, не пересушенный.

  3. Бульон варите на кости — вкус получится глубже.

  4. Для аромата добавьте немного сельдерея или корня петрушки.

  5. Подавайте щи в глиняных горшках: так они дольше сохранят тепло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком кислый вкус → тяжело есть → добавьте щепотку сахара или сладкую морковь.

  • Недоваренная капуста → жёсткая текстура → тушите дольше, до мягкости.

  • Переваренные овощи → суп становится мутным → нарезайте крупнее и закладывайте поэтапно.

А что если…

Сделать щи полностью постными? Вместо мяса сварите грибной отвар и добавьте сушёные белые грибы. Получится ароматный вариант для поста. А можно заменить свинину индейкой — суп станет легче, но не менее сытным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Богатый вкус и аромат Требует долгой варки
Доступные продукты Кислотность нравится не всем
Подходит для праздников Нельзя хранить долго
Питательное блюдо Калорийность выше у мясного варианта

FAQ

Можно ли варить щи без чернослива?
Да, но вкус будет менее многослойным. Чернослив даёт баланс.

Сколько хранить щи?
В холодильнике — до 2 дней, но вкуснее всего на следующий день.

Какую капусту выбрать?
Лучше домашнюю, средней кислости. Пересоленную можно промыть водой.

Мифы и правда

  • Миф: щи всегда готовят только на капусте.
    Правда: есть зелёные щи со щавелем, весенние с крапивой и даже грибные.

  • Миф: щи должны быть очень кислые.
    Правда: баланс достигается добавлением сладких компонентов — моркови или чернослива.

Интересные факты

  1. В старину щи ели каждый день, а поговорка "Щи да каша — пища наша" отражала реальность.

  2. Раньше щи варили в печи: томление давало им особый вкус.

  3. На севере России в щи добавляли рыбу, а в центральных губерниях — мясо.

Исторический контекст

Щи появились в русской кухне ещё в XI веке. Сначала это был капустный отвар, постепенно ставший полноценным супом. В крестьянских семьях щи ели и в пост, и в праздник: мясо добавляли по случаю, а в обычные дни готовили на грибах. С течением времени кислые щи стали символом русской кухни, не уступающим борщу или рассольнику.

