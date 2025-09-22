Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
День без авто: как дождь, зонт и метро изменили взгляд на привычный Петербург
Скрытая эпидемия: диагноз века поражает миллионы молча, превращая жизнь в отсроченный приговор
Почему Анджелина Джоли назвала США не своей страной? Откровенное признание актрисы
Тёмный морс со светлой душой: напиток, который любят и дети, и взрослые
Лотерейные билеты наступают: скоро их можно будет купить там, где меньше всего ждёшь
Деревянная мебель засияет, как новая: секретный ингредиент из кухни преобразит ваш дом
Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов
О чём молчат кошки: питомец видит то, от чего у человека волосы встают дыбом
У соседа всё вянет, а у вас цветёт: растения, которые идеально чувствуют себя на кухне

Грибы в соусе и сырная корочка: секрет жюльена, который всегда выигрывает

Еда

Жюльен из грибов давно стал символом праздничного стола. Нежная грибная начинка в сливочно-сметанном соусе под шапкой расплавленного сыра — это блюдо невозможно спутать ни с чем. Его подают на Новый год, на день рождения, на женские праздники и даже на фуршетах. И при этом оно не требует особых кулинарных умений.

Жюльен из грибов в кокотницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жюльен из грибов в кокотницах

Любопытный факт: во Франции слово "julienne" вовсе не связано с горячей закуской. Им обозначают тонкую соломку овощей для супов или салатов. А привычное нам блюдо французы называют "кокот" — по посуде, в которой оно запекается. В России же названия переплелись, и так появилось наше фирменное "жюльен".

Ингредиенты на 6 порций

  • Шампиньоны — 700 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Полутвёрдый сыр — 150 г

  • Сливки 22% — 300 мл

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Мука — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Укроп — 2 веточки

  • Соль и перец — по вкусу

Рецепт приготовления

  1. Подготовьте соус. В сухом сотейнике обжарьте муку до золотистого цвета.

  2. Добавьте сметану, сливки и рубленый укроп. Приправьте, доведите до лёгкого кипения, сразу снимите с огня.

  3. Лук нарежьте, шампиньоны протрите влажной салфеткой и порежьте кубиками.

  4. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, затем добавьте грибы. Жарьте около 7 минут.

  5. Влейте соус, перемешайте, прогрейте на минимальном огне.

  6. Разложите массу по кокотницам, посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180 °C 20-25 минут до румяной корочки.

Сравнение: классика и вариации

Вариант Основной ингредиент Соус Особенность
Классический Шампиньоны Сливки + сметана Универсальный вкус
С курицей Филе курицы + грибы Сливки Более сытный вариант
С морепродуктами Креветки, мидии Сливки Лёгкий средиземноморский акцент
С мясом Говядина или телятина Сметана Плотный и питательный вкус

Советы шаг за шагом

  1. Чтобы грибы не потемнели и не "поплыли", не мойте их под водой, а протрите влажной тканью.

  2. Сыр лучше использовать с хорошей плавкостью — "Гауда", "Эдам" или "Российский".

  3. Если хотите более нежный вкус, увеличьте долю сливок. Для лёгкой кислинки добавьте чуть больше сметаны.

  4. Подавайте жюльен прямо в кокотницах: так он дольше сохраняет тепло и эффектный вид.

  5. Для аромата можно добавить щепотку сухих белых грибов — вкус станет глубже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сырые шампиньоны промыли водой → выделили лишнюю жидкость → лучше просто протереть салфеткой.

  • Слишком жидкий соус → блюдо растекается → используйте смесь сливок и сметаны с поджаренной мукой.

  • Недостаток сыра сверху → пропадает эффект корочки → добавьте смесь сыра с панировочными сухарями.

А что если…

Попробовать приготовить жюльен не в кокотницах, а в булочках, вынув мякоть? Это станет необычной подачей для фуршета. А можно разложить его в мини-горшочки из теста или тарталетки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота приготовления Достаточно калорийное блюдо
Минимум ингредиентов Требует порционной посуды
Всегда уместно на празднике Нельзя готовить заранее в большом объёме
Богатый вкус грибов Не хранится долго

FAQ

Можно ли заменить шампиньоны?
Да, подойдут вешенки или лесные грибы, но шампиньоны удобнее и безопаснее.

Какой сыр лучше использовать?
Подойдут плавкие сорта, дающие тянущуюся корочку. Слишком твёрдые сыры будут сухими.

Можно ли сделать без сливок?
Да, только на сметане — получится гуще и насыщеннее.

Мифы и правда

  • Миф: жюльен — французское блюдо.
    Правда: во Франции под этим словом понимают совсем другое. Горячая закуска — чисто русская интерпретация.

  • Миф: жюльен можно готовить только в кокотницах.
    Правда: его подают и в булочках, и в горшочках, и даже в слоёных корзиночках.

Интересные факты

  1. Первые жюльены в СССР готовили только в ресторанах, а дома блюдо стало популярным с 80-х годов.

  2. Название "кокот" происходит от французского "cocotte" — жаропрочной формы.

  3. Сочетание грибов и сливок считается одним из самых удачных в мировой гастрономии.

Исторический контекст

Жюльен появился в русской кухне во времена активного влияния французской гастрономии. В XIX веке дворяне перенимали рецепты у поваров из Парижа, но адаптировали их под доступные продукты. Так на свет появились русские "французские" блюда: котлеты по-киевски, салат "Оливье" и жюльен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Наука и техника
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Последние материалы
Скоро будем вместе выбирать: Маргарита Симоньян раскрыла неожиданный поворот в борьбе с раком
Цветная капуста в пивном кляре звучит странно, но хрустит вкуснее картошки фри
Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома
Экс-супруг требует от Веры Полозковой 10 миллионов рублей: причина конфликта
Китайский гиперкар рвёт мировые границы: как электрокар переписал книгу рекордов
Поставки под вопросом: чем обернётся для Европы и России удар по нефтепроводу Дружба
Адиев раскрыл главный просчет Крыльев Советов в матче со Спартаком: вот что помешало победить
Непокоренные стереотипы: откройте секреты дружелюбия в недружелюбных городах Европы
Природа нашла способ обойтись без самцов: эти животные размножаются в абсолютном одиночестве
Зимы в России станут теплее, но снега будет больше: как такое возможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.