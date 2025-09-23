Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу

Свекольная икра — удивительная заготовка, которая может стать настоящим открытием для тех, кто привык к кабачковой или баклажанной. Её вкус гармоничный, чуть сладковатый, а универсальность поражает: холодная икра подойдёт для бутербродов и закусок, а в горячем виде способна заменить "зажарку" для борща.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашняя икра из свеклы в банке

Универсальность блюда

Икру можно приготовить заранее и хранить в банках, чтобы использовать по мере необходимости. На праздничном столе она выступит как самостоятельная закуска, а в повседневной готовке станет отличным дополнением к супам и гарнирам.

Состав и характеристики

Время приготовления: 1 час

Количество порций: 4

Калорийность: 127,15 ккал/порция

Белки: 2,04 г

Жиры: 7,78 г

Углеводы: 12,20 г

Подходит для вегетарианцев и детского меню

Ингредиенты

Свекла — 1 кг

Лук репчатый — 500 г

Морковь — 500 г

Чеснок — 5 зубчиков

Помидоры — 1 кг

Масло растительное — 180 мл

Яблочный уксус — 100 мл

Вода — 120 мл

Сахар — 1 ст. л.

Мускатный орех — щепотка

Соль и перец — по вкусу

Рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите и нарежьте лук, морковь и свеклу натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите.

Шаг 2. Томаты

Сделайте крестообразные надрезы у плодоножки, опустите помидоры в кипяток на минуту, снимите кожицу и измельчите в пюре.

Шаг 3. Обжарка

В сотейнике разогрейте 2 ложки масла, слегка подрумяньте лук и чеснок. Добавьте морковь и свеклу, тушите 7 минут.

Шаг 4. Основное тушение

Влейте пюре из томатов, тушите 5 минут. Затем добавьте уксус, воду и оставшееся масло. Готовьте на слабом огне 30 минут.

Шаг 5. Приправы

Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех. Если масса жидковата, выпарите влагу ещё 5-10 минут.

Шаг 6. Заготовка

Разложите икру в стерилизованные банки, стерилизуйте 15 минут, закатайте крышками и остудите.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Универсальное использование Требует времени на готовку Низкая калорийность Нужно стерилизовать банки Подходит для вегетарианцев и детей Вкус зависит от качества овощей Долгое хранение Много этапов приготовления

А что если…

Если нет яблочного уксуса — замените на лимонный сок.

Если хотите густую консистенцию — тушите чуть дольше, выпаривая лишнюю влагу.

Если планируете подавать к празднику — добавьте в готовую икру грецкие орехи и свежую зелень для текстуры.

FAQ

Можно ли хранить икру без стерилизации?

Нет, для длительного хранения стерилизация обязательна. В противном случае заготовка быстро испортится.

Сколько хранится икра из свеклы?

В прохладном и сухом месте — до года. После открытия банки — не более недели в холодильнике.

Что подойдёт к свекольной икре?

Хлеб, тосты, отварной картофель, мясо, борщ. Отличный вариант и для постного стола.

Мифы и правда

Миф: икра из свеклы слишком сладкая.

Правда: вкус можно регулировать количеством соли, перца и уксуса.

Миф: хранить можно в обычных банках без обработки.

Правда: стерилизация — гарантия безопасности и длительного хранения.

Миф: блюдо только для закусок.

Правда: его можно использовать в супах, как соус или гарнир.

3 интересных факта