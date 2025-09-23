Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва стала свидетелем: Дима Масленников и Клава Кока дали повод заговорить об их романе
19-й пакет — очередной приговор экономике: ЕС готовит меры против РФ
Новый седан уже возвращается в сервис: парадокс продаж Geely в России
Любовь между Москвой и Барселоной: ведущая Матч ТВ раскрыла секрет семейного счастья на расстоянии
Акне не сдаётся несмотря на уход и лечение: что чаще всего вызывает воспаление
Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов
Запасы без потерь: где спрятать чеснок, чтобы он пролежал дольше всех овощей
Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях
Укороченный день провоцирует депрессию: когда осень становится опасной

Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу

Еда

Свекольная икра — удивительная заготовка, которая может стать настоящим открытием для тех, кто привык к кабачковой или баклажанной. Её вкус гармоничный, чуть сладковатый, а универсальность поражает: холодная икра подойдёт для бутербродов и закусок, а в горячем виде способна заменить "зажарку" для борща.

Домашняя икра из свеклы в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя икра из свеклы в банке

Универсальность блюда

Икру можно приготовить заранее и хранить в банках, чтобы использовать по мере необходимости. На праздничном столе она выступит как самостоятельная закуска, а в повседневной готовке станет отличным дополнением к супам и гарнирам.

Состав и характеристики

  • Время приготовления: 1 час

  • Количество порций: 4

  • Калорийность: 127,15 ккал/порция

  • Белки: 2,04 г

  • Жиры: 7,78 г

  • Углеводы: 12,20 г

  • Подходит для вегетарианцев и детского меню

Ингредиенты

  • Свекла — 1 кг

  • Лук репчатый — 500 г

  • Морковь — 500 г

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Помидоры — 1 кг

  • Масло растительное — 180 мл

  • Яблочный уксус — 100 мл

  • Вода — 120 мл

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Мускатный орех — щепотка

  • Соль и перец — по вкусу

Рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите и нарежьте лук, морковь и свеклу натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите.

Шаг 2. Томаты

Сделайте крестообразные надрезы у плодоножки, опустите помидоры в кипяток на минуту, снимите кожицу и измельчите в пюре.

Шаг 3. Обжарка

В сотейнике разогрейте 2 ложки масла, слегка подрумяньте лук и чеснок. Добавьте морковь и свеклу, тушите 7 минут.

Шаг 4. Основное тушение

Влейте пюре из томатов, тушите 5 минут. Затем добавьте уксус, воду и оставшееся масло. Готовьте на слабом огне 30 минут.

Шаг 5. Приправы

Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех. Если масса жидковата, выпарите влагу ещё 5-10 минут.

Шаг 6. Заготовка

Разложите икру в стерилизованные банки, стерилизуйте 15 минут, закатайте крышками и остудите.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Универсальное использование Требует времени на готовку
Низкая калорийность Нужно стерилизовать банки
Подходит для вегетарианцев и детей Вкус зависит от качества овощей
Долгое хранение Много этапов приготовления

А что если…

  • Если нет яблочного уксуса — замените на лимонный сок.

  • Если хотите густую консистенцию — тушите чуть дольше, выпаривая лишнюю влагу.

  • Если планируете подавать к празднику — добавьте в готовую икру грецкие орехи и свежую зелень для текстуры.

FAQ

Можно ли хранить икру без стерилизации?
Нет, для длительного хранения стерилизация обязательна. В противном случае заготовка быстро испортится.

Сколько хранится икра из свеклы?
В прохладном и сухом месте — до года. После открытия банки — не более недели в холодильнике.

Что подойдёт к свекольной икре?
Хлеб, тосты, отварной картофель, мясо, борщ. Отличный вариант и для постного стола.

Мифы и правда

  • Миф: икра из свеклы слишком сладкая.

  • Правда: вкус можно регулировать количеством соли, перца и уксуса.

  • Миф: хранить можно в обычных банках без обработки.

  • Правда: стерилизация — гарантия безопасности и длительного хранения.

  • Миф: блюдо только для закусок.

  • Правда: его можно использовать в супах, как соус или гарнир.

3 интересных факта

  1. В СССР икра из свеклы была одной из самых популярных заготовок для зимы.

  2. В кухнях Кавказа её часто готовят с грецкими орехами и зеленью.

  3. Свекла содержит бетаин, который помогает печени и улучшает обмен веществ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Последние материалы
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам
Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины
Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов
Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку
Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.