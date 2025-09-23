Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу

Свекольная икра — удивительная заготовка, которая может стать настоящим открытием для тех, кто привык к кабачковой или баклажанной. Её вкус гармоничный, чуть сладковатый, а универсальность поражает: холодная икра подойдёт для бутербродов и закусок, а в горячем виде способна заменить "зажарку" для борща.
Икру можно приготовить заранее и хранить в банках, чтобы использовать по мере необходимости. На праздничном столе она выступит как самостоятельная закуска, а в повседневной готовке станет отличным дополнением к супам и гарнирам.
Время приготовления: 1 час
Количество порций: 4
Калорийность: 127,15 ккал/порция
Белки: 2,04 г
Жиры: 7,78 г
Углеводы: 12,20 г
Подходит для вегетарианцев и детского меню
Свекла — 1 кг
Лук репчатый — 500 г
Морковь — 500 г
Чеснок — 5 зубчиков
Помидоры — 1 кг
Масло растительное — 180 мл
Яблочный уксус — 100 мл
Вода — 120 мл
Сахар — 1 ст. л.
Мускатный орех — щепотка
Соль и перец — по вкусу
Очистите и нарежьте лук, морковь и свеклу натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите.
Сделайте крестообразные надрезы у плодоножки, опустите помидоры в кипяток на минуту, снимите кожицу и измельчите в пюре.
В сотейнике разогрейте 2 ложки масла, слегка подрумяньте лук и чеснок. Добавьте морковь и свеклу, тушите 7 минут.
Влейте пюре из томатов, тушите 5 минут. Затем добавьте уксус, воду и оставшееся масло. Готовьте на слабом огне 30 минут.
Добавьте сахар, соль, перец и мускатный орех. Если масса жидковата, выпарите влагу ещё 5-10 минут.
Разложите икру в стерилизованные банки, стерилизуйте 15 минут, закатайте крышками и остудите.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальное использование
|Требует времени на готовку
|Низкая калорийность
|Нужно стерилизовать банки
|Подходит для вегетарианцев и детей
|Вкус зависит от качества овощей
|Долгое хранение
|Много этапов приготовления
Если нет яблочного уксуса — замените на лимонный сок.
Если хотите густую консистенцию — тушите чуть дольше, выпаривая лишнюю влагу.
Если планируете подавать к празднику — добавьте в готовую икру грецкие орехи и свежую зелень для текстуры.
Можно ли хранить икру без стерилизации?
Нет, для длительного хранения стерилизация обязательна. В противном случае заготовка быстро испортится.
Сколько хранится икра из свеклы?
В прохладном и сухом месте — до года. После открытия банки — не более недели в холодильнике.
Что подойдёт к свекольной икре?
Хлеб, тосты, отварной картофель, мясо, борщ. Отличный вариант и для постного стола.
Миф: икра из свеклы слишком сладкая.
Правда: вкус можно регулировать количеством соли, перца и уксуса.
Миф: хранить можно в обычных банках без обработки.
Правда: стерилизация — гарантия безопасности и длительного хранения.
Миф: блюдо только для закусок.
Правда: его можно использовать в супах, как соус или гарнир.
В СССР икра из свеклы была одной из самых популярных заготовок для зимы.
В кухнях Кавказа её часто готовят с грецкими орехами и зеленью.
Свекла содержит бетаин, который помогает печени и улучшает обмен веществ.
