Сковорода, которая становится только лучше с годами: секрет, о котором молчат кулинары

Еда

Антипригарная посуда кажется удобным решением для повседневной кухни, но профессиональные повара чаще выбирают совсем другие инструменты. Чугун и углеродистая сталь формируют естественное антипригарное покрытие, которое не только безопаснее, но и улучшает качество блюд. Такая утварь служит десятилетиями, а со временем становится только лучше.

Приготовление пищи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приготовление пищи

В чём секрет чугуна

Чугунные сковороды обладают высокой теплоёмкостью и способны долго сохранять стабильную температуру. Это значит, что мясо, овощи и рыба прожариваются равномерно, а не тушатся в собственном соку.

Естественное антипригарное покрытие формируется в процессе прокаливания с маслом. Масла полимеризуются, образуя прочный слой, который защищает металл от ржавчины и препятствует прилипанию продуктов.

Сравнение

Тип сковороды Преимущества Недостатки
Тефлон Лёгкая, простая в уходе, требует минимум масла Боится высоких температур, быстро теряет покрытие, может выделять вредные вещества
Чугун Прочная, выдерживает экстремальный нагрев, естественное антипригарное покрытие, служит десятилетиями Тяжёлая, требует ухода, нужно время на привыкание

Советы шаг за шагом

  1. Перед первым использованием сковороду прокалите с растительным маслом, чтобы сформировать защитный слой.

  2. После готовки очищайте мягкой щёткой или салфеткой без агрессивных моющих средств.

  3. Сушите на огне — это убережёт металл от ржавчины.

  4. Храните в сухом месте, а при необходимости слегка смажьте поверхность маслом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть сковороду агрессивными средствами. Последствие: разрушение защитного слоя. Альтернатива: очищать щёткой, тёплой водой и периодически прокаливать с маслом.

  • Ошибка: готовить сразу на сильном огне без разогрева. Последствие: продукты будут пригорать. Альтернатива: дать сковороде прогреться постепенно.

А что если…

…сковорода заржавела?
Не спешите выбрасывать. Ржавчину можно удалить жёсткой щёткой или абразивной губкой, после чего прокалить с маслом. Металл снова приобретёт защитное покрытие.

Плюсы и минусы

Плюсы: долговечность, безопасность, улучшение вкуса блюд, выдерживает любую температуру.
Минусы: вес, необходимость ухода, дольше нагревается, чем тефлон.

FAQ

Можно ли готовить на чугунной сковороде без масла?
Да, если защитный слой хорошо сформирован. Но лёгкая смазка маслом улучшит вкус и текстуру.

Подходит ли чугун для стеклокерамических плит?
Да, но стоит аккуратно ставить, чтобы не поцарапать поверхность.

Можно ли мыть чугун в посудомоечной машине?
Нет, это разрушит покрытие и вызовет ржавчину.

Мифы и правда

Миф: чугун слишком сложен в уходе.
Правда: достаточно не мыть агрессивной химией и регулярно прокаливать с маслом.

Миф: антипригарное покрытие формируется только в заводских условиях.
Правда: слой можно создать дома самостоятельно, используя масло и огонь.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
