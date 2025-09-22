Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет пёсьей верности: как через десятилетия животное узнаёт хозяина по одному движению руки
Это не просто скука: почему собаки так часто вылизывают лапы
Этот японский аэропорт достиг невозможного — за 30 лет ни одного потерянного багажа
Государство вернёт вам деньги за пломбы и коронки: лазейка в законе, о которой молчат в клиниках
Конверты ушли в прошлое: красивые номера перестанут быть тайной сделкой и станут аукционом
Предположения рухнули: вот кем на самом деле оказалась девушка, которую Билан обнимал в Венеции
Эти ошибки делают подтягивания бесполезными и сводят рост мышц к нулю
После скандала в Сочи: Костенко сделала признание об измене Тарасова
Красота без зуда и покраснений: крем, который возвращает чувствительной коже спокойствие

Забудьте про алюминий: вот в какой посуде отварной картофель раскрывает свой вкус на 100%

2:58
Еда

Картофель — универсальный продукт, который может быть как простым гарниром, так и главным блюдом. Его можно варить, жарить, запекать, но даже самый лучший сорт можно безнадежно испортить, если выбрать неправильную посуду для готовки. Эксперты предупреждают: материал кастрюли напрямую влияет на вкус, текстуру и даже безопасность картофеля.

Отварная картошка с укропом
Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отварная картошка с укропом

Почему алюминиевая кастрюля — плохой выбор?

Алюминиевая посуда — один из самых распространенных, но и самых неудачных вариантов для варки картошки.

Алюминий реагирует с кислотами, которые содержатся в картофеле, и выделяет вредные вещества. При длительном контакте с ним продукт может приобрести неприятный металлический привкус.

Чем плохи чугун и медь?

  • Чугунная кастрюля: обладает пористой структурой, которая впитывает запахи и вкусы ранее приготовленных блюд. Картофель, сваренный в такой посуде, может унаследовать посторонние ароматы. Кроме того, чугун долго нагревается и остывает, что приводит к неравномерному приготовлению.

  • Медная кастрюля: выглядит эстетично, но, как и алюминий, вступает в реакцию с кислотами, выделяя вредные вещества. Риск испортить вкус еще выше — картофель может приобрести выраженный горьковатый привкус.

В какой посуде варить картошку идеально?

Есть два безупречных варианта, которые сохранят натуральный вкус и полезные свойства картофеля:

  1. Кастрюля из нержавеющей стали: инертна, не вступает в химические реакции, легко моется и обеспечивает равномерный нагрев.

  2. Кастрюля с эмалированным покрытием: создает идеальную среду для варки, защищая продукт от окисления и посторонних привкусов.

Как выбрать правильный картофель?

Перед готовкой важно выбрать подходящий сорт:

  • Для варки и пюре: выбирайте крахмалистые сорта (они хорошо развариваются).

  • Для жарки и салатов: берите менее крахмалистые, с плотной структурой.

Критерии качества: клубень должен быть твердым, с гладкой кожурой без зелени, темных пятен и глубоких глазков. Зеленый картофель опасен: в нем содержится соланин, который может вызвать отравление.

Секрет идеальной варки

  • Солите после закипания: добавляйте 1-2 ч. л. соли на литр воды только когда вода уже кипит. Это не только улучшает вкус, но и повышает температуру варки.

  • Закладывайте в кипящую воду: так картофель сохранит больше витаминов и приготовится равномерно.

Вкус картофеля на 90% зависит от правильного выбора посуды. Откажитесь от алюминиевых, чугунных и медных кастрюль в пользу нержавейки или эмалированной посуды — и вы получите идеальный гарнир без посторонних привкусов и с сохраненной пользой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Шоу-бизнес
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
День без авто: как дождь, зонт и метро изменили взгляд на привычный Петербург
Грибы в соусе и сырная корочка: секрет жюльена, который всегда выигрывает
Скрытая эпидемия: диагноз века поражает миллионы молча, превращая жизнь в отсроченный приговор
Почему Анджелина Джоли назвала США не своей страной? Откровенное признание актрисы
Тёмный морс со светлой душой: напиток, который любят и дети, и взрослые
Лотерейные билеты наступают: скоро их можно будет купить там, где меньше всего ждёшь
Деревянная мебель засияет, как новая: секретный ингредиент из кухни преобразит ваш дом
Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов
О чём молчат кошки: питомец видит то, от чего у человека волосы встают дыбом
У соседа всё вянет, а у вас цветёт: растения, которые идеально чувствуют себя на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.