Еда

Кейт Фердинанд, 34-летняя ведущая подкастов и амбассадор HelloFresh, рассказала о своих любимых блюдах, которые готовит для мужа и пятерых детей, а также о семейных лакомствах.

сервировка стола
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
сервировка стола

Идеальный завтрак

Кейт отметила, что её день "вращается" вокруг еды, и если раньше она часто голодала, то теперь наслаждается трёхразовым питанием. Например, на завтрак она предпочитает йогурт с гранолой, которую готовит из овсяных хлопьев, тыквенных семечек, семян чиа, подсолнечника, мёда, ванильного экстракта и оливкового масла.

Отличный ингредиент для детских смузи

Замороженное манго — отличный ингредиент для детских смузи. В состав смузи входят кокосовая вода, йогурт, замороженное манго, маракуйя, банан и мёд.

На ужин только лучшее

А для семейного ужина Кейт готова потратиться на хороший стейк. Она подаёт его с картофелем фри, зелёным горошком и морковью.

Запретная слабость в еде

По словам ведущей, майонез и молочный шоколад — это то, о чего ей сложно пока отказаться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
