Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса

Шеф-повар с звездой Мишлен Пол Фостер, известный по шоу BBC "Субботняя кухня", поделился советом по приготовлению соуса болоньезе, призывая всех добавить в него молоко.

Приготовление

По итальянским традициям молоко действительно часто добавляют в соус. Пол также поделился своим рецептом идеального болоньезе. Он рекомендует начинать с мелкой нарезки белого лука, сельдерея и моркови, а затем добавляет свежий тимьян и чеснок. После этого он обжаривает овощи в оливковом масле, добавляет фарш из говядины и свинины, потом красное вино и томатное пюре.

Два часа и завершающий ингредиент

Важно готовить на медленном огне около двух часов, чтобы соус стал густым и блестящим. И вот завершающий трюк: Пол наливает стакан молока, утверждая, что это придаст блюду кремовую текстуру, пишет Mirror.