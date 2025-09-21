Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Шеф-повар с звездой Мишлен Пол Фостер, известный по шоу BBC "Субботняя кухня", поделился советом по приготовлению соуса болоньезе, призывая всех добавить в него молоко.

кофе и макароны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кофе и макароны

Приготовление

По итальянским традициям молоко действительно часто добавляют в соус. Пол также поделился своим рецептом идеального болоньезе. Он рекомендует начинать с мелкой нарезки белого лука, сельдерея и моркови, а затем добавляет свежий тимьян и чеснок. После этого он обжаривает овощи в оливковом масле, добавляет фарш из говядины и свинины, потом красное вино и томатное пюре.

Два часа и завершающий ингредиент

Важно готовить на медленном огне около двух часов, чтобы соус стал густым и блестящим. И вот завершающий трюк: Пол наливает стакан молока, утверждая, что это придаст блюду кремовую текстуру, пишет Mirror.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
