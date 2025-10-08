То, что скрыто под фольгой: правда о плавленых сырках, которую не расскажут на упаковке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Плавленые сырки давно стали привычным продуктом — удобно намазать на хлеб или добавить в салат. Но действительно ли они так полезны, как нам хотелось бы думать?

Плавленный сыр
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Плавленный сыр

"Плавленый сыр — традиционно любимый многими продукт, который имеет нежный молочный вкус, мягкую консистенцию и приятную стоимость. Его добавляют в салаты, выпечку, употребляют в качестве перекуса. Но не все плавленые сыры действительно полезны, а большую часть из них и вовсе нежелательно употреблять в пищу", — рассказывает врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Что входит в состав

В идеале основой плавленого сыра служат натуральные сыры, творог, сливки, масло и сухое молоко. К этому набору иногда добавляют мясные, рыбные, овощные или фруктовые включения. Однако главный компонент — соли-плавители. Без них производство продукта невозможно. В переработку при этом допускаются молочные продукты, которые не соответствуют строгим стандартам по консистенции, содержанию жира или влаге.

Чем плавят сыр

Первый плавленый сыр появился в 1911 году. Тогда использовали соль лимонной кислоты, которая препятствовала черствению продукта. Сегодня применяют фосфаты калия, кальция, натрия и цитрат натрия. Производители часто комбинируют несколько видов плавителей, чтобы добиться нужного вкуса и текстуры.

Добавки и "подводные камни"

Современный плавленый сыр нередко дополняют:

  • ароматизаторами и красителями,
  • консервантами,
  • антиокислителями,
  • крахмалом.

Кроме того, продукт отличается высоким содержанием соли. По этой причине его не рекомендуют включать в рацион гипертоников и детей.

"Живой" и "мёртвый" сыр

Классическая технология производства сыра предполагает пастеризацию при 83°С, когда уничтожаются лишь вредные бактерии, а полезная микрофлора сохраняется. Но чаще сыр плавят при температуре до 140°С, и тогда продукт становится полностью стерильным — "мертвым". В нём нет ни полезных, ни вредных микроорганизмов.

Кальций и усвоение

Ходит мнение, что избыток плавленого сыра мешает усвоению кальция. Однако, как уточняет Юзуп, организм способен получать этот минерал из других продуктов и воды. Поэтому при умеренном употреблении кости не пострадают.

Как выбрать безопасный продукт

Чтобы не ошибиться, важно внимательно изучать состав и технологию производства. Часто подробности указываются не на упаковке, а на сайте производителя. Это поможет понять, при какой температуре сыр плавили и какие добавки использовали.

Плавленый сыр не стоит полностью исключать из рациона, но и рассматривать его как источник пользы тоже ошибочно. Всё зависит от качества конкретного продукта и умеренности в его употреблении. Чтение состава и внимательный выбор производителя помогут снизить риски и оставить в меню только те сырки, которые не навредят здоровью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
