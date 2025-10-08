Неверный шаг — и грибы лишатся всего: простой способ заморозки, который сохраняет аромат и текстуру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Белые грибы — настоящая гордость леса и одно из главных сокровищ на кухне. Но чтобы они радовали ароматом и вкусом даже зимой, важно правильно их замораживать. И здесь есть несколько хитростей, которыми поделился бренд-шеф ресторана Mela Сергей Кондаков.

Белый гриб
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie
Белый гриб

Подготовка: что делать с червивыми грибами

"Белые грибы нужно замораживать без отваривания. Но если гриб слегка повреждён, не спешите его выбрасывать. Поместите его в солёный раствор (10 г соли на литр воды). Черви уйдут, а вот лишняя влага останется — гриб впитает около 10% воды.", — отмечает шеф.

Если гриб крепкий и чистый, соляной раствор не нужен: такие белые лучше замораживать сразу.

Этапы заморозки

  • Нарежьте гриб крупными кусками.
  • Ополосните их холодной водой и ненадолго оставьте, чтобы грибы напитались влагой.
  • Разложите по контейнерам или пакетам. Делите сразу на порции — так зимой не придётся размораживать лишнего.

Как правильно размораживать

Главное правило — не торопиться. Белые грибы должны размораживаться медленно, в холодильнике. Тогда они сохранят вкус и структуру. Перед приготовлением обсушите их бумажным полотенцем: это избавит от разбрызгивания масла при жарке.

В готовке

Белые грибы можно сразу жарить, не отваривая — это отличает их от многих других грибов. А вот если вы готовите суп, то отварить всё же придётся. Так грибы сохранят свой аромат и текстуру, а блюда будут максимально приближены по вкусу к летним.

И напоследок — не забывайте, что белые грибы универсальны. Зимой они отлично подойдут для жарки с картошкой, ароматного ризотто, пасты или сытного супа. Правильная заморозка позволит наслаждаться вкусом свежесобранных грибов даже тогда, когда за окном снег и мороз.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
