Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп бросил России вызов: в Америке объяснили призыв к Украине вернуться к границам 1991 года
Кто убил короля морей: тайна исчезновения мегалодона, акулы размером с автобус
Украина на грани исхода: сотни тысяч мужчин готовы рвануть за границу
Шторы становятся прошлым: новый символ уюта вытеснит пылесборники уже в 2026 году
Экономика России вышла из тени: второй квартал показал удивительный рост
ПВО России в режиме нон-стоп: уничтожено 25 беспилотников, подробности атаки
Москва и Анкара заключили секретный альянс: что сулит России новый договор
Лампочка на панели превращает поездку в риск: какие сигналы ДПС игнорировать не станет
Росстат: цены на бензин в России с 15 по 22 сентября выросли на 0,62%

Продуктовая корзина хрустит громче кассы: сколько на самом деле уходит на еду

5:22
Еда

Траты на продукты — одна из самых заметных статей в семейном бюджете россиян. Недавний опрос показал, что расходы на питание сильно различаются: для одних это относительно скромная сумма, для других — ощутимая нагрузка на кошелёк.

Продукты
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Продукты

Сколько россияне тратят на еду

По данным финансовых сервисов, у 10% опрошенных продуктовая корзина обходится дороже 50 тысяч рублей в месяц. Ещё четверть респондентов тратят от 30 до 50 тысяч.

Около 15% расходуют на еду в пределах 20-30 тысяч рублей, столько же — от 10 до 20 тысяч. Самая большая группа — более 35% — укладываются в сумму менее 10 тысяч рублей в месяц.

Доля бюджета, уходящая на питание

У каждого пятого россиянина продукты "съедают" свыше 40% дохода. У трети опрошенных траты на еду составляют до 30% бюджета, а у 11% — от 30 до 40%.

Сравнение: траты на продукты

Группа респондентов Ежемесячные расходы на еду Доля в бюджете
10% Более 50 тыс. ₽ До 40% и выше
25% 30-50 тыс. ₽ 20-40%
15% 20-30 тыс. ₽ ~30%
15% 10-20 тыс. ₽ ~20%
35% Менее 10 тыс. ₽ До 30%

Что увеличивает расходы

Главная причина перерасхода — спонтанные покупки. Более половины россиян (54%) признались, что чаще всего это сладости, газированные напитки, снеки, готовая еда и фастфуд. Каждый десятый хотел бы заменить такие продукты на более полезные аналоги, но привычка и желание "порадовать себя" пока берут верх.

Советы шаг за шагом: как сократить траты на еду

  1. Планируйте меню на неделю и составляйте список покупок.

  2. Ходите в магазин сытыми — это снижает вероятность спонтанных расходов.

  3. Покупайте продукты на рынке или в дискаунтерах — там дешевле свежие овощи и фрукты.

  4. Заменяйте сладости и газировку сухофруктами, орехами, чаем или морсом.

  5. Готовьте дома вместо частых заказов готовой еды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать продукты "на эмоциях".
    Последствие: траты выше бюджета и лишние калории.
    Альтернатива: составлять список и следовать ему.

  • Ошибка: частые перекусы фастфудом.
    Последствие: ухудшение здоровья и рост расходов.
    Альтернатива: домашние бутерброды, овощи и фрукты.

  • Ошибка: хранить дома большие запасы сладостей.
    Последствие: быстрый расход и переедание.
    Альтернатива: ограничить покупки и держать полезные перекусы под рукой.

А что если выделять бюджет на приятные мелочи

Многие психологи советуют сразу закладывать небольшую сумму на спонтанные покупки. Это помогает контролировать расходы и при этом не лишать себя маленьких радостей.

Плюсы и минусы контроля расходов

Плюсы Минусы (условные)
Экономия бюджета Требует дисциплины
Улучшение качества питания Придётся отказаться от привычек
Снижение количества фастфуда Нужно время на готовку

FAQ

Как сократить расходы на еду без ущерба для качества?
Покупайте сезонные продукты, планируйте меню и готовьте дома.

Сколько оптимально тратить на продукты от дохода?
Экономисты советуют — не более 25-30% бюджета семьи.

Можно ли питаться полезно и недорого?
Да, если включать бобовые, сезонные овощи, каши и недорогую рыбу.

Мифы и правда

  • Миф: здоровое питание всегда дороже.
    Правда: бобовые, овсянка и сезонные овощи стоят недорого и полезны.

  • Миф: скидки помогают экономить.
    Правда: часто люди покупают лишнее только из-за акций.

  • Миф: фастфуд обходится дешевле домашней еды.
    Правда: при регулярном подсчёте домашние блюда выгоднее.

Сон и психология

Часто люди тратят больше из-за стресса: сладости и фастфуд кажутся способом улучшить настроение. Но такие продукты дают лишь кратковременный эффект и могут ухудшать сон, вызывая тяжесть и бессонницу.

Интересные факты

  1. В среднем россияне тратят на еду больше, чем жители Европы, где доля расходов около 12-15%.

  2. Самыми частыми импульсивными покупками остаются шоколад и газированные напитки.

  3. По статистике, семьи с детьми тратят на продукты почти на треть больше.

Исторический контекст

  • В СССР большая часть бюджета уходила на питание, но ассортимент был ограничен.

  • В 1990-е годы расходы резко выросли из-за инфляции и дефицита.

  • Сегодня в условиях выбора и разнообразия главная проблема — именно избыточные траты.

Расходы на еду остаются чувствительной статьёй бюджета для большинства россиян. Но грамотный подход к планированию питания и покупок позволяет не только экономить, но и улучшать качество жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Конец дешёвой нефти из России? ЕС готовит сюрприз для Венгрии и Словакии
Узбекские самолеты и казахстанские локомотивы: финансовая неосмотрительность или ход в глобальной игре?
Волосы — как десертный стол: карамель, шоколад и шампань теперь носят на голове
Рубальской предлагали переезд, но она осталась: поэтесса объяснила, что держит её в России
Андерсон упустил шанс: почему режиссёр Нефти расстроен из-за Миссия невыполнима
Из крошечной лавки во Флоренции — в мировой бренд: как итальянский сэндвич покорил мир
Дочь Бена Аффлека выступила с резонансной речью в ООН: что потребовала Вайолет
Секретные файлы 9/11: ЦРУ и ФБР раскрыты — шок от Такера Карлсона
Капсула с посланием из будущего всколыхнула Нью-Йорк: что скрывал загадочный контейнер под памятником
Легенда Нила: шестиметровый хищник, который переворачивал лодки и ел людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.