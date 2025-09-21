Продуктовая корзина хрустит громче кассы: сколько на самом деле уходит на еду

Траты на продукты — одна из самых заметных статей в семейном бюджете россиян. Недавний опрос показал, что расходы на питание сильно различаются: для одних это относительно скромная сумма, для других — ощутимая нагрузка на кошелёк.
По данным финансовых сервисов, у 10% опрошенных продуктовая корзина обходится дороже 50 тысяч рублей в месяц. Ещё четверть респондентов тратят от 30 до 50 тысяч.
Около 15% расходуют на еду в пределах 20-30 тысяч рублей, столько же — от 10 до 20 тысяч. Самая большая группа — более 35% — укладываются в сумму менее 10 тысяч рублей в месяц.
У каждого пятого россиянина продукты "съедают" свыше 40% дохода. У трети опрошенных траты на еду составляют до 30% бюджета, а у 11% — от 30 до 40%.
|Группа респондентов
|Ежемесячные расходы на еду
|Доля в бюджете
|10%
|Более 50 тыс. ₽
|До 40% и выше
|25%
|30-50 тыс. ₽
|20-40%
|15%
|20-30 тыс. ₽
|~30%
|15%
|10-20 тыс. ₽
|~20%
|35%
|Менее 10 тыс. ₽
|До 30%
Главная причина перерасхода — спонтанные покупки. Более половины россиян (54%) признались, что чаще всего это сладости, газированные напитки, снеки, готовая еда и фастфуд. Каждый десятый хотел бы заменить такие продукты на более полезные аналоги, но привычка и желание "порадовать себя" пока берут верх.
Планируйте меню на неделю и составляйте список покупок.
Ходите в магазин сытыми — это снижает вероятность спонтанных расходов.
Покупайте продукты на рынке или в дискаунтерах — там дешевле свежие овощи и фрукты.
Заменяйте сладости и газировку сухофруктами, орехами, чаем или морсом.
Готовьте дома вместо частых заказов готовой еды.
Ошибка: покупать продукты "на эмоциях".
Последствие: траты выше бюджета и лишние калории.
Альтернатива: составлять список и следовать ему.
Ошибка: частые перекусы фастфудом.
Последствие: ухудшение здоровья и рост расходов.
Альтернатива: домашние бутерброды, овощи и фрукты.
Ошибка: хранить дома большие запасы сладостей.
Последствие: быстрый расход и переедание.
Альтернатива: ограничить покупки и держать полезные перекусы под рукой.
Многие психологи советуют сразу закладывать небольшую сумму на спонтанные покупки. Это помогает контролировать расходы и при этом не лишать себя маленьких радостей.
|Плюсы
|Минусы (условные)
|Экономия бюджета
|Требует дисциплины
|Улучшение качества питания
|Придётся отказаться от привычек
|Снижение количества фастфуда
|Нужно время на готовку
Как сократить расходы на еду без ущерба для качества?
Покупайте сезонные продукты, планируйте меню и готовьте дома.
Сколько оптимально тратить на продукты от дохода?
Экономисты советуют — не более 25-30% бюджета семьи.
Можно ли питаться полезно и недорого?
Да, если включать бобовые, сезонные овощи, каши и недорогую рыбу.
Миф: здоровое питание всегда дороже.
Правда: бобовые, овсянка и сезонные овощи стоят недорого и полезны.
Миф: скидки помогают экономить.
Правда: часто люди покупают лишнее только из-за акций.
Миф: фастфуд обходится дешевле домашней еды.
Правда: при регулярном подсчёте домашние блюда выгоднее.
Часто люди тратят больше из-за стресса: сладости и фастфуд кажутся способом улучшить настроение. Но такие продукты дают лишь кратковременный эффект и могут ухудшать сон, вызывая тяжесть и бессонницу.
В среднем россияне тратят на еду больше, чем жители Европы, где доля расходов около 12-15%.
Самыми частыми импульсивными покупками остаются шоколад и газированные напитки.
По статистике, семьи с детьми тратят на продукты почти на треть больше.
В СССР большая часть бюджета уходила на питание, но ассортимент был ограничен.
В 1990-е годы расходы резко выросли из-за инфляции и дефицита.
Сегодня в условиях выбора и разнообразия главная проблема — именно избыточные траты.
Расходы на еду остаются чувствительной статьёй бюджета для большинства россиян. Но грамотный подход к планированию питания и покупок позволяет не только экономить, но и улучшать качество жизни.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.